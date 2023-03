Suenan todas las alarmas en Tottenham

El Tottenham atraviesa un momento delicado encadenando duras derrotas y eliminaciones. Jugadores y técnicos están en la lupa de los aficionados. Con el proyecto deportivo tambaleándose y la posible salida de su máxima estrella en el aire, los Spurs tienen que reaccionar y tratar de dar un giro de 180º a la situación.

Trayectoria

El Tottenham ha demostrado a lo largo de esta temporada que es un equipo preparado para lo mejor y para lo peor, si hay un rasgo que caracteriza al equipo dirigido por Conte es la irregularidad.

Las últimas semanas han tirado por la borda todo aquello por lo que llevaban peleando desde el inicio de la campaña. Los Spurs se encuentran cuartos en la Premier League a tan solo un punto del Manchester United, pero la tónica actual del equipo invita a pensar lo peor.

En las últimas jornadas, el Tottenham no ha logrado sumar de tres contra rivales a priori asequibles como son el Southampton, actual colista de la competición y los Wolves de Julen Lopetegui, un equipo en reconstrucción.

Foto: Tottenham

Uno de los mayores jarros de agua fría de la temporada llegaría en la quinta ronda de la FA Cup, donde el Sheffield United, equipo que actualmente milita en la Championship obligaría a los Spurs a hacer las maletas haciendo valer un solitario gol de Iliman Ndiaye.

En Champions la historia tendría un final similar, al Milan le bastó con un tanto de Brahim a los siete minutos de eliminatoria para sellar su pase a cuartos, y por ende expulsar a los ingleses de la competición.

A todo este cúmulo de fracasos hay que añadirle la temprana eliminación en la Carabao Cup por dos goles a cero a manos de un humilde Nottingham Forest.

Guerra interna

La situación límite que está viviendo el Tottenham ha puesto en el centro de la diana mediática a su técnico Antonio Conte, el italiano estalló tras el último pinchado liguero contra el Southampton: "Están acostumbrados a no pelear por algo importante. No quieren jugar bajo presión o bajo estrés. Para mí es inaceptable. La historia de Tottenham es esta. Hace 20 años que está el dueño y no ganan nada".

Conte es un técnico reconocido a nivel internacional, y si hay algo que le caracteriza es la competitividad y la intensidad que transmite a los equipos que entrena, pero en el Tottenham no acaba de dar con la tecla y el tiempo se agota.

Foto: Tottenham

Según apuntan fuentes cercanas al club en las próximas 24/48h. se tomará una decisión respecto al futuro del italiano a los mandos del club. En caso de que se confirme la salida de Conte todo hace indicar que el mejor postulado para ocupar el cargo sería un nombre propio del fútbol español, Luis Enrique es la opción favorita para Fabio Paratici (director general del Tottenham).

El asturiano estaría muy interesado de coger las riendas del proyecto deportivo del Tottenham, pero el club inglés tampoco quita ojo a Thomas Tuchel y un viejo conocido, Mauricio Pochettino.

Fuga de estrellas

La tensa situación del Tottenham está llevando a que haya un atasco en las oficinas del club, ya son varios los jugadores que miran con recelo la puerta de salida. El caso más sonado es el de Harry Kane, el delantero inglés es el máximo estandarte del club, y pese a haber logrado unos registros goleadores al alcance de muy pocos tiene una espina clavada, a sus veintinueve años aún tiene vacía su vitrina en cuanto a títulos.

Multitud de medios afirman que el jugador quiere salir de manera inminente, y como no podía ser de otra manera le sobran las novias, varios clubes de la Premier están tocando a la puerta.

Foto: Tottenham

El Tottenham quiere amarrar a su estrella, pero no piensa quedarse de brazos cruzados y ya tiene varios posibles recambios en su lista.

El nombre de Danny Ings aparece en todas las quinielas, es un finalizador nato y tiene experiencia más que de sobra en el fútbol inglés, pero este sería un recambio a corto plazo puesto que tiene treinta años.

Otro de los nombres que más fuerza ha cogido es el de Patrick Bamford, el ariete de veintinueve años se ha convertido en toda una sensación en Inglaterra, pero ficharlo no será tarea fácil ya que el Leeds no contempla su venta.