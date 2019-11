La travesía del Athletic para llegar a la Champions

Se deshacen las brumas y comienza a aparecer para el Athletic como una realidad en el horizonte la isla de Ítaca. Tras tanto remar y esquivar obstáculos, los leones se aproximan al final de la temporada en una situación inmejorable: después de empatar en El Madrigal, los leones son cuartos, aventajando en seis puntos a la Real Sociedad, en siete al Villarreal y en ocho al Sevilla. Por su parte, tras la derrota en San Sebastián, el Valencia parece haber quedado fuera de carrera. La plaza deChampions League está al alcance, con un buen margen a favor. Pero harían mal los deValverde en detenerse a escuchar cantos de sirena, ya que la travesía aún presenta peligros que salvar.

Tres aspirantes disputan la plaza del Athletic: Real Sociedad, Villarreal y Sevilla El calendario no va a ser nada amable con el Athletic, que tendrá que vérselas con conjuntos con objetivos dispares: la salvación (Getafe, Elche, Rayo Vallecano yAlmería), el título de Liga (Atlético de Madrid y Barcelona), y otros dos con los que pelea directamente por la cuarta plaza (Sevilla y Real Sociedad). Con la posible excepción del Levante de Caparrós, que parece haber cumplido objetivos, todos los equipos que se enfrenten al cuadro bilbaíno irán con el cuchillo entre los dientes y sin margen para el error. Le tocará al plantel de Valverde pelear muy duro por reencontrarse, quince años después, con su Penélope particular: disputar la próxima edición de la Champions League. Al Athletic le toca medirse frente a equipos que se juegan todo - Jornada 29: Athletic - Getafe Semana que pudiera ser propicia para los leones, en la que el Villarreal habrá de visitar Mestalla. El Athletic recibirá a un Getafe en franco declive: a dos puntos del descenso y sin conocer la victoria desde la jornada 15, en la que venció por la mínima al Levante. Tras un esperanzador comienzo, el cuadro madrileño necesita cambiar inmediatamente su pésima dinámica si no quiere dar con sus huesos en Segunda División. Una escuadra que ha cambiado recientemente de entrenador y que al principio de temporada no entraba en quinielas del descenso. Para los getafenses, ávidos por comenzar a sumar de tres en tres, el fortín de San Mamés no es el lugar idóneo para hacerlo, ante un Athletic que a finales de octubre fue capaz de llevarse los tres punto del Coliséum Alfonso Pérez por primera vez en su historia. - Jornada 30: Elche - Athletic Entre semana, el Athletic visitará un campo más complicado de lo que en teoría pudiera parecer: el Martínez Valero, donde Real Madrid y Atlético de Madrid ya sufrieron para llevarse la victoria. Enfrente, el Elche de Fran Escribá, que a pesar de estar peleando por la salvación, ha dado una buena imagen en lo que va de temporada. Un equipo pulcro, académico y ordenado, aunque escaso de picante arriba. No en vano, el máximo goleador del equipo es Corominas, con cuatro dianas. Pese a ello, el Elche dispone de buenos mimbres, como Aarón Ñíguez, Fidel o Carlos Sánchez. Buena prueba de ello fue el partido de ida, donde el Athletic tuvo que ponerse el mono de trabajo para igualar un inicial 0-2 del cuadro ilicitano. Sin embargo, en teoría el partido más difícil le aguarda al Sevilla, quien recibirá al Real Madrid. Los leones se enfrentarán a dos candidatos al título: Atlético y Barça - Jornada 31: Athletic - Atlético de Madrid El sábado 29 de marzo los leones reciben a una de sus bestias negras de estos últimos años: el Atlético de Diego Pablo Simeone, quien ha armado un equipo sin fisuras y capaz de competir no solo en Liga, sino también en Champions League, codeándose con los grandes equipos de Europa. Los colchoneros visitarán de nuevo San Mamés, habiendo sido el primer equipo en vencer en La Catedral. Diego Costa será la principal amenaza, pero no la única. Una inexpugnable pareja de centrales, un puñal por lateral zurdo, el inconmensurable talento de Arda Turan o centrocampistas de brega y saber hacer como Gabi o Koke son algunos de los principales elementos de este gran Atlético de Madrid, inmerso de lleno en la pelea por el título de Liga. - Jornada 32: Levante - Athletic El Levante de Joaquín Caparrós es una de las revelaciones de esta Liga BBVA. Un equipo que recientemente acostumbra a desempeñar más que meritorias campañas con un patrón muy definido de juego. Una idiosincrasia a la que el técnico utrerano y ex rojiblanco ha sabido respetar y adaptarse perfectamente. Prueba de ello es que el conjunto granota prácticamente ha cumplido sobradamente con sus deberes, que no son otros que la salvación. La holgura que el conjunto valenciano tiene con respecto a los puestos de descenso bien pudiera facilitar la labor del Athletic. Asimismo, los leones podrían aprovecharse de de resultados favorables a sus intereses, ya que la Real Sociedad recibirá al Real Madrid y el Villarreal visitará el Vicente Calderón. Pese a ello, tampoco se adivina paseo primaveral en el Ciutat de València, ante un rival siempre férreo y experimentado.Barral, Xumetra, Ivanschitz y especialmente su arquero, Keylor Navas, son algunos de los nombres propios de este Levante, aguerrido y corajudo. - Jornada 33: Athletic - Málaga A falta de cinco jornadas será el Málaga quien visite San Mamés. Un Málaga que no ha perdido su gusto por el juego asociativo y la pelota al piso, pero cuyo rendimiento se encuentra en las antípodas de aquel equipo de Pellegrini e Isco que rozó las semifinales de Champions League en la última campaña. Con una plantilla joven y llena de caras nuevas, los andaluces tampoco disponen de goleador nato, siendo uno de los equipos de la Liga BBVA a los que más les cuesta anotar. Eso sí, Willy Caballero sigue siendo un baluarte en la portería. Los de Schuster coquetean peligrosamente con el descenso y es probable que lleguen a Bilbao jugándose todo. Por si fuera poco, el Málaga tan solo contabiliza dos victorias a domicilio en lo que va de Liga. En el duelo de la primera vuelta, los leones se impusieron por 1-2 gracias a un tanto de Iker Muniain. En esta jornada, será al Sevilla a quien le toque una papeleta más difícil, visitando la cancha del Real Betis, su eterno rival. - Jornada 34: Barcelona - Athletic De aquel Barça mágico de Guardiola solo quedan fulgores y destellos cada vez más ocasionales, pero el talento que acumula el plantel del Tata Martino es de tal calibre que resulta más que suficiente para derrotar a gigantes como el Manchester City con claridad. Por si fuera poco, Lionel Messi parece haber recuperado estrella y gol, quedando sus lesiones relegadas al diván del olvido. Un partido que además ha visto la fecha de su disputa a atrasarse entre el 6 y el 8 de mayo, debido a la final de la Copa del Rey que enfrentará al Barcelona con el Real Madrid el 16 de abril. Los leones llevan sin ganar en el Camp Nou desde la temporada 2001/2002 Jornada pues, muy difícil para los intereses del Athletic, para quien el Camp Nou es territorio vedado: la última victoria rojiblanca en el feudo culé data de la temporada 2001/2002. Dependiendo de su próxima actuación en el Santiago Bernabéu, el Barça llegará con mayores o menores opciones de ganar la Liga, lo que posiblemente redunde en su rendimiento. Eso sí, los catalanes ya conocen el sabor de la derrota ante los leones en la presente campaña,tras caer por 1-0 en San Mamés con gol de Muniain. Dos duelos directos en San Mamés: Sevilla y Real Sociedad - Jornada 35: Athletic - Sevilla En la pelea por el puesto de Champions League hay un polizón de última hora. No es otro que este Sevilla, que con menos ruido que otras veces pero que con la intensidad característica de los equipos de Unai Emery ha ido escalando posiciones hasta asegurarse prácticamente una plaza europea y contemplar como posibilidad real, algo de lejos eso sí, la cuarta posición que sigue ostentando el Athletic. Un equipo cuyo rendimiento ha ido de menos a más en la presente Liga BBVA, colocándose a estas alturas de temporada a tan solo dos puntos de la Real Sociedad, por lo que su candidatura a la cuarta plaza bien merece ser tenida en cuenta. Un Sevilla remozado y que ha sabido hacer frente a las bajas de Álvaro Negredo yJesús Navas, con destino Manchester. A cambio, Alberto Moreno confirma las esperanzas puestas sobre él, Ivan Rakitic ha dado el paso adelante que esperaban en elSánchez Pizjuán y Carlos Bacca se ha destapado como un estupendo y efectivo delantero. No será un trámite sencillo para los leones, pero tal vez puedan aprovecharse de lo que haga el Barça en su visita a El Madrigal. - Jornada 36: Rayo Vallecano - Athletic Partido de nervios y transistor el que se presume disputará el Athletic en Vallecas ante un Rayo que ha vuelto a la vida estas últimas jornadas, siendo capaz de vencer incluso en Anoeta, y que se la jugará en las últimas jornadas. Las señas de identidad del cuadro de Jémez ya son conocidas: apuesta descarada por un fútbol ofensivo, salida limpia desde atrás y defensa adelantada, que en ocasiones presenta manifiestas debilidades estructurales. Un carácter irredento que le ha conllevado severos varapalos y algunas goleadas, pero que no ha hecho perder la fe en sus posibilidades. El gran estado de forma de Iago Falqué y Larrivey, principales amenazas para un Athletic que de nuevo puede aprovecharse de otro de las actuaciones de terceros. En este caso, del enfrentamiento entre Sevilla y Villarreal en el Ramón Sánchez Pizjuán. - Jornada 37: Athletic - Real Sociedad Fecha marcada en rojo desde el inicio de la temporada, posiblemente este sea el derbi vasco más decisivo en lustros. Habría que remontarse a la segunda liga vencida con Javier Clemente en el banquillo de San Mamés para encontrar otro duelo entre vizcaínos y guipuzcoanos de tal calibre, quedando en liza entre ambos un puesto deChampions League. Tras un inicio titubeante, saldado con una nefasta participación en la máxima competición continental, de la mano de un extraordinario Antoine Griezmann los de Arrasate han ido subido enteros, aunque no sin llegar al pico de regularidad de la segunda vuelta de la temporada pasada. El partido ante la Real Sociedad puede ser el derbi vasco más decisivo en muchos años Será un derbi para el recuerdo, de unos o de otros, y que posiblemente dicte sentencia. Un partido grande por las exigencias futbolísticas, la meta a alcanzar y por la alta carga emocional que siempre rodea a un Athletic-Real Sociedad. En él, los bilbaínos además intentarán resarcirse de la derrota sufirda en la primera vuelta en Anoeta. - Jornada 38: Almería - Athletic Le toca al Athletic terminar la temporada en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, ante un Almería que se encuentra batiéndose en esa pelea por no descender a los infiernos de la Segunda División y en la que se hayan inmersos hasta nueve equipos. Los de Francisco cuentan con algunos buenos elementos, como Aleix Vidal, Rodri o Suso, pero transitan faltos de fiebre en ambas áreas, a resultas de lo cual los andaluces ocupan la penúltima posición, tan solo por delante del Betis. Los de Valverde pues, finalizarán la Liga BBVA ante un rival al que ya golearon en San Mamés en una jornada en la que esperan sellar el billete de vuelta a la Champions League. De conseguir regresar a Ítaca, el reencuentro con Penélope aún habría de esperar a una dura eliminatoria previa, donde la tripulación del Txingurri tal vez hubiera de vérselas con el cuarto clasificado de la Premier League inglesa o el tercero de la Serie A italiana. Hasta entonces, la travesía a la isla de Ulises después de pelear en Troya, si bien ya no es larga, sí será dura. Enfrentamientos de cada equipo* - Athletic: Getafe, Elche, Atlético de Madrid, Levante, Málaga, Barcelona, Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Almería - Real Sociedad: Almería, Valladolid, Osasuna, Real Madrid, Celta de Vigo,Espanyol, Betis, Granada, Athletic, Villarreal - Villarreal: Valencia, Getafe, Elche, Atlético de Madrid, Levante, Málaga,Barcelona, Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad - Sevilla: Osasuna, Real Madrid, Celta de Vigo, Espanyol, Betis, Granada, Athletic,Villarreal, Getafe, Elche *En negrita los partidos que disputarán como locales Así está la clasificación Posición Equipo Puntos DG 4º Athletic 52 +19 5º Real Sociedad 46 +10 6º Villarreal 45 +14 7º Sevilla 44 +8 Foto del cuerpo: VAVEL