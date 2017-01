Los Citizens festejaron ante un duro Burnley

Google Plus

En el arranque de este nuevo año, el Manchester City de Pep Guardiola recibió al duro Burnley de Dyche y se despachó con un 2-1 en un encuentro que lo tuvo con un hombre de menos durante casi una hora de partido. Los goles de Clichy y Agüero –que ingresó en la segunda parte- le dieron la ventaja a los Citizens, mientras que Ben Mee fue quien le dio el gol del descuento a un conjunto de Burnley que no pudo sacar ventajas de su hombre demás.

La primera parte del partido arrancó muy igualado, sin dueño exclusivo del balón y con un Burnley que luchó en cada rincón del campo de juego, mientras que el Manchester City no pudo desplegar su juego y tuvo que acomodarse a contexto del partido. La primera oportunidad de gol llegó por el lado de los Citizens cuando, luego de una mala salida del fondo de los Clarets, Iheanacho quedó de cara al gol pero el arquero Heaton salió rápidamente y le negó la ventaja. Sin embargo, el balón quedó suelto, Sterling lo encontró y remató pero nuevamente Heaton respondió de gran manera, evitando la apertura del marcador.

De Bruyne no tuvo un buen partido. Foto: Manchester City.

Luego de un comienzo de igual a igual el conjunto de Guardiola empezó a hacerse del balón y controló los tiempos del juego. Pudo adelantarse en el marcador luego de un gran contragolpe de Sterling pero Jesús Navas terminó de muy mala manera y desperdicio una gran chance. Un par de minutos más tarde nuevamente tuvo la oportunidad de marcar, esta vez fue Yaya Touré quien sacó un potente disparo de larga distancia pero Heaton impidió que el balón tocara el fondo de la red.

Sin embargo, a los 32 minutos llegaría un duro golpe para los Citizens. Fernandinho fue al piso a disputar la pelota con Gudmundsson, pero el brasileño no calculo su fortaleza y entró de manera muy dura sobre el jugador de Burnley. El árbitro Lee Mason no dudó y expulsó al jugador del City, dejando a los locales con 10 hombres. Los dirigidos por Dyche intentaron sacar ventaja de la superioridad y hasta tuvieron la chance de adelantarse con un remate de Barnes que se fue cerca del arco defendido por Bravo, pero no pudieron aprovechar el hombre de más y el partido llegó al entretiempo sin goles.

Fernandinho se fue expulsado. Foto: Premier League.

Durante el descanso Guardiola supo que debía reordenar a su equipo y tomar riesgos si quería empezar el año con una victoria, por eso al salir al campo de juego para disputar la segunda parte realizó un doble cambio: David Silva y Agüero adentro, Jesús Navas y Iheanacho out. Las sustituciones le dieron la intensidad y profundidad que le había faltado en la primera parte a los Citizens, e hicieron que el City se transformara en el dueño del partido.

A los 58 minutos el balón encontró a Gaël Clichy, el lateral francés se desmarcó y sacó un potente remate que rompió la fortaleza de Heaton para poner de esa manera el 1-0 para los locales. Pero eso no fue todo, ya que cuatro minutos más tarde, sobre el 62, Sterling encaró el área e intentó superar a Heaton pero no pudo. El balón le cayó a Agüero y el argentino no perdonó, puso el 2-0 a favor de Manchester City desde un ángulo de tiro casi imposible.

Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado para los de Guardiola. A los 70 minutos, luego de una serie de rebotes e idas y vueltas dentro del área chica, Ben Mee remató en dos ocasiones, en una de ellas el balón pegó en el larguero y pico dentro del arco, pero el árbitro Lee Mason tuvo que recurrir a la tecnología para sancionar el gol que puso el 2-1 final. Luego del descuento el partido se tornó emocionante. Ambos tuvieron oportunidades pero ninguno pudo plasmarlo en el marcador y el partido terminó con un 2-1 para Manchester City.