Saúl: "Me quiero quedar en el Atlético de Madrid"

Saúl Ñíguez está de moda. Su excelente actuación en el Europeo sub 21 le ha servido para convertirse en el objetivo de los equipos más grandes del continente. Pero desde el Atlético de Madrid no van a dejar marchar a una de sus estrellas tan fácilmente. Y así lo manifestó Enrique Cerezo esta misma semana: “Saúl es del Atleti y no se va a ir a ninguna parte”. Pero, ¿qué opina el protagonista? Por fin lo sabemos.

El centrocampista rojiblanco ha hablado este jueves para Cuatro, y esto es lo que ha dicho sobre la posibilidad de marcharse del club colchonero: “Tengo claro que quiero quedarme en el Atlético de Madrid, no tengo intención alguna de cambiar de aires”. Leyendo esto, seguro que la afición del Atleti vuelve a respirar tranquila.

"Tengo contrato en el Atlético de Madrid y estoy contento donde estoy"

Sin embargo, esta afirmación tan rotunda vino seguida de un pequeño matiz. “A todo el mundo le gustaría cobrar más, pero no por mí, porque yo juego al fútbol porque me gusta, pero sí por poder ayudar a mi familia”, aclaró Saúl. Para proseguir explicando que lo más importante para él es “tener el respaldo de un club para poder ayudar a la familia”.

Estas declaraciones no acallarán, ni mucho menos, los rumores sobre su salida, pero si club y jugador coinciden en que su vinculación continuará, parece difícil ver al ilicitano con otra camiseta. “Las personas que llevan mi futuro saben que este no es el momento de molestarme. Tengo contrato en el Atlético de Madrid y estoy contento donde estoy. Me he ganado la confianza de Simeone, con todo lo que me ha costado ganármela. En otro club tendría que empezar de cero… Si no ocurre algo rarísimo no me voy, pero no tengo intención de que pase”, concluyó el internacional español.