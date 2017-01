Jake Livermore deja el Hull City y firma por el West Brom

Livermore en su presentación con Tony Pulis. Foto: WBA

Poco ha tardado el West Bromwich Albion en reemplazar a Craig Gardner, que recientemente puso rumbo al Birmingham City y el elegido ha sido Jake Livermore.

El centrocampista abandona el Hull City tras dos temporadas y media en las que ha vivido muchos contratiempos y momentos dulces, como la clasificación para la UEFA Europa League tras alcanzar la final de la FA Cup donde cayeron en la prórroga ante el Arsenal. Los más agrios sin duda son el posterior descenso a Championship y la sanción recibida al haber encontrado restos de cocaína en sus análisis anti dopping. Posteriormente se reveló que el futbolista acababa de perder a su hijo y la FA le redujo considerablemente la sanción.

Livermore ha disputado 144 encuentros con el Hull City Con todo eso en el pasado Livermore ha vuelto a ser el futbolista que deslumbró a todos en el Tottenham y que llegó a debutar con la selección absoluta en 2012, y ahora firma por el West Bromwich Albion para las próximas cuatro temporadas y media, un equipo establecido por pleno derecho en la Premier League y con los que a sus 27 años deberá volver a brillar.

Livermore en un encuentro con el Hull esta temporada. Foto: Hull City

Tras fichar a Nacer Chadli el pasado verano procedente de los Spurs y la llegada de los nuevos inversores chinos, Tony Pulis no ha dejado de repetir que su política de fichajes había cambiado, ahora solo irán a por futbolistas de nivel consagrados en la Premier League. Pocos días después de reclamar públicamente a sus jefes que eliminasen el rígido límite de traspasos que les hizo perder a Morgan Schneiderlin en favor del Everton, llega Livermore por una cantidad cercana a los 10 millones de libras.

"En el Tottenham se convirtió en un 6 muy importante, de mucho nivel"​ "La marcha de Craig Gardner nos dejaba un poco cojos en la posición de medio centro posicional, y con Jack Livemore nos hemos hecho con un muy, muy buen jugador. Le observé muy de cerca en su etapa en el Tottenham y creo que llegó a convertirse en un 6 de mucho nivel, muy importante para los suyos", analizó Pulis sobre su nuevo fichaje.

"Quizá haya perdido un poco su objetivo desde entonces y ha evolucionado en otro sentido, pero conseguir dos ascensos y una final de copa con el Hull City no debe olvidarse. Creo que este chico es un muy, muy, muy buen futbolista y estoy encantado de habernos hecho con él", siguió diciendo. "Es un buen chico con mucha personalidad y es bueno con el balón en los pies, aunque tiene mucha energía. Está en una edad fantástica, con 27 años sabemos que sus próximos tres o cuatro años serán los mejores de su carrera. Tenemos muchos futbolistas de poco más de 20 años, gente muy joven que son parte del futuro más próximo del club, pero necesitamos también gente como Jake con experiencia y energía aún en el tanque, con ganas de probar algo", finalizó diciendo el galés.

Livermore posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: WBA

Por su parte Marco Silva no dudó en aclarar que él nunca quería que Livermore abandonase el club (ha disputado este año ya 25 encuentros con los Tigers) pero no tenían otra opción: "Era un futbolista importante para nosotros, pero necesitábamos el dinero. No tenemos presupuesto para fichajes y con este traspaso podemos contratar más jugadores para mejorar la plantilla". "No tenemos muchas opciones, pero esto es fútbol. Él tenía una buena oferta y para nosotros era también muy válida, así que ahora toca seguir luchando", explicó el técnico luso.