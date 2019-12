Yeray Álvarez: "No tengo miedo a nada"

Hace poco menos de un mes sonaban las alarmas en el Athletic Club. El pasado 23 de diciembre, el presidente, Josu Urrutia, y el jefe de los servicios médicos , Joxean Lekue, anunciaban que Yeray Álvarez, de tan sólo 21 años, sufría un tumor testicular que tendría que ser intervenido 4 días más tarde. Este jueves, el central ha hablado ante los medios de comunicación tras recibir el alta médica. "No tengo miedo a nada", dijo. Además, el joven canterano del Athletic podría estar en las filas del cuadro de Ernesto Valverde este domingo, que se mide ante el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Aunque no haya desvelado si irá convocado o no, dejó claro que el tiene "buenas sensaciones".

¿Miedo? En Bilbao se trata de una palabra tabú. El defensa manifestó que la vuelta a los terrenos de juego no le asusta: "No tengo miedo a nada, es una operación y ha salido bien". Aunque el regreso después de tres semanas sea dura, Yeray Álvarez tiene buenas sensaciones y se encuentra bien. A pesar de esto, afirmó que la convocatoria está al mando del míster, pero que si tiene la oportunidad de gozar de unos minutos de juego intentará hacer lo mejor posible y lo dará todo. Los 'athleticzales' es algo que no dudan. "Solo pienso en volver al terreno de juego cuanto antes", aseguró.

El de la Margen Izquierda explicó que ha recibido mucho apoyo de todas partes. "No conocía a nadie que hubiera pasado por lo mismo, pero después se han puesto en contacto conmigo ciclistas y futbolistas para ofrecerme su experiencia y estoy muy agradecido", afirmó. Además, el día que obtuvo el diagnóstico, contó con el apoyo de su familia, del club y del mundo del fútbol, por lo que se ha sentido arropado en todo momento. "Para nada esperas que tanta gente esté contigo y el ánimo que te dan es increíble", elogió.

Además, el mismo día que le comunicaron que no debía seguir ningún tratamiento, el Athletic jugaba contra el Barça para la Copa del Rey. Tras la información recibida no dudó en contarlo en el vestuario. "El mejor regalo que me podían hacer era una victoria contra el Barça y que mejor que el gol de Williams en el minuto 27 cuando la gente me estaba animando. Fue algo increíble", afirmó.

En cuanto al próximo rival del Athletic -el Atlético de Madrid- el próximo domingo en San Mamés declaró que: "Son un equipo muy fuerte que están peleando por estar ahí arriba". Concluyó la rueda de prensa haciendo referencia a Griezmann y Gameiro, ya que son jugadores "muy difíciles de parar".