El Maidstone United es un club lleno de historias maravillosas por donde se le mire y Sam Bone no es la excepción. El futbolista, nacido y criado en el pueblo, está viviendo un cuento de hadas con el club de su infancia. Tras un viaje largo, lleno de experiencias y constante superación, que lo llevó a jugar en Irlanda desde muy temprana edad, Bone pudo volver a Maidstone para ser pieza importante en el momento más importante en la historia de su equipo.

Bone, de 26 años, conversó con VAVEL sobre cómo ha vivido las últimas semanas, luego de que el Maidstone, de la National League (sexta división), eliminara al Ipswich Town (segundo en Championship para aquel momento) en la cuarta ronda de la copa, clasificándose a los octavos de final del torneo profesional más antiguo del fútbol inglés.

Asimismo, Sam también habló sobre la preparación para la quinta ronda de la FA Cup (este lunes contra el Coventry City), su experiencia en Irlanda, el cáncer testicular que le cambió la vida a los 18 años y demás temas.

Hola Sam, ¿cómo estás?

Muy bien. Gracias, Diego. Gracias por invitarme.

Tienes un gran día el lunes para ti. Vas a tener otra oportunidad de seguir escribiendo la historia contra el Coventry (City), ¿cómo te estás preparando para ello?

Bueno, mira, es que estamos tan emocionados y... Estoy muy emocionado, quiero decir, estar aquí en esta etapa de la competencia es increíble y es algo que no quiero que termine porque es muy especial. Todos los medios de comunicación han estado en el entrenamiento ayer y nos sentimos como futbolistas famosos, así que es simplemente increíble. Hemos hecho historia y el lunes vamos a aparecer y buscar hacerlo de nuevo, ya sabes.

¿Cuál es tu mentalidad para el lunes? Es decir, ya hicieron maravilloso y no es fácil hacerlo dos veces. Y esta vez también es un poco más difícil porque jugarán como visitantes. Pero al mismo tiempo ya han demostrado que son capaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo afrontas?

Creo que podemos tomar una gran confianza del partido de Ipswich. Ya lo hemos hecho, así que eso nos da confianza de cara al partido. Pero también sabemos que va a ser muy difícil. El Coventry es un equipo de Championship que se encuentra en la séptima posición en este momento, casi en los playoffs, podría jugar en la Premier League el próximo año. Así que entendemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que mostrar esa resiliencia que mostramos contra el Ipswich. Es posible que necesitemos un poco de suerte de nuevo porque, ya sabes, tuvimos suerte en el partido de Ipswich. Creo que ellos tuvieron 38 tiros a puerta y nosotros tuvimos dos y logramos ganar, así que eso fue una locura. Pero sí, mira, estoy seguro de que el lunes el entrenador tendrá un plan y buscaremos ejecutar el plan de la mejor manera posible. ¿Y quién sabe lo que puede pasar? Ojalá rehagamos historia.

¿Ha sido un poco difícil mantener la concentración en el partido del lunes o mantener la concentración después de derrotar al Ipswich? Quiero decir, toda esa celebración, todo ese ruido de los medios, de todos lados, podría hacerte bajar la guardia. Entonces, ¿se necesita un trabajo mental para mantener la mente en el juego?

Sí, creo que todos somos humanos, así que obviamente existe ese elemento de distracción, especialmente con los medios de comunicación y todo el bombo en las redes sociales. Supongo que estás pensando en los partidos de liga, pero en el fondo de tu mente piensas “estamos en la quinta ronda de la FA Cup, ese partido es en un par de semanas”. No queremos lesionarnos ni nada, de lo contrario perderemos esa oportunidad. Así que creo que tenemos que intentar ser lo más profesionales posible. Todo esto es nuevo para nosotros. Por lo tanto, tener a los medios de comunicación y charlar con los principales programas de televisión, a veces puede causar distracción. Pero como dije, tenemos que tratar de ser profesionales. Mira, tenemos un trabajo que hacer en la liga. Estamos en los playoffs, pero entendemos que si perdemos un par de partidos podemos quedar fuera. Así que creo que, desde un punto de vista realista, ya sabes, la FA Cup llegará a su fin en algún momento. Probablemente no lo vamos a ganar. Y no queremos que se dé el caso de que cuando termine, nos encontremos tal vez octavos o novenos en la liga. Así que creo que es importante para nosotros, aunque haya distracciones, tenemos que entrar en el juego y tratar de ganar los partidos porque, como dije, no queremos quedarnos fuera de los playoffs. Tenemos una gran oportunidad de ascender si nos mantenemos en los playoffs y ese es nuestro objetivo al final de la temporada.

¿Y cómo crees que se lo están tomando los fans? ¿Crees que están enfocados, completamente enfocados en la FA Cup o en realidad se lo están tomando muy en serio en la liga? ¿Cómo crees que están pensando?

Sí, bueno, sí, creo que los aficionados quieren ganar todos los partidos, ¿sabes? Así que puedo imaginar que… por ejemplo, apoyo al Chelsea. Si el Chelsea gana en la Champions League… bueno, no está en la Champions League, pero si gana en la FA Cup, también quiero que gane en la liga. ¿Tiene sentido? Así que puedo imaginar a los aficionados, no estarán contentos cuando perdamos en la liga, pero creo que este camino en la FA Cup que es tan especial para todos, tan especial para ellos como aficionados. La temporada pasada tuvimos una temporada realmente mala, terminamos en la parte inferior de la National League descendimos y para ellos tener este momento ahora es increíble… y quieres verlo, Diego, en el centro de la ciudad, vas a las cafeterías y hay bufandas del Maidstone por todas partes. Hay gente que usa las camisetas de Maidstone. Tenemos a ITV, BBC, escribiendo artículos sobre nosotros. Y no creo que esto le haya sucedido antes al club, así que todo el mundo está muy emocionado. Y sí, todos estamos deseando que llegue el lunes. Y como dije, no quiero que esto llegue a su fin, sólo quiero vivir en este momento para siempre. Es muy especial y realmente no puedo describir cómo me siento porque hay tantas emociones para describirlo, no puedo encontrar una que loexplique, es simplemente increíble y todos estamos todos en este viaje juntos y espero que ahora podamos puede volver a hacer algo especial el lunes.

Hablando de Maidstone, es un club que ha vivido una montaña rusa durante su existencia, incluyendo una bancarrota, un renacimiento y como dijiste, acaban de descender la última temporada. ¿Cómo ha sido jugar en este equipo? ¿Cómo te sientes con respecto a los fans, sientes que ese partido contra el Ipswich cambió algo en el club?

Bueno, es gracioso porque yo soy de Maidstone. Vivía aquí, mi familia vivía aquí, así que para mí tener este momento con el club de mi infancia, el equipo de mi ciudad natal, es simplemente increíble. No estoy jugando para un equipo con el que no tengo una conexión, estoy jugando para un equipo que solía ver cuando era más joven. Mis amigos solían venir a los partidos cuando éramos más jóvenes, así que solía apoyar al equipo cuando era sólo un niño pequeño. Así que hacer esto ahora, hacer esta historia con mi club es muy especial y se puede sentir. Se puede sentir la energía de los aficionados, del centro de la ciudad, de todos. Puedes sentir lo especial que se ha vuelto ahora Maidstone y espero que esto pueda ayudar al club a seguir adelante ahora y hacerse aún más grande. Hemos ganado muchos seguidores en redes sociales, todo el mundo conoce a Maidstone, mira por ejemplo tú, vives en España y ahora ya sabes sobre el Maidstone United, puedo imaginar que hace seis meses probablemente no sabías quiénes éramos, así que es tan increíble y ese juego de Ipswich ha creado tanta atención y es tan especial ser parte de esto. Y, como dije, estoy haciendo entrevistas con canales de televisión en Inglaterra, con medios españoles… he conocido a tanta gente en este viaje, tanta gente increíble. Y es increíble porque, como dije, hace seis meses, bueno, el año pasado perdimos todos los partidos y luego descendimos, eso fue muy duro para todos los involucrados en el club. Fue un momento realmente malo en la historia del club y tener este momento ahora es muy especial.

Es un poco loco, tuviste una larga carrera en Irlanda y luego volviste a tu club, tuviste esa mala temporada y luego fuiste parte del momento más importante en la historia del club. ¿Te imaginabas algo así en algún momento de tu vida?

No, no. Es gracioso porque durante los últimos seis años obviamente he estado en Irlanda y me sentí muy cómodo en Irlanda, realmente disfruté mi tiempo allí y jugué para algunos clubes increíbles. Los últimos dos años de mi estancia en Irlanda fueron muy especiales, jugué para dos clubes fantásticos. En ese momento, tenía novia, y recuerdo estar muy feliz en ese período porque estaba con ella, estaba disfrutando de mi fútbol, pero siempre dije que me arrepentería si no volvía a Inglaterra, así que la temporada pasada decidí arriesgarme y volver a Inglaterra; hubo momentos la temporada pasada en los que pensé que el riesgo no había valido la pena. De hecho, no lo disfruté tanto como pensé que lo haría. Echaba de menos Irlanda. Echaba de menos a mis amigos en Irlanda y eso es extraño porque soy de aquí. Hubo momentos en los que me resultó difícil, y como dije, no pensé que el riesgo hubiera valido la pena. Pero en el verano fui a Marbella y hablé con mis amigos y les dije mira, realmente me está resultando difícil. Echo de menos Irlanda y no sé qué hacer. Podría volver a Irlanda. Y me dijeron “Sam, pero estás jugando para el club de tu ciudad natal, estás con tu familia, tal vez solo haz la pretemporada, haz el comienzo de la temporada, ve cómo funciona y luego toma tu decisión”. Y ese fue uno de los mejores consejos que recibí porque ahora estoy más feliz que nunca en mi carrera.

Lo estamos haciendo, estamos haciendo historia y sí, supongo que en la vida hay que arriesgar; yo me arriesgué y ha dado sus frutos. Y como dije, si me hubiera quedado en Irlanda, no habría experimentado esto, pero como me mantuve firme y fui valiente, ahora tengo este momento fantástico y ahora estoy hablando con Diego de España, ya sabes, es una locura. Así que sí, es algo muy especial, es algo de lo que al final de mi carrera, podré sentarme y estar muy orgulloso.

Ahora que estás hablando de Irlanda, quería saber si sentías que es diferente jugar en Inglaterra y en Irlanda, si sientes que el fútbol es diferente en ambos lugares o incluso si hay diferencias en cuanto a la vida. ¿Ves alguna diferencia entre ambos países?

Sí, en términos de fútbol, la liga en la que jugamos, la National League South, es muy directa. Así que hay muchos balones largos y cosas contra las que puede ser muy difícil jugar porque es muy físico. Esta liga tiene jugadores que han jugado en la Football League, League 2, League 1. Mientras que, en Irlanda, la edad media es mucho más joven. El estilo de juego es muy diferente. Así que es muy difícil, cuando regresé por primera vez a Inglaterra, fue muy difícil hacer esa transición. Pero hay que aprender lo más rápido posible.

Luego, en términos de la vida, viví en Dublín durante mucho tiempo. Dublín es un lugar tan hermoso, tan hermoso, por eso me resultó muy difícil. Hay muchas culturas diferentes allí, en el centro de la ciudad encuentras españoles, brasileños, franceses, y a mí me gusta eso, me gustan las diferentes culturas y los diferentes idiomas, así que eso fue genial, y sí, supongo que es diferente, obviamente, en cuanto a la situación de vida. Sabes, donde vivo, Maidstone, estamos a unos 45 minutos de Londres. A veces voy a Londres a pasar el día allí, pero no muy a menudo, así que echo de menos vivir en una ciudad, pero por otro lado estoy aquí con mis amigos, mi familia. Y como te dije, ahora mismo estoy más feliz que nunca en mi vida. Que eso continúe por mucho tiempo.

¿Y cómo fue que te mudaste a Irlanda y jugaste allí?

Tuve cáncer testicular cuando tenía 18 años, que fue un momento muy aterrador en mi vida. Que te digan a los 18 años que tienes cáncer es muy difícil, y muy, muy difícil de entender a esa edad, pero me operaron para extirparme el testículo derecho y eso fue en septiembre. Así que podía empezar a entrenar en noviembre o diciembre. En ese momento me dijeron que el cáncer se había ido, así que, como te puedes imaginar, estaba celebrando; iba a las discotecas, bebía y mi papá me dijo, “Sam, ¿recuerdas que quieres ser futbolista?” Y yo dije, sí, así es. Así que tuve que dejar de beber y dejar de salir de fiesta. Tuve que empezar a entrenar de nuevo. Mi agente en ese momento era muy cercano a alguien en Irlanda, a un entrenador. Y me dijo, “mira, la pretemporada empieza en enero, ¿por qué no vas a Dublín, entrenas durante tres semanas, te pones en forma y luego vuelves a Inglaterra y encuentras un club?”. Fui muy feliz durante esas tres semanas en Irlanda; el Shamrock Rovers me ofreció un contrato y yo dije que sí, que quería quedarme allí.

Ese cáncer fue uno de los momentos claves en tu vida. ¿Cómo fue, en primer lugar, afrontar esa situación? Ya dijiste que, por supuesto, es difícil pasar por eso. ¿Cómo fue ese proceso, luego no renunciar al fútbol y finalmente llegar hasta aquí?

Sí, fue muy difícil. Todavía recuerdo el momento como si fuera ayer, sentarme con el médico, el médico me dijo que tenía un tumor y finalmente se descubrió que el tumor era cancerígeno. Eso fue muy difícil, pero tenía a mis amigos, tenía a mi familia que me apoyaba y siempre lo digo, para mi familia debe haber sido muy duro ver a su hijo, a su nieto, escuchar que tenía cáncer, pero nunca, nunca los vi llorar, nunca los vi molestos. Y creo que su energía se me contagió. Y yo me dije a mí mismo, bueno, está bien, hagámoslo. Tengo cáncer, es lo que es. Seamos sinceros, vamos a por ello, sea lo que sea, lo superaré.

Luego puedo concentrarme en mi fútbol de nuevo y siempre recuerdo que durante ese tiempo mi motivación era obviamente vencer al cáncer y luego jugar en la Premier League para poder crear conciencia sobre el cáncer… pero obviamente la Premier League nunca funcionó, así que es bueno lo que vivimos con la FA Cup ahora; con toda la atención de los medios de comunicación, me da la oportunidad de mostrar mi historia e inspirar a la gente, y si puedo inspirar a una persona a revirarse si tiene cáncer testicular, entonces ese un trabajo hecho para mí y me haría sentir muy orgulloso.

¿Qué significó Irlanda para tu vida? Quiero decir, ¿qué aprendiste jugando y viviendo allí?

Mi tiempo en Irlanda fue simplemente increíble. Me mudé a Irlanda cuando tenía 18 años, así que el comienzo de mi edad adulta fue en Irlanda. Me mudé allí cuando era joven, así que me ayudó a crecer y me ayudó a ser más independiente. Vivía con algunos jugadores, así que nunca estuve con mi familia y cosas así. Y sí, me ayudó. Obviamente, crecí como futbolista. Me convertí en un mejor futbolista por ello. Tuve momentos increíbles jugando en las eliminatorias de la Europa League para St. Patrick's, ganamos la Copa FAI en 2021 o 2022, no lo recuerdo. Pero fue increíble jugar frente a 38.000 personas y ganar la Copa, y tenía a mi familia allí para vivir ese momento conmigo. Eso fue muy especial.

Pero como te dije, los últimos dos años fueron increíbles porque me sentí muy cómodo. Honestamente, vi mi futuro en Dublín, mi expareja y yo solíamos hablar de comprar una casa en Dublín y comenzar nuestra vida en Dublín, así que fue muy especial. Pero como te dije, siempre iba a ser un arrepentimiento si no volvía a Inglaterra. Así que siempre tuve en mi cabeza que, aunque era feliz allí, quería mudarme a Inglaterra y probar las ligas inglesas. Tomé ese riesgo y ahora todo ha valido la pena, todo ha funcionado.

Pero sigo echando de menos Dublín. Echo de menos a mis amigos de allí. También echo de menos la liga, la liga es muy buena. Tengo muy buenos recuerdos allí. Creo que al final de la temporada, en mayo, volveré allí y veré a mis amigos. Y acabo de empezar un podcast, quiero ir y hacer un podcast con algunos futbolistas allí también, así que sí, aunque no he vuelto en un año, estoy muy emocionado de volver y ver a todos y pasar un buen rato.

De hecho, la siguiente pregunta es sobre tu podcast. ¿Cómo vas con eso?

Personalmente, siempre quise comenzar un podcast. Escucho muchos podcasts, The Wild Project, por ejemplo, lo escucho porque me ayudó a mejorar mi español. Así que siempre veo podcasts y le dije a mi amigo en julio, le dije que realmente quería comenzar uno, pero nunca, lo cumplimos. Hace unas semanas, lo mencioné de nuevo, dije "chicos, realmente quiero comenzar un podcast". Y dijeron, “¿por qué no compramos el equipo? De esa manera, una vez que compramos el equipo, tenemos que hacerlo porque hemos gastado todo ese dinero”. Así que dije, perfecto, absolutamente perfecto. Compramos el equipo, hablamos con un chico para que hiciera el logo. Somos mi amigo y yo, somos de Inglaterra, así que estamos bajo los dos británicos, y el otro coanfitrión es estadounidense. De ahí viene el nombre, Two Brits. One Yank.

Luego, sí, grabamos nuestro primer episodio, que trataba sobre ese camino en la FA Cup, y lo promocionamos y lanzamos nuestro primer video el otro día, que tiene más de mil visitas ya en YouTube, lo cual es increíble. Así que, sí, vamos a buscar invitados en el futuro y hablar de nuestra vida y nuestro fútbol y esas cosas. Es realmente emocionante y todo el mundo lo conoce, lo cual es fantástico. Ayer estaba hablando con los medios, con la BBC y me decían, “oh, hemos visto tu podcast” y Nacho (González) de La Media Inglesa, me mandó un mensaje anoche y me dijo “he visto 20 minutos hasta ahora, voy a ver el resto más tarde”. Así que es increíble. Tengo a alguien de España viendo mi podcast, lo cual es una locura. Ni siquiera puedo entender eso. Estamos muy emocionados y esperamos hacer más episodios en el futuro.

Para cerrar, volvamos al mágico juego contra Ipswich. En el momento del partido, el Ipswich estaba 98 puestos por encima de ustedes y estaba viviendo un momento increíble en la liga, es probable que asciendan (a la Premier League).En tu opinión, ¿cuál fue la clave para que obtuvieras esa victoria y qué es lo que más recordarás de ese partido o de esa noche para los aficionados y en la ciudad que más recordarás en los próximos años?

Creo que lo más importante que teníamos que hacer, cuando entramos en el juego, era creer. El entrenador siempre dijo "crean, crean, crean, crean". Así que, bueno, en realidad los primeros 10 minutos, creo que golpearon el travesaño, el poste y yo estaba como "oh Dios mío, ¿qué está pasando?". Como, "¿que está pasando aquí?". Pero como dije, fuimos resistentes, tuvimos suerte y logramos atraparlos dos veces a la contra. Lamar Reynolds anotó un gol fantástico y Sam Corne también anotó un gol fantástico. Dios sabe cómo ganamos. No sé cómo ganamos, te lo prometo, no sé cómo. Pero logramos ganar.

En ese momento también, después del partido, mi abuelo me sorprendió desde Chipre, vino y estaba entre la multitud. Y cuando ganamos, recuerdo que corrí al campo y vi a mi familia en el estadio, en las gradas. Ese fue un momento muy especial para mí, eso es algo que recordaré por el resto de mi vida. Pero lo que también fue especial fue que captamos la atención de tanta gente; Gary Lineker, Alan Shearer, Ryan Reynolds del Wrexham, todo el mundo estaba tuiteando sobre eso, sobre Maidstone, sobre el pequeño Maidstone que juega en la South Conference. Fue increíble saber que otras personas habían visto esto y nos habían visto jugar y eso fue muy especial.

Pero creo que el momento para mí fue obviamente jugar contra el Ipswich, que estaban segundos en Championship. Tienen a los jugadores, Sarmiento y Brandon Williams, que juega en el Manchester United, y Axel Tunzebe, que juega en el Manchester United. Ya sabes, fue muy especial jugar contra ellos. Y también en lo personal, aprendí mucho. Aprendí mucho jugando contra ellos. Siento que ahora me he convertido en un mejor jugador, lo cual es fantástico. Y eso me ayudará en mi carrera. Pero en términos del recuerdo que tengo de eso, obviamente es ver a mi familia en la multitud y ver a mi abuelo allí, que fue muy especial. Y ahora, como mi abuela se quedó en Chipre para ese partido, se puso celosa, así que ahora ha venido a Inglaterra para ver el partido de Coventry. Mi abuela y mi abuelo llegaron anoche y van a estar allí el lunes para el partido, que va a ser muy especial para mí. Bueno, eso es genial.