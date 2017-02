Frank Lampard anuncia su retirada

Google Plus

Lampard celebrando un tanto en Stamford Bridge. Foto: Getty Images

Para los nacidos en los años 80 y 90 el fútbol con el que crecimos está llegando a su final. Todos los héroes que ocupaban las portadas en los años 2000 comienzan su ocaso, y en muchas ocasiones su retirada.

En Inglaterra el mítico centro del campo formando por Steven Gerrard y Frank Lampard ya vive solo en el recuerdo de sus aficionados, y el doble 8 mágico pone punto y final. Primero fue el capitán del Liverpool en abandonar los terrenos de juego tras un breve paso por Estados Unidos, al igual que hace ahora el eterno capitán del Chelsea.

Tras 21 años de carrera en los que pasó por West Ham, Chelsea, Manchester City y New York City deja atrás más de 1000 partidos disputados como profesional, 300 goles y 180 asistencias ha decidido parar a pesar de tener ofertas tanto de Inglaterra como del extranjero. En su palmarés lucen tres títulos de campeón de la Premier League, cuatro de la FA Cup, dos de Copa de la Liga, dos Super Copas inglesas, una Champions League, una UEFA Europa League y una Copa Intertoto.

La carrera de Lampard en números

EQUIPO TEMPORADAS PARTIDOS GOLES TÍTULOS West Ham 1995-2001 187 39 Copa Intertoto 199 Swansea (cedido) 1995/1996 11 1 - Chelsea 2001-2014 649 211 3 Premier League, 4 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 2 Community Shields, 1 UEFA Champions League, 1 UEFA Europa League Manchester City 2015/2016 38 8 - New York City 2015/2016 19 12 - Selección Inglesa 1999-2014 106 29 - TOTAL 21 temporadas 1010 300 14 títulos

Lampard con el título de Champions League. Foto: Getty Images

Muchos consideran su paso por el Manchester City como una mancha negra en el historial de Lampard, pues pesa a haber iniciado su carrera en el West Ham fue en Stamford Bridge donde se convirtió en leyenda, y tras anunciar públicamente que abandonaría la Premier League, terminó vistiendo la camiseta Sky Blue. Su intención fue jugar en Estados Unidos desde el principio, pero la diferencia entre el final de la temporada en Inglaterra, el comienzo en la MLS y la tentación que suponía para los Citizens utilizar a un futbolista de su talla terminaron de hacer el resto.

Los que fueron sus aficionados durante tantos años le brindaron una gran ovación en su regreso en la jornada 23, pese a haber visto puerta en ante ellos en el Etihad Stadium en el partido de ida. A nivel personal su recuerdo más doloroso será como para gente de la talla de Gerrard, Carragher, Gary Neville, Scholes, Shearer, Seaman o Michael Owen el no haber conseguido ningún título con el combinado de los Tres Leones.

El emotivo comunicado y la despedida

"Tras unos 21 increíbles años, he decido que es el momento adecuado de poner punto y final a mi carrera como futbolista. A pesar de haber recibido un gran número de excitantes ofertas para continuar jugando en mi país y fuera, siento que a mis 38 años es el momento de comenzar un capítulo nuevo en mi vida. Estoy inmensamente orgulloso de todos los trofeos que he ganado, de todas las veces que he representado a mí país (por encima de 100) y haber podido marcar más de 300 goles en mi carrera".

Gerrard con la camiseta de Inglaterra. Foto: Getty Images

"Tengo mucha gente a la que debo agradecer. A mis padres por haberme dado los valores del trabajo duro, dedicación y profesionalidad que he portado conmigo siempre en todo lo que he hecho. A mi familia, mi mujer Christine y a mis dos hijas, Luna e Isla. Lo que me habéis dado fuera del terreno de juego siempre ha sido mi fortaleza. Os quiero mucho.

A mis amigos y compañeros que siempre han estado ahí para mí, a todos aquellos que han compartido vestuario conmigo, entrenadores, mánagers y cuerpo técnico y trabajadores de todos los clubes con los que he tenido el privilegio de trabajar", prosiguió la nota.

"Gracias al West Ham por darme en 1996 la oportunidad de debutar" "Quiero también rendirle tributo a todos los clubes que he representado. En primer lugar, al West Ham United, que me otorgó en 1996 la posibilidad de debutar. Muchas gracias a todos aquellos que creyeron en mí cuando era tan joven. Más recientemente a Manchester City y a NYCFC. He disfrutado mucho el poder jugar mis últimos años en estos dos equipos y quiero dar gracias por todo el apoyo recibido por los aficionados y seguidores de ambos clubes del Grupo City Fooball".

Lampard en su época con el West Ham. Foto: REXMAIL

"Pero por supuesto, la mayor parte de mi corazón le pertenece al Chelsea, un club que me ha proporcionado tantos buenos recuerdos. Nunca olvidaré la oportunidad que me dieron y el éxito que conseguimos juntos. Es imposible darle las gracias de manera individual a cada persona que me ha ayudado y apoyado en los 13 años que he jugado allí.

"La mayor parte de mi corazón le pertenece al Chelsea" Todo lo que puedo decir es que desde el día en que firmé con ellos, hasta ahora y en el futuro, os estaré eternamente agradecidos por todo y a todos. Los seguidores del Chelsea nos han dado a mí y a mis compañeros un apoyo incondicional e inigualable y su pasión y hambre de títulos es lo que me ha hecho personalmente dar lo mejor de mí y tratar de superarme año tras año. No podría haberlo hecho sin vosotros", finalizó la emotiva nota.

El futuro más inmediato

Hace apenas unos días Lampard concedió una íntima y divertida entrevista a su compañero de selección (y ahora cara más reconocible de Sky Sports) Jamie Carragher, en la que repasaba sus opciones para el futuro además de asegurar que ya está trabajando en su título de entrenador. "En un mundo ideal, claro que me gustaría regresar al Chelsea, pero no creo que esta sea la realidad en estos momentos. Tengo que pensar en mí mismo, por fin voy a empezar el curso de entrenador de nivel B y la FA me está ayudando. Dan Ashworth (Director Técnico de la FA) está en contacto y también está hablando con Stevie (Gerrard)", explicó Lampard.

"En un mundo ideal, claro que me gustaría volver al Chelsea, pero ahora tengo que pensar en mí mismo" "Hay varias oportunidades que podrían acelerar el proceso un poco en estos momentos, mucho más que antes. Esto sería genial, pero estaré seguro en el mundo del fútbol. También hay opciones de diferentes medios, tengo mucho respeto por lo que vosotros hacéis", le dijo a Carragher.

Lampard con el título de campeón de la Europa League. Foto: Getty Images

Más de 40 reconocimientos individuales ha recibido Lampard en su carrera, destacando por encima de todo el segundo puesto en el Balón de Oro y Jugador FIFA del Año en 2005 (cuando el Chelsea consiguió su primer título de liga tras 50 años de espera). En su país se le nombró Futbolista del Año por la Asociación de Prensa Deportiva, jugador de la temporada para sus aficionados, futbolista inglés de 2004 y 2005, centrocampista del año para la UEFA en 2008, cinco veces integrante del equipo ideal de la PFA, dos veces jugador de la temporada e integrante del once de oro de la Eurocopa de 2004.

Lampard fue segundo en el Balón de Oro de 2005 Mejor futbolista de los Blues en tres temporadas, mejor jugador de la FA Cup, jugador de la década 2001-2010 en la Premier League y un sinfín de reconocimientos individuales incluyendo alguno impensable hace tiempo como integrante del All Star de la MLS o integrante del Hall of Fame del New York City.

Se marcha una leyenda del Chelsea y del fútbol inglés. Tan solo el tiempo dirá si en este siglo XXI donde los jugadores apenas duran en el mismo equipo alguien podrá igualar los registros de Frank Lampard, el inmortal 8 de Stamford Bridge.