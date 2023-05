Hasta el último suspiro

El Arsenal no va a entregar la cuchara. No quiere regalar más puntos al Manchester City y quiere seguir vivo y de pie hasta donde pueda llegar de aquí a final de temporada. Una visión muy contraria a la del Chelsea, que después de despilfarrar 600 millones de euros, no va a ser capaz ni de clasificar a competiciones europeas.

Mikel Arteta no sorprendió a nadie con la mayoría de su once, aunque sí sorprendió la presencia de Kiwior en el centro de la zaga junto a Gabriel Magalhaes. Por parte de los visitantes, lo más destacado fue la presencia de Aubameyang, en la que fue la primera titularidad con Frank Lampard.

Apisonadora primera mitad

En el preciso instante en el que Robert Jones señaló el inicio del partido, ya se podía percibir qué conjunto estaba más metido en el choque. La intensidad y ganas con las que salieron los dos equipos no podía ser comparada. Los jugadores del Arsenal eran leones y los del Chelsea, gatitos inofensivos.

Tanto era así, que hasta Azpilicueta salió dormido, y un despiste suyo pudo costar el primer gol del partido, pero su compatriota Kepa salvó los muebles. El Arsenal embotellaba a los visitantes con su rápida y efectiva circulación de balón, a la que nos tiene acostumbrados durante toda la temporada, y una presión muy efectiva tras pérdida, demostrando y sacando a relucir la seña de identidad de este equipo.

Gabriel Jesús celebra su gol. Fuente: Getty Images

El dominio era apabullante, por lo que el gol no podía hacerse esperar. Desde el costado izquierdo, Xhaka mandó un balón raso al corazón del área, donde estaba el noruego Odegaard, que con un disparo contundente a contrapié de Kepa (que llegó a rozarla), anotó el primero del partido.

Tras el gol, los locales prosiguieron con su dominio, pero el Chelsea logró pillar desprevenido a la defensa 'gunner', en una posición de la que se aprovechó Chilwell, que pese a cruzar un tenso disparo, se encontró con un paradón de Ramsdale.

Odegaard y Trossard celebrando uno de los goles del noruego. Fuente: Getty Images

No acusaron el susto los de Arteta, que se repusieron rápidamente. Una similar jugada a la del primer gol —con los mismos protagonistas— propició el segundo tanto de los locales y Gabriel Jesus certificó la victoria con un gol de delantero a 10 minutos del final de la primera parte, tiempo en el que el Arsenal tampoco fue a hurgar más en la herida.

Kepa mantuvo las esperanzas hasta el final

El segundo tiempo arrancó con un cambio en las filas de los 'blues'. El gabonés Aubameyang se marchaba de la que había sido su casa tras un inexistente partido para él, y entró Havertz, que por lo menos aportó dinamismo.

El guion del partido era, por entonces, el mismo. Gabriel casi marca de cabeza tras un córner, pero Thiago Silva sacó el esférico bajo los palos. Los de Arteta querían lucirse, y en una jugada colectiva extraordinaria, Xhaka estuvo a punto de anotar el cuarto, pero Kepa estuvo ágil bajo palos. Como con Saka minutos después, al que sacó al inglés una clara oportunidad.

Havertz y Ziyech lamentándose. Fuente: Getty Images

Tras un córner local, Kanté lanzó un contraataque en el minuto 62, que, junto a tres compañeros, enfrentaban a tan sólo dos defensores 'gunners'. El francés, que suele acertar en su toma de decisiones, esta vez falló, y Madueke no encontró rematador después en su intento de centro.

Pero el gol de la esperanza no tardó en llegar. Kovacic puso un extraordinario balón que Madueke definió un poco mordido frente a Ramsdale. En esa acción pareció haberse lesionado Gabriel, que continuaría renqueante en el terreno de juego hasta casi finalizar el partido donde fue sustituido por Holding.

Jorginho junto a Mudryk. Fuente: Getty Images

Tras el gol, el Arsenal no quiso complicarse y trató de dormir el choque. Tras varios cambios en ambos equipos, el guion del partido prosiguió sin grandes jugadas. Lo más destacado fue el abucheo que recibió Mudryk al entrar al césped del Emirates.

Al Arsenal le tocará visitar St James's Park, hogar del Newcastle United, el próximo domingo a las 17.30h. Por su parte, los hoy visitantes lo continuarán siendo, visitando el sábado al Bournemouth a las 16h.