El Borussia ficha a la joven perla Armenia del Bayern

Habrá que ver cómo se adapta la joven promesa tras dar un salto de cuatro divisiones. Ha firmado hasta 2027, metió un doblete en su debut con Armenia, esta temporada lleva 21 y 13 asistencias, promedia un gol o asistencia cada 84 minutos.

El director deportivo Roland Virkus acerca del fichaje: "Grant-León es un jugador muy interesante y talentoso que puede usarse en el centro del ataque, pero también en el mediocampo ofensivo. Hizo una temporada muy fuerte en la liga regional y quiere recomendarnos para tareas más altas. Y lo apoyaremos en esto". Como juvenil ingreso en la cantera del Borussia Dortmund procedente del Hannover 96, después paso al equipo sub-19 de Bayern Múnich.

El delantero espera con ansias su nuevo trabajo en el Bajo Rin: "Este es un gran paso para mí en mi carrera, que afrontaré con plena motivación y compromiso. Roland Virkus ha puesto mucho empeño en mí y me ha convencido absolutamente del camino del Borussia. Quiero corresponder a esta confianza, mostrarme en los entrenamientos y en los partidos, pisar el acelerador y encontrar rápidamente mi sitio en el equipo".

Es un gran proyecto de fututo si se sabe llevar, aunque Daniel Farke no está contando apenas con los jóvenes del Borussia Mönchengladbach, veremos si consigue entrar en dinámica como suplente de Marcus Thuram y si el delantero francés finalmente se marcha, esperemos que no le den la titularidad porque es un gran salto y le vayan dando minutos poco a poco para el cambio de categoría no le sea tan grande.

El trabajo del Director Deportivo del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus es muy bueno, ya ha cerrado la compra de esta joven promesa y también de Julian Weigl, el Alemán estaba cedido en sus filas por el Benfica para suplir las bajas de Ramy Bensebaini y Marcus Thuram. Así lo confirmó Roland Virkus: "Hemos intercambiado opiniones abiertamente con ambos jugadores y conocíamos su situación actual. Es una pena que no renueven sus contratos que expiran, porque ambos nos han dado mucho deportivamente en los últimos cuatro años. Y también entendemos que nuestros aficionados estén decepcionados porque los dos no se queden”.