El loco más cuerdo

Cuando el próximo miércoles 9 de mayo, a eso de las 20:45 horas, el colegiado Wolfgang Stark decrete el inicio del encuentro que enfrentará al Atlético con el Athletic, Bizkaia entera estará pegada al televisor. 35 años después, los rojiblancos estarán disputando una final europea. La anterior data de 1977 ante la Juventus de Turín, y en aquella ocasión los leones salieron derrotados. Por ello, y por todo lo que significa el Athletic para los aficionados, este partido quedará guardado en la memoria de los jóvenes que no han podido disfrutar de una final europea y la oportunidad para los aficionados más veteranos de sacarse una espinita clavada. Y todo gracias a una plantilla que pasará a la historia y de un entrenador que empieza a ser ya una leyenda en esta histórica centenaria institución. Y este no es otro que Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa nació en Rosario el 21 de julio de 1955. Pese a lo que mucha gente pueda creer, Bielsa proviene de una familia bien acomodada, con una larga tradición en el mundo de la abogacía. Sin embargo, desde muy pequeño, Marcelo tenía claro que a él le gustaban otro tipo de leyes distintas a las jurídicas, él se regía por una ley mucho más básica, la ley del balón.

Desde joven ingresó en las categorías inferiores del club de su vida, el Newell´s Old Boys, donde llegó a debutar con el primer equipo en febrero de 1976. Los que le han visto jugar destacan de él su colocación, pese a que por lo que se dice no era un jugador muy técnico y talentoso. No hizo larga carrera como jugador ( se retiró a los 25 años) pero pese a ello formó parte del combinado albiceleste que fue bronce en el preolímpico de 1976, dónde Bielsa fue elegido, además, integrante del once ideal de aquel torneo. El fútbol perdía un jugador interesante, pero a cambio ganaba un entrenador apasionante.

¡Newell´s carajo!

Marcelo Bielsa inició su andadura en los banquillos dirigiendo a la selección de la Universidad de Buenos Aires, mientras devoraba libros y libros sobre fútbol intentando prepararse para dar el salto a empresas mayores. Poco tiempo después ingresó en las categorías inferiores del Newell´s de la mano de Jorge Griffa, y alcanzó sus primeros éxitos con los equipos juveniles, proclamándose campeón de tercera división en 1988. En 1990 se hizo cargo del primer equipo de los rojinegros, empezando así una de las páginas más brillantes en la historia del club de Rosario.

Con Newell´s, Bielsa consiguió ganar los torneos de Integración de 1991 y 1992, dónde se enfrentaban los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura de dicho año y también el Clausura de 1992, en el que fue el final de la “era Bielsa”. En esos 3 años, Bielsa propagó una de sus máximas, el ser protagonista del balón. Una de sus citas célebres así lo atestigua: “La única manera que entiendo el fútbol es la de la presión constante, jugar en el campo rival y el dominio de la pelota. Yo no concibo el fútbol sin protagonismo. Tengo una atracción exagerada por la victoria. Y el protagonismo es el mejor camino para acercarse a ella.” Y antes de marchar dejó una imágen para la historia, en su ya inmortal frase de “ ¡Newell´s carajo!

Tras Newell´s Bielsa abandonó Argentina y puso rumbo a México, dónde dirigió al Atlas y al América, antes de volver a su país natal para dirigir al Vélez Sarsfield. Tras conquistar el Clausura del 97 con Vélez y tras un breve periodo en el Espanyol, Marcelo fue tentado con una oferta que no pudo rechazar: convertirse en seleccionador de la Selección Argentina, el sueño de cualquier entrenador ché.

Cara y cruz albiceleste

Marcelo Bielsa llegó al cargo en septiembre de 1998, y revolucionó de arriba a abajo la albiceleste, partiendo de la ciudad deportiva de Ezeiza, lugar de concentración habitual de la selección argentina, donde una pequeña y modesta habitación se convirtió en su cuartel de operaciones y alrededor suyo montó una videoteca donde se almacenaban millares y millares de partidos que Bielsa veía una y otra vez, perfeccionista como siempre ha sido él.

Con la Selección Argentina, el técnico de Rosario vivió la cara y la cruz del fútbol. Con un combinado de reconocida fama mundial, en el que se encontraban Batistuta, Ortega, Pochettino, Verón o un tal Diego Pablo Simeone, todos ellos en su mejor momento profesional, la albiceleste se presentó en el Mundial de Korea y Japón de 2002 con la vitola de favorita. No en vano durante los primeros años de Bielsa con el combinado, la selección batió los mejores registros de su historia, tanto en promedio de goles a favor, en contra, porcentaje de partidos ganados y puntos logrados en una eliminatoria para un mundial, logros que le valieron a Bielsa el reconocimiento de ser nombrado el mejor seleccionador nacional del mundo en el año 2001.

Sin embargo, en la cita mundialista, todo el trabajo se vino abajo. Argentina cayó en primera ronda de grupos, tras perder ante Ingaleterra y no pasar del empate ante Suecia. Se escucharon entonces las primeras críticas en torno a la figura de Bielsa, una figura que hasta ese instante había sido poco menos que sagrada. Hubo incluso quién pidió su dimisión, pero tras ser ratificado en el cargo, el equipo se levantó, y siguió practicando un fútbol de grandes quilates, que no obstante no le valió para conquistar ningún entorchado. Estuvo cerca de conseguirlo en la Copa América de 2004, pero la Brasil de Luis Fabiano o un Adriano en su mejor momento se lo arrebató en una final que se tuvo que decidir por penaltys.

Pero como el fútbol a veces es justo, Bielsa tuvo el premio de conquistar el único título que le faltaba a la Selección Argentina, un oro en unos Juegos Olímpicos. Este logro, se fraguó en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2004, dónde los argentinos vencieron a Paraguay en la final con un gol de un jovencísimo Tévez.

Marcelo Bielsa abandonó sorpresivamente el equipo argentino antes del Mundial de 2006, alegando cuestiones personales y dejando un mensaje para la posteridad. “Un entrenador no es mejor por sus resultados ni por su estilo, modelo o identidad. Lo que tiene valor es la hondura del proyecto, los argumentos que lo sostienen, el desarrollo de la idea.”

Héroe en Chile

Su siguente parada fue la Selección de Chile, a donde llegó en agosto de 2007 con el objetivo de clasificarlo para el Mundial de 2010. Lo logró, metiendo a Chile segunda de su grupo por detrás de Brasil, y superando a otras selecciones potencialmente superiores como podía ser la propia Argentina. Y es que Bielsa, un héroe en Chile, había devuelto al combinado a un mundial 12 años después.

En el Mundial de Sudáfrica, los chilenos quedaron encuadrados en el grupo H, junto a España, Honduras y Suiza. Los sudamericanos ganaron a hondureños y suizos, y solo cayeron ante la selección española, lo que les permitió clasificarse para octavos de final, y además, ganar un partido en una fase final de un Mundial, un hecho que no acontecía desde hacía 48 años. Lamentablemente, en octavos de final fueron apeados por Brasil.

Tras el Mundial de Sudáfrica y con el cambio de gobierno en el ejecutivo de la selección chilena, Marcelo Bielsa abandonó el cargo, alegando incompatibilidad de caracteres con el nuevo presidente, no sin antes agradecer el cariño a la afición, con la cual dijo sentirse eternamente en deuda.

Fue tanteado por varios clubes, entre los que se encontraban el Inter de Milán, el Sevilla o la Real Sociedad. Sin embargo, Bielsa había dado su palabra a Josu Urrutia, quien por aquel entonces se iba a presentar a la presidencia del Athletic Club, en competencia con el por entonces presidente, Fernando García Macua. Macua, acudía a los comicios con Joaquín Caparrós, el técnico que había devuelto a los leones a Europa y a una final de Copa tantos años después. Pese a partir en desventaja, y no tener asegurado el cargo, Bielsa demostró que es un hombre de palabra y desoyendo los cantos de sirena y los cheques en blanco que provenían del extranjero, fue fiel a Urrutia. El 7 de julio de 2011 Josu Urrutia se convertía en nuevo presidente del Athletic, y Marcelo Bielsa en su nuevo entrenador. El resto ya es historia. Historia escrita, e historia que está por escribir.

Inicios complicados, éxito después

No lo tuvo fácil Bielsa al principio. Su fama de excéntrico, sus descartes nada más llegar,sus inacabables ruedas de prensa, su vestuario ( siempre lleva chándal), su negativa a conceder entrevistas y sobre todo un inicio titubeante en liga le pusieron en el disparadero de las críticas.

Casi un año después la realidad es bien distinta. Marcelo Bielsa se ha revelado como un hombre reflexivo pero vehemente en su trabajo, que vive con una pasión casi enfermiza su profesión, que no deja ningún cabo suelto y que como dice Muniain en tono bromista, es capaz de dar antes de un partido 23 charlas y pone 200 vídeos. Pero también como un profesional intachable, simpático con la afición y amante de los niños ( varias veces ha sacado a chiquillos al campo de entrenamiento), que disfruta dando largos paseos por los embarcarderos mientras reflexiona sobre algún asunto relacionado con el equipo, que se encomienda a las monjas de Clarisa buscando su amparo y que sobre todo dedica cuerpo y alma al Athletic.

Los resultados le han acabado dando la razón. Clasificado para Europa por la vía de la Copa, en la final de la misma, y con una final de Europa League a la vuelta de la esquina, los números no engañan. Pero si hay algo con lo que los aficionados rojiblancos están aún más orgullosos que con los resultados es con el juego que Bielsa ha propuesto, y que sus jugadores han puesto en escena. Exhibiciones como la de Old Trafford quedarán en la memoria de todos los amantes del fútbol, sean Athleticzales o no. Un fútbol que muy pocas veces se ha visto en San Mamés, si es que se ha visto alguna vez. Porque el argentino es partidario de no especular, de siempre ir al ataque, de ser el protagonista del partido. “Se escucha mucho la pregunta ganar o jugar bien. Creo que debería ser una afirmación: jugar bien para ganar, y no una interrogación entre dos opciones” ha declarado alguna vez.

Y ese protagonismo ha recaido en los jugadores. Bielsa es poco amigo de las rotaciones, como se ha visto esta temporada. Jugadores como Susaeta, Iturraspe o De Marcos, que apenas contaban para Caparrós se han convertido en indiscutibles. No en vano, acabarán la temporada con más de 60 partidos en sus espaldas. Casi nada. Otros, como Llorente, Javi Martínez o Muniain han dado el salto definitivo que les aúpa a la categoría de crack. Algunos de ellos estarán en la Eurocopa y otros en los Juegos Olímpicos. "Un buen entrenador debe acercar a sus jugadores a su máximo potencial, o descubrirlo. Esa es su principal función.” Bielsa dixit.

En unas cuantas horas el Athletic de “ El Loco” se enfrentará al Atlético de “ El Cholo”. Maestro contra alumno. Juntos pasaron muchas y muchas horas en las concentaciones de la selección argentina. Simeone era uno de los baluartes de Bielsa, uno de sus capitanes, y una de sus extensiones en el terreno de juego. Se admiran, se quieren y se respetan. Pero el miércoles librarán la madre de todas las batallas. El juego de Simeone es más aguerrido, más resultadista, menos elaborado. Pero arriba tiene dinamita con Arda, Diego, Adrián o Falcao. Bielsa querrá el balón, querrá ser el protagonista del partido. Susaeta, Muniain, De Marcos o Llorente se encargarán de ello. Dos equipos, dos entrenadores, dos estilos diferentes y un mismo fin, el título europeo.

El “Loco” Bielsa ha situado al Athletic en la primera plana futbolística mundial. O quizá no esté tan loco. Ya que como él dice "Un hombre con ideas nuevas es un loco, hasta que sus ideas triunfan". Y sin ninguna duda, Bielsa ha triunfado. Y es que a lo loco se vive mejor. ¡Athletic karajo!