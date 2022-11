Tercera victoria peruana en la era Reynoso

Perú ganó 1-0 a Paraguay en Lima a través de Alex Valera, la blanquirroja buscará cerrar de la mejor manera posible el 2022. Por su parte, Bolivia perdió 2-0 ante Senegal el 24 de septiembre. Otro partido crucial en Arequipa pensando en la Clasificación Sudamericana para el Mundial de Unidos 2026, el cuarto en la era Reynoso. Debido a un motivo de fuerza mayor, el inicio de dicho encuentro quedó aplazado manteniendo la fecha inicialmente prevista.

Desarrollo del partido

La selección peruana tomó el protagonismo desde el principio en Arequipa, el último partido de 2022 para Reynoso. Villamarín se asoció con Callens, Miguel Araujo salió jugando limpio. Bolivia se complicó con muchísimas faltas en el primer partido de Gustavo Costas, la blanquirroja generaba mejores sensaciones en dos minutos.

Callens perdió el control del balón, lateral para Bolivia, Gustavo Costas dio indicaciones, la verde intentó presionar las salidas peruanas. Falta contra Cueva, tiro libre para Perú en tres minutos. La primera parte fue bastante reñida, Juan Reynoso dio indicaciones. Villamarín se asoció Valera, Bolivia tuvo muchas complicaciones en la zaga defensiva.

La selección boliviana por momentos fue un equipo atrevido en Arequipa, Perú no pudo batir la férrea marca defensiva boliviana. Araujo no pudo rematar con comodidad, en seis minutos. La verde estaba aprietos, Valera desbordó y fue interceptado. Costas estaba molesto en el banquillo boliviano. Marcelo Martins por poco sorprender a Cáceda. Perú debe reaccionar, por ahora no se siente cómodo en 10 minutos de juego.

Valera ganó la espalda de la zaga boliviana y erró una clara ocasión. Bolivia apostó por el contraataque como as bajo la manga. Paolo Reyna se asoció con Villamarín, tiro libre a favor de Perú, Callens cabeceó y no pudo batir la portería rival. Gustavo Costas no estaba conforme con el desempeño colectivo de la verde. En 15 minutos de juego, la tónica se mantuvo.

Bolivia pierde mucho el balón en la última línea y siempre estuvo expuesta defensivamente. La selección boliviana por poco sorprende a Perú, Cáceda evitó el primer tanto en 20 minutos. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, Reynoso tiene muchos aspectos a corregir. Piero Quispe por poco abre la cuenta, el partido estaba para cualquiera de los dos.

Mucha intensidad y nula contundencia. Perú erró una gran ocasión. Villamarín remató y el balón apenas salió desviado. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Segunda parte

Bolivia volvió más decidida en la segunda parte, en 46 minutos la selección peruana intentó ganar las espaldas. Falta contra Cueva, tiro libre a favor de Perú. Lateral para la blanquirroja. Castillo se asoció con Callens en 48 minutos. Juan Reynoso y Gustavo Costas estaban pensativos. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, tiro libre a favor de Bolivia. La verde fue más punzante en Arequipa.

La selección boliviana buscaba sorprender a través de las bandas, falta, otro tiro libre para los bolivianos. Perú debe ser cuidadoso con los balones largos. En 51 minutos, Cáceda volvió a lucirse con sus impecables reflejos. La selección peruana nunca ´pudo plasmar su superioridad táctica en el marcador.

Arequipa estalló de felicidad, Luis Ibérico abrió la cuenta, 1-0, tremendo mazazo para Bolivia. Gustavo Costas estaba furiosos tras aquel error defensivo puntual. Tercera victoria al hilo en la era Reynoso.

En 56 minutos, Liza recibió una durísima falta. La segunda parte cambió por completo. Martins remató y dicha acción quedó anulada tras un fuera de juego. Reynoso hizo tres cambios en 58 minutos. Cáceda se quedó con el brazalete de capitán.

En 63 minutos, Bryan Reyna desbordó y no encontró ningún receptor. El partido tuvo ritmo de Clasificación Sudamericana. Perú buscaba ampliar la cuenta y no pudo. La selección peruana sumó se segunda victoria en noviembre y ya piensa en el próximo ciclo mundialista. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.