La UD Las Palmas contra las estadísticas

Google Plus

La UD Las Palmas se juega en feudo valenciano casi todas sus posibilidades de permanecer en la Primera División española. No solo tendrá que luchar contra un Levante UD renovado tras la aparición de Paco López en el banquillo. Las estadísticas muestran que no es un escenario propicio para los amarillos.

De los 21 partidos que se han disputado entre levantinos y canarios el balance es de 9 victorias granotas, por 4 de los pupilos de Paco Jémez y 8 empates. Siendo el resultado más repetido el 1-1, el cual no le valdría a la Unión Deportiva para aumentar sus posibilidades de permanencia. Eso sí, suelen ser duelos de goleadores. Desde la temporada 64/65 que se han enfrentado estos dos equipos, el resultado de 0-0 solo se ha visto una vez, concretamente el año del descenso valenciano (15/16).

La nota negativa para Las Palmas la encontramos en los 20 años que lleva sin conocer la victoria en el Ciutat de Valencia. En esa ocasión, temporada 97/98, llegaba como tercer clasificado de la La Liga 1,2,3. Por su parte, el Levante era el farolillo rojo. Los amarillos lograrían la victoria por 0-2, marcador que haría empatar el golaverage actual. Desde ese año, la UD no se ha llevado los 3 puntos de Valencia.

A partir de ahí los resultados son: 1-1 en cuatro ocasiones, 2-0, 2-2 y 3-2. El Ciutat de Valencia no es territorio propicio. Además, en el cómputo general Las Palmas no consigue derrotar al Levante desde el año 2000. Como anécdota, el segundo máximo goleador de estos encuentros históricos, todavía está activo; Morales, con dos goles, siendo uno de los principales problemas para la UD.

Parece que todo está en contra para los de Paco. Este mismo partido se ha jugado dos veces a las 12:00, con una derrota canaria y un empate; ¿es la hora de la victoria? Para acercarse en la clasificación solo vale ganar, y, si se quiere recuperar el golaverage particular se tendría que dar un resultado que no se ha dado en la historia. Las estadísticas están para romperlas, y tienen que hacerlo, para que la UD Las Palmas no sea virtualmente equipo de Segunda División.