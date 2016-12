ANUARIO VAVEL 2016: Middlesbrough, objetivo cumplido

Fotomontaje: VAVEL

Tras rozar el ascenso a través del play-off el año anterior en el mítico estadio de Wembley, con una plantilla de calidad superior y un entrenador que ya había adquirido experiencia como primer técnico del equipo, el Middlesbrough encaraba la temporada como uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso de categoría.

Un favorito que se descolgaba

Un buen inicio de temporada que le colocó líder de la Championship y le distanció de sus perseguidores, auguraba una temporada ilusionante en la que por fin se conseguiría el objetivo. No iba a ser tan fácil. El Middlesbrough surcaba los terrenos de juego de la Championship con viento a favor y autoridad de campeón. De repente, el viento cambió su dirección, se puso en contra, y batió con una fuerza descomunal contra el buque que capitaneaba el español Aitor Karanka. Afectado por la tempestad, Karanka se tambaleó en el puesto de Manager del Boro, y el que ahora es el artífice del ascenso, tuvo que sufrir enfrentamientos con jugadores y directiva.

Karanka, al borde del abismo

Tres victorias en diez partidos destaparon una guerra en Rockliffe Park. Karanka comunicó a sus jugadores que no seguiría en el cargo y que no se sentaría en el banquillo. Las desavenencias con jugadores importantes del club y la falta de confianza que la plantilla tenía -por aquel entonces- en la labor que estaba realizando el vasco, unido a una discusión con la directiva por la incorporación de jugadores sin el visto bueno del entrenador , hicieron que Karanka decidiese coger sus bártulos y marcharse para casa. Pero aquellos jugadores que no confiaban en su técnico y preferían autogestionarse se dieron cuenta de que, a lo mejor, el camino por el cual les estaba llevando el que fuera segundo entrenador del Real Madrid con José Mourinho, no era tan malo como pensaban. Ese partido contra el Charlton, donde Karanka no dirigió a su equipo, supuso un punto de inflexión para el Boro. Una mala imagen, unida a la decisión de Karanka de querer volver a entrenar al equipo sirvió como nexo entre plantilla y cuerpo técnico que acabaría creando un vínculo clave para la consecución del ascenso.

Stuani fue el héroe

Lleagaba la hora de la verdad, de dar la cara. Una final. Mucho tiempo esperando el partido en el que poder resarcirse del fracaso del año anterior. Un partido a cara de perro con el máximo rival por el ascenso directo, determinaría si el Boro podría ascender directamente o no, sin necesidad del playoff a la Premier League. El Middlesbrough había vencido 0-3 en la ida y se plantaba con la necesidad de puntuar. Un gol del uruguayo Christian Stuani sirvió para que a pesar del gol final del Brighton, el Boro consiguiese su objetivo. El golaverage, favorable para los de Karanka, hizo realidad el sueño. El Boro había vuelto a la Premier League. Riverside volvería a disfrutar del miticismo y la magia que encarna la Premier.

Refuerzos de primera

El Boro salía al mercado. Reforzarse gracias a los 215 millones de euros que había ingresado se antojaba necesario. La ecuación fue sencilla: para competir en primera, refuerzos de primera. Y así fue. Álvaro Negredo encabezaba una lista de incorporaciones en la que también destacaban Barragán, Gastón Ramírez, Marten De Roon, Victor Valdés o Adama Traoré. Todos ellos futbolistas que o bien tenían carreras contrastadas, o bien se les esperaba un futuro muy prometedor con un presente capacitado para hacer cosas importantes en un equipo de Premier.

De vuelta a la Premier

Tocaba volver a competir en la élite, y el Middlesbrough tenía una dura prueba por delante. Un buen bautizo, una comunión regular y una confirmación ilusionante podrían describir lo que ha sido, hasta ahora, la temporada del Boro en Premier League. Un buen comienzo puntuando en múltiples encuentros, vino seguido de una racha negativa y de mucha irregularidad que acabó sembrando dudas. Dudas que se disiparon cuando los aficionados vieron a su equipo dar la cara, sacar puntos y competir hasta el final con los equipos más punteros de la liga como Manchester City, Arsenal o Chelsea. Fuera de los puestos de descenso, el Boro deberá superar los problemas de irregularidad que ha tenido. De ser así, un entrenador capacitado junto a una plantilla equilibrada y de calidad lograrán la permanencia y disfrutarán un año más de una de las mejores ligas del mundo. Termina un año. El año del “come-back”, del regreso a lo más alto. El año del Middlesbrough.