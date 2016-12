Google Plus

MLS Re-Entry Draft 2016 || Imagen: chicago-fire.com

La Major League Soccer ha realizado un nuevo draft en esta off season. Se trata del Re-Entry Draft 2016 en donde los equipos tienen la posibilidad de seleccionar jugadores los cuales sus clubes de origen han declinado su contrato o han rescindido el mismo. Esta ha sido la primera etapa de este draft, siendo la segunda el jueves 22.

En esta ocasión, sólo habido tres equipos que han realizado movimientos en este draft. Los Houston Dynamo seleccionaron al lateral de Seattle Sounders FC, Dylan Remick. El Orlando City SC incorporó al guardameta Patrick McLain que procede del Chicago Fire. El último conjunto que se movió fueron los campeones de la MLS Cup, los Seattle Sounders, que se hicieron con los servicios del también guardameta Bryan Meredith.

Dylan Remick

Tras la salida de Sheannon Williams con destino Vancouver Whitecaps, los texanos se quedaron ‘cojos’ de esta posición. Para ello decidieron incorporar al lateral a Dylan Remick procedente de los Sounders. EL jugador ha sido una de las piezas más importantes del equipo años atrás hasta la llegada de Jones. En las cuatro campañas que permaneció en la franquicia ‘esmeralda’ el jugador disputó un total de 44 partidos.

Remik fue seleccionado por los Sounders en el puesto 35 del MLS SuperDraft 2013, procedente de la Universidad de Worcester.

Remick con el Sounders (Imagen: seattletimes.com)

Patrick McLain

El guardameta llega desde el Chicago Fire en donde apenas consiguió disputar un encuentro, tras incorporarse el verano pasado desde el Sacramento Republic de la USL.

Su debut llegó de la mano de de Chivas USA en 2013, aunque a partir del mes de abril se marchó cedido a Los Angeles Blues ante la falta de minutos. En la siguiente temporada, la 2014, McLain volvió a marcharse a préstamo pero en este lugar al Orange County Blues de la USL en donde sí consiguió acumular minutos. En la siguiente temporada continuó sumando experiencia convirtiéndose en el portero titular de los Sacramento Republic.

Bryan Meredith

El guardameta está de vuelta a los Seattle Sounders FC en la que será su tercera etapa con los ‘esmeraldas’. Fue seleccionado por estos en el MLS SuperDraft 2012 en la posición 29. Tras no lograr superar el periodo de prueba, buscó minutos en el Kitsap Pumas de la USL. Su buenos números le llevaron por segunda vez a los Sounders en donde logró disputar varios partidos. A partir de ese momento pasó por varias etapas en diferentes equipos de diferentes ligas en las que no logró disputar ningún partido. IK Brage, New York Cosmos y San Jose Earthquakes fueron los clubes a los que Meredith perteneció.