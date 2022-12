Dalic: "Hay mucho en juego para ambos equipos, no hay ahorros ni cálculos mañana"

Zlatko Dalic atendió a los medios de comunicación previo al partido que disputará su selección frente a Argentina correspondiente a las semifinales de Qatar 2022. En la conferencia de prensa aseguró que se siente optimista y confiado en sus jugadores.

"Hemos entrado en los cuatro mejores equipos del mundo y es un gran éxito para Croacia. Queremos más. Estamos jugando contra la gran Argentina liderada por Lionel Messi. Hay más presión sobre ellos. Sabemos cómo juegan y en qué dirección quieren llevar el juego", afirmó.

Sus jugadores

"Mostraron calidad y carácter (ante Brasil). Sin eso, no habríamos llegado a las semifinales. No nos adaptaremos al rival, jugaremos nuestro juego y al resultado", inició en la rueda de prensa.

Estado del equipo

Croacia llega a esta instancia luego de haber disputado dos tiempos extras y dos tandas de penaltis, ante Japón y Brasil respectivamente: "Nos gastamos dos prórrogas, pero estamos en semifinales y no hablamos de eso. Tenemos fuerza, voluntad y energía. En cada partido dimos lo mejor de nosotros y así lo vamos a hacer contra Argentina. No tenemos ningún problema en detenernos en la composición. No voy a preguntarles a los muchachos si están cansados, no quieren estar cansados".

Las emociones dentro y fuera del campo

"Ambos equipos tienen una gran emoción. Cuando miras a los fanáticos argentinos, es fascinante. También lo es Croacia, solo que somos menos. El fútbol es lo que es, lleva mucho. De los 32 equipos nacionales, cuatro permanecen, dos permanecerán y el resto tendrá que lidiar con sus emociones. Solo algunos lo disfrutarán. Tanto Croacia como Argentina tienen derecho a hacerlo. Espero un gran ambiente, y espero que los croatas muestren hermosas emociones y felicidad", comentó el bosnio.

2018 vs 2022

Estas dos selecciones se vieron las caras en Rusia 2018 en la fase de grupos, cuatro años después se vuelven a reencontrar, ahora en una fase eliminatoria: "Tenemos un nuevo partido por delante, diferente al de hace cuatro años que estaba en la fase de grupos. Jugamos bien ese partido, marcamos goles en todas nuestras oportunidades, fuimos compactos, combativos y duros, pero ese partido no tiene nada que ver con el de mañana. Hay mucho en juego para ambos no hay ahorros, ni cálculos mañana. Espero un juego agradable, sólido y justo en ambos lados", señaló.

Provocaciones

"Son grandes emociones, altas expectativas. Eso sucede, no hay necesidad de sostenerlo. No lo tuve en contra de nadie, no hay necesidad de eso. Vimos el partido contra Países Bajos, hubo muchos duelos, fue combativo con muchas situaciones no futbolísticas. Queremos evitarlo. Espero que los jueces tengan las cosas en sus manos", comentó Dalic referente a las polémicas que rodearon el juego de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina.

El rival: Messi

"Messi está en forma, pero tiene apoyo en sus compañeros de equipo en agresividad y agallas. En cuartos de final Argentina jugó con el marcador, relajándose un poco después del 2-0. Para ellos será un gran juego; van a tener un gran apoyo desde las gradas. Es una desventaja para nosotros, una escasez, pero no nos quejaremos de ello. Disfrutemos del fútbol, jugamos las semifinales de la Copa del Mundo con uno de los equipos nacionales más fuertes y contra uno de los mejores futbolistas de la historia", argumentó el seleccionador.

Las sensaciones de cara a otra semifinal

Dalic declaró que nunca imagino que pudiera liderar a sus selección en dos Copas del Mundo: "Lideré a Croacia en una final y ahora en las semifinales, pensé que ese lugar estaba reservado para otras caras. Dios me dio una oportunidad y estoy agradecido. Estoy orgulloso de la representación. Estoy feliz. Sé que tenemos sueños en la vida. La mía era dirigir Croacia, dirigir a mi pueblo. Nunca he tenido un sueño tan alto".

Mensaje a los jugadores

"Les diré que se divertirán mañana. Llegaron a un lugar que tal vez no esperaban, donde todo el mundo está observando lo que hará una pequeña Croacia", concluyó.