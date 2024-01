La directiva del conjunto giallorosso emitió, la mañana del pasado 16 de enero, un comunicado por medio de sus redes sociales anunciando la destitución de su, ahora ex-entrenador, José Mourinho.

El luso se marcha de la entidad romana tras haber dirigido, durante dos temporadas y media, un total de 128 encuentros oficiales al equipo, en los cuales ha logrado un balance de 68 victorias, 31 empates y 39 derrotas.

Las mayores hazañas del manager setubalense en la Roma sucedieron en las competiciones continentales, consiguiendo alzarse con la primera Conference League de la historia y al año siguiente quedar subcampeón de la Europa League.

The Special Roma

La estancia de José Mourinho en la Roma, no solo será recordada por el éxito continental que tuvo en el club, si no más bien por situar al conjunto romano en el mapa del fútbol moderno. En una época en la que el fútbol italiano no pasa por un buen momento, ha sido el único entrenador capaz de traer un título europeo al país mediterráneo, desde aquella Champions del Inter en 2010, la cuál también fue conseguida con él en el banquillo.

Es un entrenador especial. Su gran competitividad y peculiar forma de ser, además de sus éxitos ya cosechados, le convierten en un técnico que solo puede verse uno en un millón.

Ese estatus y respeto que tiene el entrenador portugués, fue el principal causante de la llegada de varias estrellas al equipo de la capital. Jugadores como Lukaku, Dybala o Paredes fueron varias de las incorporaciones que llegaron a las filas de la Roma, movidos por la figura de Mou, en ese momento entrenador, y que en otra etapa de la historia del club seguramente no podrían haber contado con fichajes de este calibre.

Lukaku y Dybala | X:@OfficialASRoma

Un despido muy criticado

La destitución de Mourinho no ha gustado nada a una gran parte de la afición romana, lo cuál se ha demostrado en numerosos comentarios en las redes y pancartas contra la entidad y los jugadores, mostrando su desacuerdo y enfado con la decisión, a la vez que enviaban mensajes de agradecimiento al portugués.

Pancarta de los ultras de la Roma contra el club | X: @FT_Italiano

Es entendible que, a pesar de no haber logrado enlazar buenas actuaciones durante esta temporada, muchos fanáticos de la AS Roma no estén contentos con su marcha, ya que desde la llegada de Mou, el interés por el club creció entre los aficionados del mundo del fútbol. Con él en el banquillo, el estadio paso de estar medio vacío, a llenarse casi todos los partidos.

Aparte de la afición, también se han pronunciado grandes personalidades futbolísticas, como por ejemplo un ex entrenador de la Roma y del Real Madrid como es Fabio Capello. El italiano cargaba en sus declaraciones contra los directivos del club, llegando incluso a catalogar la destitución de Mourinho como una falta de respeto hacia él y su prestigiosa carrera.

De Rossi, el nuevo emperador

Instantes después del despido de Mourinho, la Roma anunció la llegada de su nuevo entrenador, el cuál iba a ser una leyenda del club, como lo es Daniele De Rossi.

De Rossi es uno de los mayores mitos de la AS Roma, siendo el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del conjunto romano (616), además de haber portado el brazalete de capitán de este, después del retiro de Francesco Totti. También tuvo un papel fundamental en la selección italiana durante su carrera, en la cuál fue participe de aquel mundial de 2006 que se llevó la azzurra.

Sin embargo, a pesar del cariño que se ha ganado entre la afición romana y los grandes éxitos cosechados en su carrera como jugador, no ven su llegada al banquillo giallorosso como una solución fiable. Esta desconfianza hacia el capeón mundialista viene de su inexperiencia en los banquillos y sobre todo, de su pésima etapa de técnico en la SPAL en la Serie B, donde tan solo logró 3 victorias en los 17 partidos que llegó a dirigir. No duró más de 4 meses en el cargo, ya que lo despidieron tras no conseguir sacar al equipo de la zona de descenso a la Serie C.

Está claro que Daniele De Rossi tiene un gran reto por delante, como es poder mejorar los resultados del equipo y conseguir igualar o al menos acercarse a lo que ha conseguido José Mourinho en la Roma. ¿Lo conseguirá? ¿Aprovechará la oportunidad? ¿Fracasará como hizo en el SPAL?, lo veremos durante el transcurso de la temporada.