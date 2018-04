Previa Atlético de Madrid - Deportivo: en búsqueda del milagro

Google Plus

Luchar por las ligas. Continuar en la pelea por el liderato, continuar en la pelea por la salvación. Ninguno de ambos conjuntos se pueden permitir un traspié en el partido que albergará el día de mañana el Wanda Metropolitano. Mejor campo de batalla no podrían tener los madrileños y gallegos. Segundo clasificado contra penúltimo, dos polos totalmente opuestos. En medio, nada más y nada menos que 44 puntos.

Los colchoneros, a once puntos del FC Barcelona, no cesan en su empeño de intentar seguir la estela de los catalanes. A la espera de un posible “pinchazo” de los de Valverde, no se pueden permitir dejar escapar puntos. Y es que el Real Madrid le sigue pisando los talones. Tan solo tres puntos separan a estos dos equipos de la capital.

Los de Simeone solo han conocido la derrota en tres partidos (frente a las 19 victorias y 7 empates), números poco esperanzadores para los herculinos. Mucha menos fortuna ha tenido el Deportivo, que ya cosecha 17 derrotas y no conoce la victoria desde principios de diciembre.

Con bajas, pero al acecho

Las bajas se han cebado con los jugadores del Atlético de Madrid, equipo que contará tan solo con 11 jugadores de campo del primer equipo. Las lesiones de Filipe Luis, Juanfran, Giménez y Vrsalkjo, y las sanciones de Vitolo y Griezmann le han complicado los planes a El Cholo Simeone. El argentino ha tenido que contar con hasta cinco canteranos: Carlos Isaac, Montoro, Keidi, Toni Moya y Agüero.

Así, los rojiblancos no contarán con uno de sus jugadores más importantes, el delantero francés. Pero los problemas para los locales no se terminarían ahí. Y es que otro de sus pilares, Diego Costa, podría perderse el encuentro pese a entrar en la convocatoria.

Tras una dura acción en los amistosos celebrados esta semana, el nacionalizado español vuelve renqueante. Con la mente puesta también en la eliminatoria de la Europa League frente al Sporting de Portugal, Simeone podría darle descanso.

Imagen: Atlético de Madrid.

No perder el tren

El Deportivo y sus ocho puntos para la salvación. Ante la necesidad de puntuar de tres en tres para no desengancharse de forma definitiva del conjunto granota, está ante una de las visitas más complicadas de la temporada. Tras catorce jornadas sin ganar, la fe del conjunto blanquiazul pasa por obrar un milagro en el Wanda Metropolitano.

Los números cosechados en la presente campaña por el Dépor igualan, por el momento, a la racha más negativa de su trayectoria. Muchos motivos para creer no ha dado el cuadro gallego.

Menos bajas tendrá el equipo dirigido por Clarence Seedorf. El holandés deberá reestructurar así su once. Pierde a Fernando Navarro por sanción, pero recupera a su otro lateral izquierdo, Luisinho, quien volverá al once titular para suplirle. Celso Borges, Eneko Bóveda, Fede Valverde y Fede Cartabia también se unen a esa lista de bajas, todos ellos por lesión.

Pese a la baja citada anteriormente del lateral izquierdo catalán, contará con el resto de los jugadores alineados en el último partido contra la UD Las Palmas.

Todo o nada para los pupilos de Seedorf.

Imagen: RCDeportivo.

Antecedentes

Las visitas al Calderón no fueron especialmente satisfactorias para los gallegos. El Deportivo ha perdido en sus once últimas visitas al Atlético de Madrid. Mañana, se estrena en el Wanda Metropolitano esperando cambiar esas estadísticas.

La visita del conjunto colchonero al estadio de Riazor terminó con una victoria por la mínima para los visitantes. Sin embargo, la actuación del equipo lejos estuvo de ser mala. En ese mismo escenario, pero la pasada campaña, verían los aficionados un empate a unos en el marcador. Pese a comenzar el encuentro ganando, el Atleti lograría terminar el encuentro a tablas.

El cuadro herculino no ha logrado derrotarles a domicilio desde la temporada 1999-2000, cuando el Deportivo ganó el campeonato de Liga y los madrileños descendieron a Segunda. Panorama que dista mucho del actual.

Posibles onces