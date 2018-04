Análisis del rival: Las Palmas

Google Plus

El equipo de Paco López, recibirá este domingo en el Estadio Ciutat de Valencia a la Unión Deportiva Las Palmas, en un partido que probablemente sea el más importante de la temporada ya que la victoria granota seria clave en la lucha por la permanencia ya que dejaría a los otros 3 conjuntos prácticamente sentenciados.

El equipo canario no está realizando una buena campaña ya que ha cambiado de entrenador hasta en 3 ocasiones en los que va de temporada, siendo Paco Jémez el actual entrenador. La llegada del ex entrenador de Rayo Vallecano y Granada, trajo consigo cambios notables en el funcionamiento del equipo y aunque se pudo observar una mejoría, no fue suficiente para lograr salir del descenso, aunque se mantuvo varias jornadas a un solo punto del Levante UD

Actualmente el conjunto canario se encuentra decimonoveno en la clasificación a 7 puntos del conjunto granota, por los que los hombres comandados por Paco Jémez se juegan toda la temporada en este partido ya que una derrota en el Ciutat de Valencia provocaría que el Levante consiguiera demasiada ventaja respecto sus perseguidores.

El equipo canario lleva actualmente ocho jornadas sin ganar siendo la victoria ante el Malaga en el estadio de Gran Canaria la última vez que los hombres de Paco Jémez consiguieron sumar los tres puntos, aunque cabe destacar que el cuadro canario fue capaz de derrotar al Valencia y empatar al Barcelona, actual líder de la clasificación.

El hombre más importante y el más peligroso de la Unión Deportiva Las Palmas, desde que Jonathan Viera se marchó a jugar a la Superliga China es el argentino Jonathan Calleri, que con sus 7 dianas es el máximo goleador del equipo. También hay que destacar la figura del croata Allen Halilovic, el cual a pesar de no estar al mismo nivel que pasadas campañas está demostrando un gran nivel en los últimos encuentros.

Alineación Probable de la UDLP: Chichizola, Aguirregaray, Gálvez, David García, Dani Castellano, Vicente, Etebo, Aquilani, Halilovic, Calleri y Momo.