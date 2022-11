Previa Países Bajos vs Qatar: los tulipanes buscan asegurar la clasificación a los octavos de final

Países Bajos empató 1-1 ante Ecuador y postergó su clasificación para la última jornada, los tulipanes buscarán su pase a los octavos de final ante su similar catarí. La selección neerlandesa no se guardará nada en un partido trascendental y se mantiene invicta en la justa mundialista con una victoria y un empate.

Por su parte, Qatar cayó 3-1 ante Senegal y se despidió anticipadamente en la primera fase. La anfitriona pese a la experiencia acumulada en su preparación decepcionó en su debut mundialista. Por una cuestión de honor, la actual campeona asiática buscará amargar la jornada a su similar neerlandés.

Ambas selecciones se medirán por primera vez en la fase final del Mundial FIFA, no hay enfrentamientos directos. Países Bajos buscará sellar el primer lugar del grupo A y Qatar sumar su primera victoria, aunque ya no tenga opciones para acceder a la próxima instancia.

La selección neerlandesa está invicta en el Mundial de Qatar 2022 con cuatro puntos, sigue dependiendo de sí misma para clasificarse a los octavos de final. Países Bajos tras haber empatado con Ecuador dejó escapar una gran oportunidad para asegurar la clasificación a la fase eliminatoria.

Los tulipanes en Sudáfrica 2010 fueron subcampeones y en Brasil 2014 finalizaron terceros. Los neerlandeses apuntan alto en pleno retorno mundialista tras haberse ausentado de las dos grandes citas: Eurocopa Francia 2016 y Mundial de Rusia 2018. El sistema táctico que usó el combinado europeo fue el 3-1-4-2, buscando aprovechar las bandas para trascender ofensivamente y no lo logró en el partido ante los ecuatorianos. Van Gaal y sus dirigidos ya piensan en la última jornada del grupo A en Jor, la ya eliminada Qatar será el escollo a batir.

Mundial de Sudáfrica 2010: subcampeona.

Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012: fase de grupos.

Mundial de Brasil 2014: tercer puesto.

Eurocopa 2020: octavos de final.

La anfitriona fue la gran decepción tras haber perdido ante Senegal, se quedó sin opciones. Qatar acumuló mucha experiencia previa en su preparación, aunque no pudo plasmarla en su debut mundialista. Félix Sánchez tiene arduo trabajo con la actual campeona asiática.

La selección catarí necesita una victoria para recuperar la confianza ante un escollo de élite, como los Países Bajos. La falta de experiencia sumado a otros factores como la no agresividad en las marcas, las transiciones de defensa a ataque y viceversa. Con cinco goles en contra y solo uno a favor, el honor llama para despedirse de sus aficionados de la mejor manera posible.

AFC Copa Asiática Emiratos Árabes Unidos 2019: campeón.

CONMEBOL Copa América Brasil 2019: fase de grupos.

CONCACAF Copa Oro Estados Unidos 2021: semifinales.

Copa Árabe de la FIFA 2021: tercer puesto.

Ambas selecciones se enfrentarán por primera vez en la fase final del Mundial FIFA, no hay antecedentes previos entre Países Bajos y Qatar. La anfitriona acumula dos derrotas al hilo y los tulipanes llegan entonados al partido decisivo.

Félix Sánchez, seleccionador de Qatar, habló en la previa del último partido de la fase de grupos y fue directo con respecto a los Países Bajos: “Nosotros jugaremos contra Países Bajos, uno de los equipos más fuertes del mundo y sabemos cómo enfrentarlos. Mañana haremos lo mejor y disfrutaremos el partido. Queremos que los fanáticos cataríes estén orgullosos de nosotros”.

El estratega español también dejó su visión sobre la campaña de Qatar en el Mundial: “Esta es nuestra primera experiencia en la Copa del Mundo. Me siento orgulloso, no estoy decepcionado por los resultados y creemos que jugaremos las próximas ediciones”.

