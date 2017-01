Allardyce: "Perder la categoría sería devastador"

Allardyce en la rueda de prensa previa al partido. Foto: Crystal Palace

El Crystal Palace sigue sin levantar cabeza. 16 puntos en 21 partidos y la destitución del carismático Alan Pardew no han conseguido cambiar las cosas en Selhurst Park, que además ahora afrontan este importante tramo de la temporada sin Wilfried Zaha, en la Copa África de Naciones con Costa de Marfil.

Este sábado se recibirán al Everton, y en la rueda de prensa previa al partido a Sam Allardyce se le notó más nervioso de lo habitual, frustrado por los resultados de este mercado de fichajes y pesimista por los que tienen por delante. "Los números no mienten y ahora mismo dicen que no somos lo suficientemente buenos para la Premier League. Tenemos menos puntos que partidos disputados, así que tenemos que conseguir empezar a sumar cuanto antes para conseguir la permanencia y poder planear mejor la temporada siguiente", apuntó ante los medios. "No entiendo si es que los jugadores no son lo suficientemente buenos o es que hasta ahora no lo han hecho bien, pero está claro que con 16 puntos las cosas no van bien y necesitamos mejores futbolistas", dijo con dureza.

"16 puntos en 21 partidos no son suficientes. Los jugadores no han hecho lo necesario hasta ahora" "Ya he estado en esta situación antes y puedo contarles a mis jugadores lo muchísimo que afecta estar en los puestos de descenso e incluso perder la categoría. Mucha gente pierde su trabajo y otros tendrían que reducir su salario en un 50% solo para poder seguir trabajando aquí. Es devastador desde los futbolistas hasta los de seguridad y los que hacen los tés en la cafetería, cada área del club se ve afectada por no seguir en la Premier League", explicó. "Es nuestra responsabilidad en el nombre del club mantener todos estos puestos de trabajo por aquellos que no pueden contribuir en el terreno de juego. También por nuestras familias, así que me parece que esta es motivación suficiente para empezar a conseguir mejores resultados", afirmó Big Sam.

Para mejorar los resultados deben conseguir nuevos futbolistas, y de momento tan solo ha llegado Jeffrey Schulpp procedente del Leicester City, aunque en la tarde de ayer Allardyce se encontró la mala noticia de haber perdido a Jake Livermore en favor del West Bromwich Albion. "Hemos conseguido un fichaje y no hemos logrado nada con otras 20 ofertas. Ayer perdimos a Jake Livermore, es muy frustrante. Me gustaría poder decirles a los aficionados que tengo la confianza que tenía en el Sunderland de poder traer mejores jugadores y que iba a conseguire una plantilla mejor para salvar al equipo del descenso, pero de momento no puedo", dijo de nuevo con pesimismo.

"No estamos teniendo suerte, nos han rechazado unas 20 ofertas" "Intentaré dar lo mejor de mí para traer jugadores traspasados o cedidos para mejorar la plantilla", prometió antes de analizar casos concretos. "Hasta que la directiva me digan al 100% que el traspaso de Carl Jenkinson (del Arsenal) está muerto, a mis ojos aún hay opciones. Lo mismo ocurre con Patrick Van Aanholt. Hasta que el Sunderland diga que no hay forma de venderlo, seguiremos interesados, y mañana o pasado el presidente me dirá las opciones reales que tenemos de traerles al Palace", dijo con confianza.

Por último y no menos importante trató las posibilidades de derrotar a su rival del sábado, un Everton que llega lleno de confianza tras su aplastante victoria sobre el Manchester City. "Tenemos que parar estas derrotas. No tendría mucho sentido decirles a los jugadores que salgan a ganar y añadir presión porque ya la tienen, y mucha. Se trata de ser capaz de conseguir una buena actuación para lograr un buen resultado, y si eso es una victoria sería fantástico. Si es un punto, estaríamos relativamente satisfechos por al menos conseguir frenar esta racha de derrotas", apuntó. "El Everton es un club estable en la Premier League que lo ha hecho magníficamente bien en los últimos años. Moyes lo reconstruyó de la nada y les hizo llegar a una final con un presupuesto muy limitado. Koeman ha fichado muy bien y añadido mucha calidad a la plantilla", finalizó diciendo.