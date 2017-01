Guardiola: “Agüero ha entrenado con el equipo y está listo”

Google Plus

Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Manchester City

Con el objetivo de volver a la senda del triunfo se presenta el Manchester City en el London Stadium para medirse a un West Ham al alza. Los de Guardiola, a pesar de conseguir una contundente victoria por 0-3 en la FA Cup ante el Crystal Palace, llegan tras haber empatado en casa ante el Tottenham y tras caer en su última salida frente al Everton de Ronald Koeman por un rotundo 4-0. Así pues, además de seguir enganchados en la cabeza de la clasificación, los Citizens necesitan volver a sumar de tres en tres para encontrar una confianza más que necesaria para un tramo de temporada en el que, además, se encontrarán con el regreso de la UEFA Champions League.

En la previa del encuentro, Pep Guardiola ha querido valorar la vuelta de Fernandinho, quien ya ha cumplido su castigo de cuatro partidos de sanción tras haber sido expulsado frente al Burnley, el mercado invernal que vive su último día y el estado de forma de Sergio Agüero, quien se perdió, precisamente, el encuentro ante el Crystal Palace en Selhurst Park por un golpe recibido ante los Spurs una semana antes. Comenzando por este tema, el catalán ha querido desvelar que cuenta con el delantero argentino para su compromiso ante el West Ham, pues “se entrenó con el equipo y está listo”. Sin lugar a dudas, es una de las mejores noticias que puede recibir un técnico al que no le acaban de encajar todas sus ideas en la que es su primera etapa en Inglaterra.

"Fernandinho no es un jugador agresivo. Es un jugador duro, intenso"

Para esas ideas parece clave un Fernandinho que, por un lado es capaz de dar equilibrio al equipo y, por otro, puede echar por tierra todo el trabajo con una acción violenta que deje a los Citizens con uno menos sobre el terreno de juego. Su entrenador, como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por lo que en Inglaterra han denominado “agresividad”. “No es un jugador agresivo. Es un jugador duro, intenso. Es uno de los tipos más agradables que he conocido y cuando eres buena gente fuera del terreno de juego, tienes que ser bueno dentro”, especificaba un técnico que, además, cree que “se habla demasiado de lo que sucedió ante el Chelsea”. Hay que recordar que, ante los Blues, el mediocentro brasileño fue expulsado por roja directa tras coger del cuello a Cesc Fábregas en la trifulca final del choque.

Finalmente, quiso dejar algunas reflexiones sobre el mercado invernal, en el que su equipo tampoco se ha pronunciado sobremanera más allá de la llegada de Gabriel Jesús: “No vamos a traer a nuevos jugadores. Tenemos suficientes”. Además de la contundencia en la respuesta, el ex del FC Barcelona y Bayern Münich argumentó su deseo de tener una plantilla corta por el mero hecho de que “sufre cada fin de semana por dejar tres o cuatro jugadores en casa”. Así pues, con los mismos integrantes con los que contaba para el partido ante el Tottenham se medirá a un West Ham que se prevé que no le ponga las cosas demasiado fáciles a un conjunto que no puede dejarse más puntos por el camino.