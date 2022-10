El City dejó pasar una gran oportunidad en la Champions

El conjunto danés, que había perdido 5-0 ante su similar inglés la semana pasada, donde Haaland fue la figura con un doblete, esta vez en casa, sobrevivió. Los ‘Citizens’ llegaban entonados, goleando el fin de semana pasado por 4-0 al Southampton en la Premier League. Y ya en el tramo decisivo de la UEFA Champions League competición que acapara siempre los reflectores, si el conjunto inglés ganaba en la cuarta jornada, se clasificaba a los octavos de final.

Los ‘Citizens’ tomaron el protagonismo desde el arranque, Cancelo se asoció con De Bruyne. Copenhague no pudo salir del asedio táctico del Manchester City en 48 segundos. La semana pasada, el City lo goleó 5-0, ahora buscaba la clasificación a los octavos de final. Tiro libre para el conjunto inglés, Rodri se asoció con Akanji, De Bruyne remató y provocó un saque de esquina.

El City fue intenso y ejerció presión en las salidas del Copenhague, el conjunto danés intentó meter intriga en el marco de la cuarta jornada del grupo G en cuatro minutos disputados. Moraes se complicó, saque de esquina para los daneses. Julián Álvarez desbordó, Cancelo perdió el balón. Los ‘Citizens’ con el 78% de la posesión generaba mejores sensaciones en la primera parte.

Akanji fue uno de los puntos más altos, Grealish se asoció con Álvarez, el internacional argentino por poco abre la cuenta en siete minutos, tiro libre para el City. El Copenhague estaba en aprietos. Rodri abría la cuenta, con una magistral definición, 0-1, Guardiola estallaba de felicidad en 11 minutos. El VAR intervino y el mismo quedó anulado tras una mano previa de Mahrez. Se salvó el conjunto danés, parcialmente sumaba dos puntos.

En 17 minutos de juego, el City buscaba por todos los medios el primer tanto. El conjunto danés por momentos se animó a ser punzante. En 21 minutos, Mahrez centró y De Bruyne no pudo batir la portería rival. Guardiola estaba pensativo. El VAR volvió a intervenir para aclarar un potencial penalti, el colegiado pitó el mismo.

Mahrez erró, el City desaprovechó una gran oportunidad. La primera parte fue bastante accidentada. El conjunto inglés intentó a través de las bandas en 26 minutos. Tercera intervención del VAR, por una potencial tarjeta roja. Sergio Gómez fue expulsado. Guardiola estaba furioso, tiro libre para el Copenhague. El conjunto inglés parcialmente se quedó con los deberes pendientes. Tras 45 minutos disputados, se añadió cinco minutos.

HALF-TIME | Level at the break in Copenhagen ⚖️



