Caso Mbappé: ¿Puede el PSG mandar al jugador a la grada si no renueva?

El pasado 5 de julio de 2023, Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, se refería al futuro del astro francés, afirmando que ‘‘Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta’’.

Desde distintos medios de comunicación franceses, se ha mencionado que, en caso de que Mbappé no renueve su contrato con el PSG y permanezca durante la siguiente temporada en el conjunto parisino, el jugador podría ser enviado a la grada, privándole de participar en los encuentros que dispute su club. Como medida de presión adicional, el jugador ya ha sido excluido de la pretemporada del conjunto galo en Japón.

¿Las conductas realizadas por el PSG se ajustan a la normativa deportiva vigente?

La respuesta a esta cuestión es clara: las medidas de presión ejercidas por el conjunto parisino contravienen lo dispuesto en la normativa deportiva que resulta de aplicación a los contratos y transferencias de los jugadores.

En primer lugar, hay que acudir al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el cual establece en su primer precepto que: ‘‘cada asociación deberá establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la estabilidad contractual, con el debido respeto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios colectivos. En particular, debería considerarse los siguientes principios: el principio de cumplimiento obligatorio de los contratos, el principio de que cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en el caso de una causa justificada […]’’.

En lo relativo al principio de cumplimiento obligatorio de los contratos, el artículo 13 del RETJ establece que ‘‘un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del contrato o de común acuerdo’’. En caso de existir una conducta abusiva de alguna parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de éste, la parte perjudicada podrá rescindir el contrato de forma justificada, tal y como se establece en el art. 14.2 RETJ.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Federación Francesa de Fútbol debería ajustar su normativa interna a los principios recogidos en el RETJ y, efectivamente, así se ha hecho a través del Convenio Colectivo para el fútbol profesional francés, suscrito por la Federación Francesa de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, el Sindicato Nacional de Futbolistas Profesionales, la Unión Nacional de Entrenadores y los Directores Deportivos de Francia’’.

La normativa francesa establece, como no podía ser de otra manera, la obligatoriedad de que los clubes respeten el derecho de los futbolistas profesionales a formar parte de su equipo en igualdad de condiciones respecto al resto de jugadores. Los jugadores no podrán ser apartados o excluidos, únicamente se recoge esta posibilidad para cuestiones muy concretas, siendo en todo caso de forma temporal y lo más reducida en el tiempo posible.

Kylian Mbappé entrenando en solitario mientras sus compañeros partían hacia la gira en Japón.

¿Qué ha ocurrido en casos similares al de Kylian Mbappé?

El propio conjunto parisino ya ha sido condenado en varias ocasiones por apartar a los jugadores de la dinámica de equipo con la finalidad de forzar la salida de los mismos.

Uno de los casos más mediáticos fue el del futbolista franco-tunecino, Ben Arfa. El jugador realizó unas declaraciones manifestando lo altamente complejo que era reunirse con Al Khelaïfi para dirimir respecto a su situación deportiva. Como consecuencia de las mismas, el jugador fue apartado del primer equipo y tuvo que entrenarse en solitario. Además, tal y como ocurre con Mbappé, el jugador fue excluido de la convocatoria de la gira por Estados Unidos del año 2017. La gota que colmó el vaso fue cuando el jugador fue enviado al filial, el cual jugaba en cuarta división francesa, tomando este la decisión de denunciar su situación ante la Comisión Jurídica de la Liga Francesa. Finalmente, el Tribunal de Apelación de París consideró que la conducta del conjunto parisino constituía un delito de acoso moral, condenando al club a indemnizar al jugador con 100.000 euros.

Otro caso que salpicó al equipo presidido por Al Khelaïfi fue el protagonizado por Adrien Rabiot. El futbolista francés fue apartado de la dinámica de equipo, siendo forzado a entrenar en solitario, como medida de presión para forzar su renovación. Al no llevarse a cabo la mencionada renovación, el jugador fue enviado a la grada e incluso fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo así como la no entrega de la pactada ‘‘prima de ética’’, como consecuencia de dar un ‘‘me gusta’’ en Instagram al jugador del Manchester United, Patrice Evra. El Sindicato Nacional de Futbolistas Profesional de Francia tuvo que intervenir para tratar que el conjunto parisino pusiese fin a las medidas represivas ejercidas contra el jugador, totalmente contrarias a la normativa deportiva nacional e internacional.

Ben Arfa y Adrien Rabiot durante el calentamiento de un partido del PSG.

¿Qué cabe esperar del futuro del caso Mbappé?

Hay que partir de la base de que, como es lógico, el PSG no puede transferir a Mbappé sin el consentimiento del jugador, no pudiendo justificar una prolongada separación de la dinámica del equipo en el hecho de que no quiera renovar ni buscar una salida.

Todo apunta a que el caso Mbappé se solucionará más pronto que tarde puesto que, el PSG no va a poder mantener al jugador apartado por mucho más tiempo y tampoco esta opción resultaría extremadamente beneficiosa para el conjunto parisino. Apartar a tu mejor jugador, prescindiendo de sus servicios, para que el próximo curso salga de forma totalmente gratuita, es una opción que no favorece a ninguna de las partes.

No obstante, el acuerdo de traspaso es complejo porque los clubes son conocedores de que el astro francés podrá negociar su salida libremente en poco más de 5 meses. Además, gran parte del dinero que el club que contrate sus servicios tendría que desembolsar en el presente mercado de fichajes, irían directamente a las arcas del jugador francés.

Por lo tanto, la única opción real para que el jugador salga en este mercado de fichajes consistiría en que el PSG llegase a un acuerdo con el jugador, abonándole una cantidad cercana a la que tendría que percibir en caso de cumplir su última temporada, a cambio de que este fuese traspasado a otro club que desembolsase una cantidad cercana a los 150 millones de euros. Otra fórmula más compleja y quizás no tan beneficiosa para el conjunto parisino, podría consistir en la cesión del jugador durante la siguiente temporada, asumiendo el club de destino la totalidad de su ficha. Clubes como el Liverpool se han interesado en los últimos días en la cesión del astro francés.

En definitiva, la medida adoptada por el club parisino, consiste en apartar a Mbappé de la dinámica de equipo, no podrá durar mucho más tiempo y, por lo tanto, el final al culebrón del verano debería estar cercano. Alguna de las partes tendrá que ceder y, vista la situación, no parece ser Mbappé el que lo haga, por lo que el conjunto galo tendrá que decidir en los próximos días si cede a las pretensiones del jugador, abonándole las cuantías exigidas por el mismo y permitiendo su salida o si, por el contrario, lo mantiene en dinámica de equipo dejando que salga libre en el próximo mercado de fichajes.