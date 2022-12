Argentina VS Croacia: puntuaciones de Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022

Se acabó el sueño para Croacia en la Copa del Mundo. Argentina desestabilizó a todo el plantel croata con un juego de Messi insólito. Lo que selecciones como Japón o Brasil no consiguieron hacer, los sudamericanos plasmaron sobre el terreno de juego todo lo necesario para pisotear a la selección croata. El mundo consternado por el penúltimo partido de Modric en un mundial ya espera con ansias el duelo para decidir el tercero y cuarto puesto.

Imagen de Perisic con el balón en los pies / Fuente: Croacia

Antes del encuentro, Zlatko Dalić declaraba sobre Messi: “Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. No defiende y no tenemos que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que es el mejor jugador del mundo en los últimos diez años”. Dichas declaraciones hacían referencia a la llamativa provocación que Louis Van Gaal realizó hacia el astro argentino en el partido de cuartos de final, el desenlace de ambos encuentros fue el mismo, argentina clasificada y los entrenadores tuvieron que tragar con ello.

Criterios de calificación: 0-2: muy mal / 3-4: mal / 5: regular / 6: bien / 7-8: muy bien / 9-10: excelente / SC: sin calificar.

Dominik Livakovic

8|Inteligente. Si algo hay que destacar de este equipo es la presencia del guardameta Livakovic. Los problemas de Croacia en defensa han sido solventados en su mayoría por el portero del Dinamo de Zagreb, lo que le ha abierto las puertas y ha causado interés en muchos clubes grandes europeos. En la semifinal, Livakovic cometió un penalti polémico frente a Julián Álvarez que acabó siendo convertido por Messi, lo que llevó a Croacia al precipicio.

Juranovic

5|Vertiginoso. Sin duda no fue el mejor partido en la carrera de Juranovic, pero su trayectoria por el campeonato ha dejado huella. Las penetraciones por su costado eran tan continuas que el lateral derecho croata no era capaz de estar en todas. El cansancio físico mezclado con la frustración del equipo hizo de Juranovic un futbolista irregular.

Lovren

6'5|Persistente. Una de las características de Lovren es su perseverancia en los campos de fútbol. Hasta el pitido final, Lovren apretó y lo intentó sin fortuna alguna, pero como declaró más tarde en rueda de prensa: "Nuestro país no se merecía que tirásemos la toalla a la primera de cambio".

Gvardiol

6|Inafortunado. La suerte no estuvo de su lado al enfrentarse al 10 de Argentina. Messi jugó de tal manera ante Gvardiol que por momentos el área parecía un salón de baile para los dos solos. En cambio, el central croata estuvo muy atento y fino en las acciones divididas.

Gvardiol luchando un balón / Fuente: Croacia

Borna Sosa

5|Competente. La apuesta de Zlatko Dalić de alinear a Sosa desde el principio no fue algo muy acertado. Los nervios pasaron factura a un futbolista que no fue capaz de crear juego ni de destruir las acciones de peligro que generaban por su costado.

Luka Modric

7|Determinante. El centro del campo argentino se ocupó de que Luka Modric no tuviese ni un solo metro para adelantar la pelota y salir jugando. Sin embargo, el jugador del Real Madrid dejó varios destellos de luz que lo caracterizan como uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente.

Marcelo Brozovic

5'5|Disperso. La situación y el panorama no fueron la mejor combinación para que Brozovic estuviese cómodo en el campo. En el minuto 50 fue sustituido bajo los efectos de la desesperación y la frustración tras ver como Argentina les pasaba por encima en cada acción.

Imagen de Kovacic intentando arrebatar la pelota a Messi / Fuente: Croacia

Mateo Kovacic

9|Necesario. El partido de Kovacic fue un reflejo de todo lo que un centrocampista tiene que hacer para brillar en el fútbol. Salida de balón, recuperación, coraje y mucho ímpetu ganador fue lo que el jugador del Chelsea desprendió durante el partido.

Mario Pasalic

4'5|Inpresentable. La actuación de Pasalic fue cuanto menos poco vistosa. Durante el tiempo que estuvo en el campo, Pasalic no fue capaz de entrar en contacto con la pelota en ningún momento. A esto se le añade la poca presencia en defensa que tuvo, lo que califica su partido con un suspenso.

Ivan Perisic

6|Irregular. Siguiendo la línea de sus últimos partidos, Perisic jugó a un ritmo un poco inferior al que lo hacían sus compañeros. Esto permitía a los rivales adelantarse en cada una de las acciones dejando a su equipo muy vulnerable en varias ocasiones.

Andrej Kramaric

5|Rematador. A pesar de que su equipo no tuvo opción a hacerle llegar balones, todo lo que llegaba era tocado por el delantero del Hoffenheim. Kramaric fue uno de los que también lo intentaron hasta el pitido final, aunque con la mala fortuna de ser sustituido en el minuto 72.