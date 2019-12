Entrevista. Mari Paz Vilas: "Veo muy difícil estar en el Mundial de Canadá"

La magia del gol. La efímera barrera que separa el silencio del clamor. Tan solo un segundo, quizá milésimas de él. El paso hacia el cielo, hacia el Olimpo. vivir para contarlo. Vivirlo para contarlo. Mari Paz Vilas, símbolo gallego, estamento ché. La ariete valencianista ya es historia del club, de esa parcela femenina tan cuidada por los de la Capital del Yúria.

La jugadora, presente en la preselección para el próximo Mundial de Canadá, atendió a VAVEL para hablar de toda la actualidad del Valencia, así como de la posible inclusión en esa lista final con el combinado nacional.

Pregunta. ¿Por qué el fútbol?

Respuesta. No hay nada que me llevase a dedicarme al fútbol, he nacido para ello, creo que el fútbol me eligió a mí. Para mí el fútbol es mi vida, mi estado de ánimo… ¡todo!

P. Barça, Levante, Espanyol, ¿qué recuerdos guarda de esas etapas?

En el Levante me quedo con todo lo que aprendí y crecí como jugadora. Estuve con grandes jugadoras y me ayudaron a adaptarme a la nueva categoría. Además, en ese momento, el Levante era el mejor equipo de España y eso para mí era un reto grandísimo, el poder entrar en el 11 inicial. Y también me quedo con la Liga y la Copa de la Reina que conseguí en esos dos años.

En el Barça, la verdad, tengo un recuerdo malo porque ahí viví mi peor lesión deportiva, que me mantuvo apartada durante 8 meses. Pero también puedo decir que me llevé grandes amistades en esos 3 años, y que gracias a Dios aún las tengo, y me he dado cuenta que lo mejor que te puedes llevar en el fútbol es conocer a grandes personas. Y ahí también conseguí la Copa de la Reina.

En el Español disfruté de mis mejores años deportivos, fue genial como estuve en la casa perica. No tengo ninguna queja de esos 2 años, la lástima es como afectó la crisis en el plano económico. De ahí me llevo un recuerdo precioso y uno de los goles que guardo en mi corazón, el que marque en la final de la Copa de la Reina en la prórroga. Fue un éxtasis de emociones por todo lo que conllevaba. Y también el cariño de la afición perica, que aén a día de hoy, me siguen escribiendo mensajes de apoyo y desean que todo me vaya genial aunque defienda otro escudo. Eso lo valoro muchísimo.

P. Ahora llega la madurez futbolística en Valencia, ¿se encuentra en tu mejor momento?

R. Creo que estoy a un gran nivel. Llevo 3 años encontrándome a un nivel muy alto. Creo que la experiencia me ha dado un grado de inteligencia que antes no lo tenía y eso se nota.

P. Hablando del colectivo, si el año pasado fue espectacular mirando temporadas anteriores, este habéis roto los moldes, ¿verdad?

No sé si la expresión es que hemos roto los moldes. Pero sí que hemos crecido como equipo y hemos estado por encima de las expectactivas. Creo que el Club ha de estar orgulloso de nuestro año a pesar de las dificultades que hemos atravesado (lesiones, expulsiones injustas…)

P. ¿Qué objetivo os marcáis en esta Copa de la Reina?

R. Creo que todos los equipos que juegan esta competición lo que quieren es llegar a la final. Lo primero que tenemos que pensar es el primer rival que nos ha tocado en cuartos que es uno de los más fuertes que había en el bombo.

P. El Athletic Club, un histórico...

Como te había comentado es un rival muy fuerte. Lo demostró en el último partido que jugamos en casa, que no será nada fácil poder conseguir la victoria. Es uno de los equipos con más experiencia en esta competición.

​ P. Con vistas al futuro, ¿la Champions, objetivo de la temporada que viene?

R. Una vez terminada esta temporada ya se verá como se confecciona el equipo el año que viene y los otros equipos de la competición. Y a partir de ahí se podrán marcar objetivos.

P. El otro día, Quereda dio la lista con las 35 preseleccionadas para ir al Mundial y ahí estaba su nombre, ¿confías en poder asistir a la cita?

R. Siendo realista es muy difícil que esté en la lista difinitiva, ya que no ha contado conmigo para ningún entrenamiento preparatorio. Pero la esperanza e ilusión es lo último que perderé.

P. ¿Consideras que los medios le dan la importancia que merece a un hecho tan histórico como es esta participación de España en el Mundial?

R. Yo creo que estamos a años luz de otros países en este sentido. Solo hay que ver como promocionan en U.S.A este evento futbolístico.

P. ¿Piensas que se puede llegar lejos?

No sé a qué nivel llegan los otros equipos, es muy difícil predecir si se hará un buen papel o no siendo la primera vez que participa España. Pero mi consejo es que disfruten al máximo de esta experiencia las 23 elegidas.

P. ¿Crees que la federación puede hacer más por el fútbol femenino?

Soy de las que piensa que nunca nada es demasiado.

P. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

La vida da muchas vueltas, así que no pienso en mi vida a tan larga distancia. Solo pido ser feliz esté donde esté.

