Resultado Juventus - Atlético de Madrid (0-0)

22:34 El Atlético de Madrid pasa como primero del Grupo A y la Juventus, como segunda. La escuadra italiana salió a por el triunfo en los primeros instantes de la segunda parte, pero el excelente orden táctico rojiblanco, con Godín y Giménez al mando, permaneció inalterado. Los dos equipos, conscientes de que el empate valía a unos y otros, contemporizaron en los últimos 20 minutos y, finalmente, tanto turineses como madrileños estarán en el bombo de octavos de final.

90+1' ¡Final en Turín! Se acabó el encuentro entre la Juventus y el Atlético de Madrid con un empate sin goles.

90' Sólo un minuto de descuento en el Juventus Stadium. Todo parece decidido.

89' Marca el tercero el Olympiacos en Atenas, por medio de Mitroglou (3-2). Como en las situaciones anteriores, un gol del Atlético elimina a la Juventus, aunque ni uno ni otro arriesgan en estos últimos minutos.

87' Mueve el balón la 'Vecchia Signora' de un lado a otro, pero sin avanzar hacia la portería contraria. Pita el público turinés.

83' Extraña la situación de juego que se está viviendo en Turín, donde ni Allegri ni Simeone han efectuado aún ningún cambio en sus filas.

82' Empata el Malmö en Atenas por medio de Rosenberg, por lo que cada vez está más cerca la clasificación de la 'Juve'.

81' Contemporizan los dos equipos el encuentro. El empate vale a italianos y españoles para pasar a la siguiente ronda de la Champions League.

78' Saltan las asistencias médicas al terreno de juego para atender a Fernando Llorente, que se llevó un golpe en la nariz.

76' Se duele Chiellini tras recibir un cabezazo fortuito de Raúl García.

74' Nuevo disparo lejano de la escuadra italiana. Esta vez detuvo sin problemas Moyá tras un disparo de Vidal.

73' Sale a calentar Jesús Gámez. Parece que Simeone ve peligro en la banda de Siqueira y el brasileño tiene una cartulina amarilla que le condiciona.

72' Falta peligrosa desde la banda derecha para la Juventus. La pondrá Pirlo al corazón del área.

69' Baja un poco la intensidad del encuentro en los últimos minutos. Sigue dominando la Juventus, pero ya no llega tan fácil a la portería rival.

64' Vuelve a adelantarse el Olympiacos en Atenas. Golazo del 'Chori' Domínguez que abre de nuevo las puertas de los octavos de final para el conjunto de Míchel. Un gol del Atlético en Turín les daría el pase.

64' ¡Jugadón de Arda Turan por banda izquierda! El turco se llevó el balón junto a la línea de fondo, pero finalmente no encontró línea de pase.

63' ¡A punto de marcar la Juventus! Tremendo disparo lejano de Paul Pogba que no consiguió atrapar ni a la primera ni a la segunda Miguel Ángel Moyá. Finalmente despejó la zaga colchonera.

60' Buenas noticias para la Juventus. Empata el Malmö en Atenas gracias a un gol de Kroon, por lo que cesa, de momento, la presión de Olympiacos.

59' Por ahora no mueven el banquillo ni Allegri ni Simeone, aunque hay varios futbolistas calentando en la banda.

57' Gran contraataque del conjunto italiano que finaliza Arturo Vidal con un disparo cruzado. Envió Moyá a córner.

54' ¡Disparo de Pogba que acaba en córner! Buena jugada elaborada de la Juventus que derivó en un disparo del francés, aunque la pelota rebotó en Giménez y se marchó fuera.

50' ¡Córner de Gabi al palo! El capitán del Atlético puso un centro tan cerrado que a punto estuvo de colarse en la meta de Buffon.

47' Continúa la tónica de la primera manga, con la 'Juve' dominando la pelota y el Atlético esperando en su terreno.

45' Empieza la segunda parte en el Juventus Stadium.

21:43 De cara a esta segunda parte, recordemos qué jugadores hay en los banquillos para revolucionar el encuentro. En el Atlético, Oblak, Jesús Gámez, Tiago, Saúl, Cristian Rodríguez, Cerci y Griezmann esperan su oportunidad. Por su parte, la Juventus cuenta con Storari, Mattiello, Ogbonna, Padoin, Pepe, Giovinco y Morata. Cabe recordar que Marchisio se cayó de la convocatoria turinesa a última hora por una gripe.

21:32 El Atlético de Madrid se ha plantado bien en la zaga en esta primera mitad y ha aprovechado sus escasas apariciones en ataque para asustar, aunque sin claridad, a la meta de Buffon. Por su parte, la Juventus se ha hecho dueña del balón desde los primeros instantes y no cesa de buscar las bandas, especialmente la derecha con las subidas de Lichtsteiner, para encontrar a Fernando Llorente a través de centros laterales.

45' ¡Descanso en Turín! William Collum no añadió nada al tiempo reglamentario y los futbolistas se marchan a vestuarios con 0-0 en el marcador.

43' ¡Disparo de Mario Suárez que Buffon manda a córner! Larga posesión colchonera que acaba con un disparo lejano que se envenenó tras tocar en un defensa.

42' Pausa el partido el Atlético, que respira con balón en la banda izquierda y hace que pase el tiempo.

37' ¡Cartulina amarilla para Siqueira! El lateral izquierdo derribó a Lichtsteiner cuando el suizo ganaba la línea de fondo.

36' Disparo de Arda Turan desde la frontal del área, algo escorado a la izquierda, que se marcha muy desviado.

35' Se queda tendido sobre el terreno de juego Arda Turan por un golpe en las costillas tras un choque con Pirlo. Parece que se recupera sin necesidad de que entren las asistencias médicas.

32' Centro desde la izquierda de Pogba y Llorente, casi de espaldas, remata de cabeza a las manos de Miguel Ángel Moyá.

30' Sigue buscando el gol la 'Vecchia Signora', que se vuelca con centros desde la banda derecha, el único resquicio que permite la zaga colchonera.

28' Dato esclarecedor el de la posesión de balón. La Juventus domina la pelota con un 70%, por el 30% del Atlético, que se mantiene bien posicionado en defensa y no ofrece grandes facilidades a los 'bianconeri'.

26' ¡Amarilla a Mario Suárez! El centrocampista derribó a Carlos Tévez cuando el argentino se acercaba a la frontal del área.

25' Nos llegan noticias del Giorgios Karaiskakis en Atenas, donde se acaba de adelantar el Olympiacos con un gol de David Fuster. Un gol del Atlético dejaría fuera de la Champions League a la Juventus.

23' ¡Envió Buffon a córner! Débil testarazo de Giménez cerca del larguero que el portero italiano prefirió enviar fuera para no complicarse.

22' ¡Tarjeta amarilla para Arturo Vidal! Despejó Gabi en el área rojiblanca, el balón le llegó a Raúl García tras un error de Vidal y el chileno tuvo que cortar el contraataque derribando al navarro por detrás.

21' Falta peligrosa a favor de la Juventus en banda derecha. Pirlo colgará el balón al área. Buenos cabeceadores en las filas de la escuadra piamontesa.

18' El conjunto italiano vuelve a encerrar al Atlético en el último tercio de campo. Se suceden los centros desde ambas bandas en busca de la cabeza de Fernando Llorente.

16' Buenos instantes ahora del conjunto madrileño, que se ha quitado la presión de la 'Juve' de encima momentáneamente. No obstante, los turineses siguen llevando el peso del partido, aunque sin peligro.

12' El árbitro escocés William Collum advierte a Raúl García tras una falta sobre Patrice Evra.

11' Segundo saque de esquina del partido para la Juventus, sin consecuencias para el Atlético.

8' ¡Avisa ahora Llorente! Salvó Moyá pegado al primer palo tras el tiro del delantero riojano, que remató un centro de Pogba desde la izquierda.

6' ¡Paró Buffon! La tuvo Koke desde dentro del área. Controló Mandzukic, se la intentó dejar a Arda en la frontal pero el balón salió rechazado hacia el canterano, que no pudo definir ante Buffon.

6' Minutos de imprecisión en la Juventus, que intenta controlar el juego pero no termina de acertar en sus pases largos y cambios de orientación.

3' Estrelló la pelota en la barrera el italiano. La 'Vecchia Signora' se hace con el control del partido en estos primeros instantes.

2' Falta peligrosa para la Juventus al borde del área. Atentos al lanzamiento de Andrea Pirlo.

1' ¡Vaya comienzo de partido trepidante! Atacó el Atlético por banda izquierda con una jugada que finalizó con un centro de Siqueira que no encontró rematador. La Juventus contestó con un contraataque que desbarató la zaga colchonera en su propio área.

0' ¡Comienza el partido! Saca de centro el Atlético de Madrid.

20:43 Suena el himno de la competición con los 22 futbolistas y el quinteto arbitral ya sobre el césped. Gran mosaico de cartulinas en las gradas del Juventus Stadium, la afición 'bianconera' intentará hacer de su feudo una auténtica olla a presión. ¡Esto es la Champions League!

20:40 Sólo quedan cinco minutos para el comienzo del partido. Los dos equipos están a punto de saltar al terreno de juego para que la fiesta de la Champions League viva un nuevo capítulo. Recordemos que el Atlético de Madrid ya está clasificado, pero la Juventus necesita puntuar para no depender del Olympiacos, que se enfrenta al Malmö, y sellar su pase a octavos por sí mismo.

20:32 Recordemos que la Juventus ha convertido su coliseo turinés en un fortín casi inexpugnable, donde sólo ha perdido en una ocasión en competición europea desde su estreno en 2011. Además, su última derrota oficial en casa data de abril de 2013. Desde entonces, 38 partidos invicto.

20:26 El exportero argentino explica la decisión de apostar por Mario Suárez en lugar del portugués Tiago. "Queremos mover el medio. El domingo jugamos y hay que rotar un poco a los jugadores", apunta.

20:25 "El fútbol siempre triunfa", comenta el 'Mono' Burgos, segundo entrenador del Atlético, en los micrófonos de Televisión Española. Los rojiblancos buscarán triunfar esta noche para certificar su liderato de grupo.

20:24 Los once 'guerreros del Cholo' que pelearán por la victoria se ejercitan sobre el verde.

20:15 A falta de media hora para que arranque el encuentro, les recomiendo que echen un vistazo a la previa de este Juventus - Atlético de Madrid que ha preparado nuestro compañero Manuel Fernández Cartón.

20:07 La escuadra italiana salta al terreno de juego a calentar. También lo hacen los colchoneros. ¡Ya queda menos para que ruede el balón sobre el césped del Juventus Stadium!

20:03 El Atlético volverá a vestir esta noche con la segunda equipación amarilla que viene utilizando desde la pasada campaña. Por su parte, la Juventus jugará con su vestimenta habitual.

20:00 En el once titular del 'Cholo' no hay grandes sorpresas, ya que el argentino apuesta por casi el mismo equipo que conquistó el triunfo liguero en Elche el pasado sábado, con Mario Suárez en el puesto de Tiago. No obstante, destaca la ausencia de Griezmann, quien podría contar con minutos en la segunda mitad.

19:58 Finalmente, el técnico del conjunto turinés, Massimiliano Allegri, se ha decidido por el delantero español Fernando Llorente para acompañar a Tévez en el ataque 'bianconero'. Por detrás, Pirlo, Pogba y Vidal intentarán dominar el centro del campo.

19:55 Por parte del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone sacará de inicio a Miguel Ángel Moyá; Juanfran, Godín, Giménez, Siqueira; Mario Suárez, Gabi, Koke, Arda Turan, Raúl García y Mario Mandzukic.

19:53 La Juventus buscará el pase a los octavos de final con el siguiente once: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pereyra, Pirlo, Pogba, Vidal; Tévez y Llorente.

19:51 Ya tenemos confirmadas las alineaciones que pondrán en liza Juventus - Atlético de Madrid en la trascendental cita de esta noche. ¡Vamos con ellas!

En el último y único enfrentamiento Juventus - Atlético de Madrid , el pasado 1 de octubre en el Vicente Calderón, los rojiblancos se impusieron en la segunda jornada de la fase de grupos por 1-0 gracias a un gol de Arda Turan, que sirvió para restablecer el cuádruple empate a puntos en el Grupo A tras los resultados de la primera jornada. En algo menos de una hora viviremos el Juventus - Atlético de Madrid que decidirá las posiciones finales.

Para el choque de esta noche Juventus - Atlético de Madrid, la Juventus no podrá contar con los lesionados de larga duración Asamoah, Romulo y Barzagli. Además, el defensa uruguayo Martín Cáceres finalmente no ha podido llegar al encuentro debido a las molestias que sufre en uno de sus cuádriceps, mientras que el francés Kingsley Coman también ha sido descartado después de sufrir una sobrecarga muscular en el empate sin goles de su equipo ante la Fiorentina el pasado fin de semana. En el apartado de sanciones, Allegri no tendrá ninguna preocupación.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega al norte de Italia con un Mario Mandzukic en racha. El ariete croata, que suma 12 goles esta campaña y anotó un ‘hat-trick’ contra el Olympiacos en la última jornada europea en el Calderón, ya sabe lo que es ‘mojar’ en el Juventus Stadium, tras hacerlo en 2013 cuando militaba en las filas del Bayern de Múnich. También será un partido especial para Tiago, ya que el portugués vuelve a la que fue su casa entre 2007 y 2010 convertido en pieza clave en el engranaje de Simeone.

Pero la necesidad de la escuadra piamontesa no debe amedrentar a los rojiblancos, según la opinión de Koke Resurrección. “Nunca pensamos en perder, salimos siempre a ganar. Esperemos que sea un día bonito para nosotros”, afirmó tajantemente el canterano del Atlético de Madrid en la última rueda de prensa antes del partido Juventus - Atlético de Madrid .

El técnico del Atlético de Madrid, el ‘Cholo’ Simeone, se mostró en la previa consciente de la dificultad que entraña el partido de esta noche Juventus - Atlético de Madrid . “Es un partido muy importante por la jerarquía del rival. Juegan en casa, en su ambiente y tienen grandísimos futbolistas. Va a ser un lindo partido, espero a la mejor Juventus porque necesita hacer un gran encuentro para no quedarse fuera”, resumió el argentino en la rueda de prensa de ayer sobre las sensaciones que le transmite el duelo.

En la rueda de prensa previa al Juventus - Atlético de Madrid, el entrenador local, Massimiliano Allegri, comentó que sólo piensa en “pasar de ronda como primeros de grupo”. El italiano aseguró que, para ello, dispone de “un equipo con cualidades y valores morales importantes”, a lo que se sumará el aliento del público a su favor con el objetivo de batir a los rojiblancos por, al menos, dos goles.

Así, los ‘bianconeri’ han disputado 43 partidos ante equipos españoles, con un balance de 15 triunfos, 10 empates y 18 derrotas. Mientras, los colchoneros se han enfrentado a escuadras italianas en 22 ocasiones, con 13 victorias, dos empates y siete derrotas. El último duelo rojiblanco ante un club italiano fue el año pasado, cuando el Atlético derrotó al AC Milan en octavos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone buscará cosechar un resultado similar al conseguido en su último choque lejos del Manzanares en esta Champions League, la que realizó al Malmö en Suecia en la cuarta jornada, partido que se cerró con un 0-2 para los madrileños gracias a los tantos de Koke y Raúl García.

Por su parte, el Atlético de Madrid acude a la cita con los deberes ya hechos, toda vez que la goleada por 4-0 en el Calderón ante el Olympiacos de Míchel certificó la clasificación a octavos. Sin embargo, el conjunto colchonero necesita puntuar para atar el primer puesto del Grupo A, aunque una derrota por un gol también le valdría para alcanzar el objetivo y ser cabeza de serie en la próxima eliminatoria.

De hecho, la ‘Vecchia Signora’ no pudo decantar el ‘goal-average’ particular frente al equipo heleno a su favor en el último partido disputado en el Juventus Stadium. Los hombres de Allegri se impusieron por un corto 3-2, con un penalti a favor en el último minuto que no pudo convertir en gol el argentino Carlos Tévez, por lo que el resultado no fue suficiente para dar la vuelta a la diferencia de goles tras haber caído 1-0 en Atenas.

La Juventus se juega el todo por el todo ante su afición en esta última jornada de la fase de grupos, ya que marcha en segunda posición de la tabla, tres puntos por encima del Olympiacos, gracias a su victoria por 0-2 contra el Malmö sueco. Por lo tanto, la escuadra italiana necesita puntuar ante el Atlético de Madrid para sellar su pase a los octavos de final sin depender del conjunto griego, que tiene ganado el enfrentamiento directo con los turineses. Asimismo, un triunfo por dos goles ante los rojiblancos supondría alcanzar el premio de la primera plaza.