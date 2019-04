Rubén Sobrino: "Hay ganas de revancha con el Recreativo"

Rubén Sobrino no es indiscutible, pero sí un hombre de confianza para Manolo Díaz, ya que ha disputado minutos en todos los partidos que lleva la Ponferradina en esta temporada, incluso en la eliminatoria de Copa del Rey en Huelva. Aún así, el delantero, que está contento al disfrutar de oportunidades para jugar en cada encuentro, no se va a relajar: "El entrenador no se suele casar con los jugadores y está demostrando que cada fin de semana saca un once distinto. En comparación con el último año estoy jugando muchísimo más y creo que bien, ojalá siga así".

En las once jornadas, el atacante procedente de la cantera del Real Madrid, ha variado su posición hasta ocupar tres demarcaciones distintas: delantero centro, segundo delantero y extremo izquierdo. Él tiene clara su posición preferida: "Me gusta más jugar arriba, pero después de estar un año entero sin jugar, mientras juegue en la banda o en la portería me da igual. Pero es verdad que me gusta estar más arriba porque creo que hay más espacios y me gusta estar cerca del área que es donde he jugado siempre".

“He estado fallón”

Desde su golazo al Numancia, Rubén Sobrino no ha visto portería a pesar de tener oportunidades para ello. "Quizás me falte finalizar las jugadas con gol pero si hay que sacar algo positivo es que creo las ocasiones, que no es poco” comentó el daimieleño, que asume sus errores con el objetivo de mejorar en el futuro: “Soy autocritico y en las últimas jornadas he estado algo más fallón".

Sin confiarse contra el Recreativo

El próximo rival de la Deportiva será el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva. El club onubense ya eliminó al conjunto berciano en la Copa de Rey y Rubén Sobrino, que además anotó el único gol visitante en aquel partido, tiene ganas de devolverles el resultado: "Por mi parte sí hay ganas de revancha. En la Copa perdimos y se mereció más. Este fin de semana para mí es una revancha, al menos me lo tomo así". Además dijo que el Recreativo “es un buen equipo” y que no se confiarán por la situación económica que atraviesan. “Leí en internet que no estaban cobrando y es una situación 'jodida' para ellos, pero nunca hay que fiarse de eso” advirtió.