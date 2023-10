El fútbol inglés en el conflicto Israel-Palestina

En horas de la madrugada del pasado sábado, mientras en Israel se celebraba un festival de música en las inmediaciones de la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamás logró burlar la defensa israelí y entraron en su territorio por tierra, mar y aire en lo que fue un ataque sin precedentes. Los terroristas asesinaron a la mayoría de presentes en el festival y avanzaron hasta varios kibutz (comunas); el saldo es de más de 1.200 asesinados, más de cien rehenes y además un elevado números de violaciones.

La respuesta por parte de Israel ha sido tan rigurosa como se podía esperar. Tras declarar su intención de acabar definitivamente con Hamás, el Estado israelí no ha cesado en sus bombardeos a Gaza. Israel ha recomendado a los civiles que abandonen la ciudad y algunos lo han hecho, huyendo del norte al sur de Gaza. Aún así, los bombardeos han dejado un número aproximado de 1.600 muertes hasta el momento.

Antes estos hechos de violencia, el mundo ha volcado sus miradas hacia el Medio Oriente en lo que es un conflicto que genera tanta tragedia como división. Entidades de todo Occidente se han posicionado sobre este conflicto, la gran mayoría limitándose a velar por la paz, mientras que otros tantos han mostrado su apoyo a Hamás, a Palestina o a Israel.

En el fútbol inglés y su estructura, el conflicto Israel-Hamás no ha pasado desapercibido. De hecho, es una situación que impacta profundamente a entidades como la Premier League, pues en la liga hay muchos futbolistas que han mostrado públicamente su apoyo a Palestina en el pasado; no tantos a Israel.

Los comunicados de la Premier League y la EFL

En sus posturas oficiales, los entes dirigentes del fútbol inglés han preferido no tomar partido con respecto a los trágicos sucesos. Lamentaron los hechos violentos y compartieron su esperanza de que se consiga una solución pacífica que termine con las muertes en Israel y Palestina.

Además, ambas instituciones harán donaciones a la Cruz Roja Británica para ayudar a los civiles que están siendo víctimas de los ataques.

"La Premier League está consternada y entristecida por la escalada de la crisis en Israel y Gaza, y condena enérgicamente los horribles y brutales actos de violencia contra civiles inocentes. Esperamos la paz y nuestro más sentido pésame está con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas", dijo la Premier League.

Por su parte, la EFL publicó: "Tras los impactantes y devastadores acontecimientos en Israel y Palestina, nuestros pensamientos colectivos están con todas las personas inocentes que han perdido la vida, así como con sus familias, amigos y todos aquellos en las comunidades afectadas por la escalada del conflicto".

La FA, tachada de "cobarde"

La selección de Inglaterra jugó ayer contra Australia en Wembley y el pasado jueves la Football Association decidió que no iban a iluminar el estadio con la bandera de Israel, gesto que han hecho en el pasado en apoyo a países como Ucrania por la invasión rusa; tampoco se iba a permitir que se mostraran banderas de Israel u otros países y acordaron aumentar la seguridad en las gradas para este encuentro. En cambio, se guardó un minuto de silencio antes del encuentro y los jugadores usaron brazaletes negros en honor a las víctimas del conflicto.

Aficionado muestra bandera de Israel a pesar de las prohibiciones - Shaun Brooks/Action Plus/REX/Shutterstock

Esta decisión de la FA fue duramente criticada por la Junta de Diputados de Judíos Británicos, la mayor organización comunitaria judía del Reino Unido. "Cuando cientos de israelíes inocentes fueron asesinados, violados y secuestrados en una campaña terrorista coordinada, sin igual desde el 11 de septiembre, la respuesta de la FA es 'recordar a las víctimas de los conflictos en Israel y Palestina' y a los Los arcos de Wembley no estarán iluminados en azul y blanco", dijeron.

La Secretaria de Cultura, Lucy Frazer, también mostró su disgusto ante la postura neutral de la FA: "Las palabras y las acciones importan. El gobierno es claro: apoyamos a Israel". A su postura se suman Lord John Mann -asesor del Gobierno-, David Bernstein -expresidente de la FA-, Steve Barclay -Secretario de Salud- y muchas más figuras importantes dentro del panorama británico.

Esto también tuvo como consecuencia que el rabino Alex Goldberg, presidente de la red Faith in Football de la FA, renunciara a su cargo en la federación al sentirse "profundamente decepcionado" con la posición adoptada.

Conflictos internos en el Tottenham

El Tottenham Hotspur es uno de los clubes de la Premier League con mayor población judía. Por tanto, su pasiva condena a los ataques de Hamás ha generado un alto disgusto entre sus seguidores y ya ha provocado cambios en la estructura del club con la renuncia del presidente de la fundación.

Jonathan Adelman presidió durante una década Tribute Trust, una organización benéfica creada para atender las necesidades de los exjugadores. Estos hechos lo han llevado a desligarse del club por "una falta crónica de claridad moral", dijo Adelman en una carta dirigida a a la CEO del Tottenham, Donna Cullen, y publicada también en redes sociales. Adelman añadió que "ya no puede relacionarse" con los dirigentes del club luego de que no hicieran ninguna mención a los ataques de Hamás en su comunicado oficial; en el comunicado tampoco se hace mención a Manor Solomon, jugador israelí del club, aunque informa el periodista Matt Law que sí lo están apoyando en privado.

"Cuando es contra judíos e israelíes, el fútbol no dice nada", dice Ayal Young - Ayal Young

Por otra parte, los Spurs quedan vinculado indirectamente al conflicto por Ayal Young, un aficionado israelí del club que, ante los ataques de Hamás, escondió a su esposa e hijos en el refugio y salió a enfrentar a los terroristas; sufrió impactos de bala en el hombro, pulmón y un roce en la mejilla, pero se encuentra estable en el hospital.

"Le dije a mi esposa que se quedara adentro, cerrara las puertas con llave y no las abriera. Tengo un arma para defenderme y la tomé con mi chaleco y municiones y salí. Salí a proteger el kibutz", contó Young en una entrevista para The Telegraph. Cabe resaltar que Young estuvo en el ejército israelí durante siete años y es comandante de compañía en la reserva del ejército.

Young también se mostró enfadado por la posición de las instituciones que rigen el fútbol inglés: "[...] siempre dicen que no hay lugar para el racismo, pero no decir nada es racismo. Cuando se trata de atrocidades contra los judíos y los israelíes, no dicen nada".