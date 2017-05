El Newcastle United se corona campeón de Championship

Google Plus

Los futbolistas del Newcastle celebrando el título de campeones. Foto: PA

Se terminó el sufrimiento del Newcastle United en la categoría de plata del fútbol inglés. El conjunto entrenado por Rafa Benítez pasó una gran parte de la temporada como líder destacado del campeonato aunque cedió terreno ante un Brighton and Hove Albion que certificó su ascenso poco días antes de que lo hicieran también los Magpies.

Con todo decidido en los puestos de ascenso directo, solo faltaba por dirimir quién pasaría a la historia como campeón del Sky Bet Championship 2016/17, y ese no ha sido otro que el Newcastle. Las urracas cumplieron con su parte del trato al derrotar con contundencia como locales al Barsnley por 3-0 gracias a los tantos de Ayoze Pérez, Chancel Mbemba y Dwight Gayle.

El Newcastle ha terminado como campeón con 94 puntos

Con 94 puntos, dejaban todo en manos de un Aston Villa que no se jugaba ya nada, aunque el orgullo de los de Birmingham les hizo superar el tanto de Glenn Murray desde el punto de penalti en el minuto 64, que además supuso la expulsión del defensor Nathan Baker. Pese a la grandísima temporada de los Seagulls, el destino le tenía guardado un último giro a la breve experiencia de Rafa Benítez en Championship, pues Jack Grealish saliendo desde el banquillo empató en el minuto 90 el duelo para dejar el título en St. James' Park. Era el año del Newcastle United.

Benítez posando con el título de campeón. Foto: PA

El club costero termina con este empate en segunda posición con 93 puntos, uno tan solo por detrás del campeón y ocho por encima del Reading, conjunto que junto a Sheffield Wednesday, Fulham y Huddersfield Town disputarán los play-offs de ascenso.

Gayle ha terminado el año como tercer máximo realizador empatado con Murray del Brighton

Gran parte de la culpa la ha tenido el poderío ofensivo de las urracas, que encabezados por un siempre inspirado Dwight Gayle han logrado ver puerta en 85 ocasiones, líderes en esta faceta junto al Fulham. De esos 85 tantos, 22 llevaron la firma del exdelantero del Crystal Palace que ha terminado como tercer máximo goleador empatado con su rival del Brighton, Glenn Murray. La seria defensa del equipo entrenado por el preparador español también ha sido protagonista constante este curso, pues con 40 tantos concedidos (al igual que el Brighton) han sido el conjunto menos goleado de Championship, números de auténtico y merecido campeón.

"Es un auténtico orgullo porque se puede ver el fruto del trabajo duro bien hecho durante todo el año", dijo un emocionado Benítez tras el partido. "Se pueden sacar muchos aspectos positivos como ser los máximos goleadores y menos goleados, al igual que haber sabido superar las primeras dos derrotas de la temporada. Hicimos las cosas bien, nos mantuvimos calmados y trabajamos tan duro o más que el resto. Cometimos menos errores que los demás, y ahora por ello somos campeones", afirmó con una sonrisa de oreja a oreja sosteniendo el trofeo de vencedores.

Foto: PA

La otra cara de la moneda fue la de Chris Hughton, técnico del Brighton que pese al mal sabor de boca del adverso desenlace de la temporada, no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el trabajo duro de los suyos. "Los chicos han estado magníficos todo el año y siempre que se les ha pedido reaccionar tras un mal resultado, lo han hecho. En el día de hoy hemos estado bien, pero como el resto de los equipos hicimos algunos cambios para demostrarme si me equivocaba o no dándoles menos oportunidades que al resto", analizó el entrenador que ya consiguiese el ascenso con el Newcastle United hace varias temporadas.

"Quiero felicitar al Newcastle por habernos superado. Ha sido duro, pero nos han superado"

"Estoy contento con la actuación de mis jugadores hoy, pero hay que felicitar al Newcastle United por habermos superado. Ha sido duro, pero nos han superado, y al menos no cabe duda que los dos mejores equipos han logrado el ascenso directo", explicó. "Era un partido que teníamos que ganar, y como ya nos pasara hace un año ante el Middlesbrough, la presión nos ha superado. Jugamos mucho más como solemos hacerlo en los tres partidos anteriores, y aunque merecimos ganar, por desgracia no lo hicimos", dijo con tristeza el preparador londinense.

Para ambos mañana mismo comienza la planificación de una nueva y emocionante temporada. Para el Newcastle el regreso a la categoría de la que nunca debieron salir, gozando además del placer de observar a su eterno rival, el Sunderland, tomar la dirección contraria hacia Championship.

El Brighton por su parte será el 48º equipo en disputar la Premier League, y tendrán que mirarse en el espejo de otro humilde como su vecino, el Bournemouth, para tratar de establecerse a medio plazo en la mejor liga del mundo.