Zlatko Dalic: “Si pudiéramos elegir, no habríamos elegido este partido para jugarnos el pase"

Este jueves, la Selección de Croacia se enfrentará a Bélgica, ambos rivales se juegan el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Croacia se encuentra liderando el cuadro clasificatorio del Grupo F, pero los resultados están muy igualados y en esta última jornada todo puede pasar, por eso el técnico croata ha dejado claro ante los medios cuál es su posición ante el último encuentro de la fase grupos.

Zlatko Dalic está convencido: “No debemos relajarnos. Vamos a jugar contra una gran selección que sabrá como enfrentarse a nosotros. Tenemos fe y calidad y no debemos renunciar a eso". "No pienso nada sobre lo que está pasando en Bélgica. Pienso en sus jugadores y eso es lo único que me interesa. Lo otro es secundario para mí, no nos preocupamos por eso en absoluto. Nos importan los buenos equipos, los buenos partidos y lo que han estado mostrando durante los últimos cinco años. No pueden olvidarse de jugar al fútbol de la noche a la mañana y volverse malos ahora. Todo está bien, tranquilo. Sin problemas", añadió Dalic.

"Es un partido decisivo para avanzar y lo tenemos ante el segundo equipo del mundo. Fueron los primeros durante cuatro años, es una gran selección. Si pudiéramos elegir, no habríamos elegido este partido para jugarnos el pase", reconocía Zlatko Dalic ante los medios. "Esperamos un partido complicado. No nos dejaremos engañar por sus malos encuentros antes. El partido es también crucial para ellos, muy importante, quieren pasar de grupo. Estamos listos y debemos resolverlo a nuestro favor. No será fácil", añadió.

"No vamos a por un punto, que es suficiente. Pensar en los puntos no suele ser bueno y tenemos que jugar como lo hicimos ante Canadá. Hemos subido el nivel y debemos mantenerlo ahora", insistía el técnico. También comentó: "Me preocupa el partido igual que contra Marruecos y Canadá. Es importante y crucial. No hay solución. O nos clasificamos, o no. Es verdad que nos basta con un punto, pero no vamos a jugar al empate, esperamos un partido más complicado que contra Marruecos y Canadá. Bélgica está por encima de Marruecos y Canadá y para nosotros es un compromiso aún más difícil", comentaba el técnico.

Finalizaba afirmando lo que tienen que hacer en el terreno de juego para abatir a la subcampeona del mundo. "Tendremos que hacer una defensa inteligente, es un dato importante. Lukaku no ha jugado mucho últimamente, pero un jugador así siempre es peligroso. Es un auténtico delantero centro. Sólido, fuerte, bueno con el balón. Si le defendemos bien, habremos hecho la mitad del trabajo", concluyó.