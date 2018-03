Gálvez: "Puedes complicarles las cosas o que te metan seis"

Google Plus

Alejandro Gálvez habló para los medios de comunicación tras la sesión matinal de entrenamiento. De este modo destacó el planteamiento que el equipo debe seguir para hacer frente a un rival que como bien asegura “es mucho mejor que nosotros”.

En primer lugar recalcó algunas actitudes necesarias para encarar este tipo de partidos: “Hay que estar mucho más concentrado porque tiene gente arriba muy poderosa y en el juego aéreo. Hay que salir a ganar con la misma intensidad que todos los partidos porque no nos vale otra cosa que no sea sumar de tres en tres”.

Una intensidad que según Gálvez, debe asimilarse a la del día del Barcelona: “Creo que es un partido muy parecido, contra el Barcelona no teníamos nada que perder, salimos con todo y al final demostramos que arriesgándonos es la única manera de sacar puntos”.

Por otro lado, el jugador fue puesto a decidir entre que pesa más, si el ímpetu y garra defensiva o que el rival no tenga su mejor día. A lo que el granadino responde que “Esta claro que si el Madrid no tiene su día nos va a favorecer. Estamos en una dinámica de que puedes complicarles las cosas o facilitarles el juego y que metan seis. Nuestra idea es salir como contra el Barça, defensivamente presionando arriba e intentar complicarle la vida para crear oportunidades, que nos hacen falta”.

Además el central ante la dificultad que entraña un rival como el Madrid, descartaría cualquier resultado por anticipado: “Nuestra idea es salir a ganar, sea el Madrid, el Levante la próxima semana o el Deportivo la semana pasada. A lo mejor ese punto contra el Madrid al final de temporada nos puede venir muy bien pero nuestra idea tienen que seguir siendo conseguir los tres puntos”.

A continuación el jugador responde ante la posible presión que podría generarse en el vestuario amarillo si se diera una victoria del Levante durante la previa del próximo enfrentamiento contra el Madrid: “Yo creo que no habrá esa presión. Contra el Madrid no tenemos nada que perder. Jugamos contra un rival que en teoría es mucho mejor que nosotros y no tenemos nada perder, será una semana parecida a la del Barcelona”.

Por otra parte, Gálvez cuenta con una larga experiencia de enfrentamientos contra el Real Madrid. Respecto a ello declaró “He tenido un poquito de todo, de que te metan seis a hacer un gran partido, a empatar o incluso ganar. Son varios años marcando a Cristiano a Benzema o a Gareth Bale y al final cualquier error que cometas acabas pagando caro”. Y asegura que el más complicado que le ha resultado parar ha sido cristiano.

Por último el máximo referente de la zaga, se mostró contento por su vuelta a los terrenos de juego y con ganas de poder seguir demostrando su nivel. Además desveló que la alineación no está hecha y hay que ganarse el puesto en los entrenamientos.