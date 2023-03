Sogaard nombrado mejor novato de febrero, McDavid líder estrellas del mes

El portero de los Ottawa Senators, Mads Sogaard, ha sido nombrado como el mejor novato del mes de febrero de la National League Hockey(NHL).

Ya que ha demostrado tener mucha confianza a la hora de estar solido en la portería y de lo cual ha generado también confianza a sus compañeros de equipo cuando ha tenido que estar en la portería ya que ese es su puesto.

El portero ha tenido un récord de 4-0-1 con un promedio de 2.33 goles en contra y un porcentaje de salvamento de .922., del cual ha generado grandes impresiones positivas para lograr sus éxitos individualmente.

Sogaard hizo su debut en en la temporada (en relevo) el 11 de febrero y la primera apertura de 2022-23 el 13 de febrero, se convirtió en el cuarto portero novato en la historia de Ottawa en ganar puntos en sus primeras cinco o más decisiones de una campaña, siguiendo a Ray Emery. en 2005-06 (6-0-1), Robin Lehner en 2012-13 (2-0-4) y Jani Hurme en 2000-01 (3-0-2).

Sogaard, quien previamente hizo dos apariciones en la NHL en 2021-22 (1-1-0, 3.07 GAA, .889 SV%), registró al menos 30 salvamentos en tres de sus cinco aperturas en febrero y también logró dos o menos goles tres veces. coronado por una racha de tres victorias consecutivas para cerrar el mes (del 19 al 28 de febrero: 1.67 GAA, .938 SV%).

Sogaard fue convocado desde la filial AHL del club en Belleville, cuando en ese periodo el club tenía dos bajas muy importantes por lesiones como lo eran Anton Forsberg y Cam Talbot, en ese momento Sogaard tenía 22 años de edad y era una selección de segunda ronda en el draft de la NHL de 2019,en un partido que realizado de titular, demostró su buen equilibrio y logro hacer 16 paradas en la victoria del club por 6-1 sobre Detroit el lunes. en casa.

“Solo trato de tratar todos los juegos de la misma manera, mi preparación siempre es la misma”, dijo Sogaard. “Es solo hockey. Trato de no pensar demasiado. Es lo que he estado haciendo desde que tenía cuatro años. Solo me estoy divirtiendo y aprovechando al máximo esta oportunidad que se me ha brindado y trabajando tan duro como puedo”.

El entrenador DJ Smith está impresionado:“Es realmente confiado y tranquilo”, dijo Smith. “Claramente, ha hecho un buen trabajo para nosotros durante mucho tiempo. Los muchachos han jugado confiados frente a él”.

Mads Sogaard

Fecha, Oponente, SA, SV, GA, MIN, Resultado

11 de febrero EDMONTON, 3, 3, 0, 5:23, 6-3 L (ND)

13 de febrero CALGARY, 37, 34, 3, 61:06, 4-3 OT W

17 de febrero CHICAGO, 32, 28, 4, 62:40, 4-3 OT L

19 de febrero ST. LOUIS, 32, 30, 2, 60:00, 7-2 Mi

25 de febrero en Montreal 32, 30, 2, 60:00, 5-2 Mi 28 de

febrero DETROIT, 17, 16, 1, 60:00, 6-1 W

Totales 153, 141, 12, 309:09, 4-0-1

McDavid queda como líder de las tres estrellas de febrero

Connor McDavid | Foto: NHL.com

El jugador de los Edmonton Oilers, Connor McDavid, ha sido escogido como el líder de las tres estrellas del mes de febrero, por encima del segundo lugar Nathan Mackinnon centro de Colorado Avalanche y también por encima del tercer lugar el portero de los Boston Bruins, Linus Ullmark.

PRIMERA ESTRELLA: Connor McDavid el centro de los Oilers:

McDavid fue escogido como líder, ya que el tuvo participación en el sexto juego de las Estrellas de la National League Hockey, en ese momento tenía un gran puntaje de asistencias (14), puntos (23), tiros a puerta (63), asistencias de power-play (7), puntos de power-play ( t-8), goles cortos (t-2) y puntos cortos (t-3) en 11 concursos para guiar a los Oilers (32-21-8, 72 puntos) a un 4 3-4 mes. Luego ese mismo mes McDavid, también tendría un empate con el segundo lugar, ya que tendría 9 goles, pero dejaría atrás a los demás delanteros de la NHL con un gran tiempo de 23:41 sobre hielo, en ese momento encontró el marcador en 10 de sus 11 apariciones, encabezadas por siete actuaciones de múltiples puntos y una racha de cuatro seguidos.

McDavid alcanzó el hito de los 100 puntos por sexta vez (17 de febrero contra NYR), se convirtió en el quinto jugador más rápido y el quinto más joven en la historia de la Liga en acumular 800 puntos en su carrera (21 de febrero contra PHI), y coronó el mes al convertirse en el primer jugador de la NHL desde 1995-96 en alcanzar el hito de 50 goles en 61 o menos juegos (27 de febrero contra BOS). McDavid, de 26 años, que busca agregar su primer trofeo Maurice "Rocket" Richard a su colección de dos trofeos Art Ross consecutivos y cuatro en su carrera, lidera la NHL en goles (50), asistencias (65), puntos ( 115), asistencias de juego de poder (37) y puntos de juego de poder (54) a través de 61 salidas totales esta temporada.

SEGUNDA ESTRELLA: Nathan MacKinnon, el centro de COLORADO AVALANCHE

Para el segundo jugador estrella como los es MacKinnon, el jugador centro de los Avalanche de Colorado, en ese mes, estuvo jugando lo que fue su cuarto juego también de las Estrellas de la NHL, había empatado con su rival en la segunda posición de la Liga, en lo que fue puntos por juego que acumulo 1.70, luego quedo como tercer lugar en la posición general con un récord de 9-8-17 en 10 partidos jugados, con eso hizo que Colorado Avalanche tuviera 34-19-5, 73 puntos.

Otras estadísticas de Mackinnon es que estuvo en el tercer puesto de la División Central a base de un 7-1-2 de febrero.

Luego MacKinnon, estuvo un tiempo liderando lo que fue la NHL en lo que eran puntos de fuerza uniforme (8-7-15),

En otras estadísticas terminaría de segundo lugar en lo que sería tiros a puerta (56) y compartió el segundo lugar en goles (9), se ubicó entre los mejores delanteros en promedio de tiempo en el hielo (2do. ; 23:08) y más/menos (t-4th; +8). Acumuló puntos en nueve de sus 10 salidas durante el mes, incluyendo cada una de sus últimas ocho para cerrar febrero (8-8-16). Ese tramo contó con una racha de seis actuaciones consecutivas de múltiples puntos (11-24 de febrero: 6-8-14), igualando un récord personal también alcanzado el 18-28 de noviembre de 2018 (6-9-15), así como un par de goles de la victoria (feb. 11 en FLA y 15 de febrero en MIN). MacKinnon, de 27 años, que se ha perdido 11 de los 58 concursos totales de Colorado esta temporada (47 GP), ocupa el segundo lugar en la NHL, solo detrás de McDavid (1.89), con 1.51 puntos por juego en 2022-23 (22-49). -71), el promedio más alto de sus 10 años de carrera. También se encuentra entre los mejores jugadores de esta temporada en tiros a puerta (6º; 248), asistencias (9º; 49) y puntos (17º; 71).

TERCERA ESTRELLA: Linus Ullmark, portero BOSTON BRUINS

Luego venimos con el tercer y último lugar, que también es muy importantes en lo que se refiere a los jugadores estrellas, como lo es el portero de los Boston Bruins, Linus Ullmark.

En este caso, a él se le escogió de tercer lugar, ya que, en ese mismo mes de febrero, pudo ayudar a sus compañeros de la División Atlántica a poder lograr ganar un campeonato, en lo que fue su gran debut en el Juego de la Estrellas de la NHL, ese fue su mejor debut y más que dio una gran impresión, también tuvo registró un mes impecable, con marca de 6-0-0 con un promedio de 1.79 goles en contra y un porcentaje de salvamento de .947 como los Bruins líderes de la Liga (47). -8-5, 99 puntos) registró un febrero de 9-1-0, el mejor de la NHL.

Ullmark en lo que estuvo defendiendo el marco de los Bruins permitió dos o menos goles en cada una de sus primeras cinco aperturas, luego coronó el mes con 54 salvamentos, el récord personal y el récord de la franquicia, el 28 de febrero en CGY. Se convirtió en el segundo portero más rápido en la historia de la Liga en alcanzar el hito de las 30 victorias, y lo hizo en su partido número 37 el 25 de febrero en Vancouver. Ullmark logró otra hazaña notable en ese concurso, convirtiéndose en el decimotercer guardameta diferente en la historia de la NHL, y el primero desde el 9 de enero de 2020, en marcar un gol en la temporada regular.

Ullmark, de 29 años, que jugó 38 partidos en total en 2022-23, lidera la Liga en victorias (31), promedio de goles en contra (1.88) y porcentaje de salvamento (.938) esta temporada. Está buscando convertirse en el sexto portero diferente en la historia de la NHL en terminar una temporada en la cima de las tres categorías (mínimo: 40 GP) y el primero desde Carey Price en 2014-15 (con MTL).