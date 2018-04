La intensa semana que le espera al FC Barcelona

Google Plus

El calendario no da tregua, el FC Barcelona encara una semana con dos enfrentamientos -AS Roma el martes y Valencia CF el sábado- donde tendrán que dar lo mejor de sí mismos.

La expedición de Valverde ya viaja a Roma, donde les espera hoy el entrenamiento en el Estadio Olímpico -alrededor de las 19:00 horas-, feudo del equipo romano. El técnico se ha llevado a todos los jugadores disponibles a excepción de Digne -lesionado- y Coutinho -no puede disputar partidos de Champions-.

Tras el entrenamiento de la tarde, el técnico cacereño y Marc André Ter Stegen se darán cita en rueda de prensa, en la víspera del encuentro que se disputará mañana a las 20:45 horas entre Roma y Barcelona.

El miércoles, Valverde dará el día libre a sus pupilos para recuperar fuerzas. El partido del sábado en casa ante el Valencia CF se empezará a preparar a partir del jueves, con el entrenamiento habitual. También el viernes se citarán en la Ciutat Esportiva para acabar de planificar el choque liguero con otra sesión preparatoria.

Tras el partido en el Camp Nou -sábado a las 16:15 horas-, los de la Ciudad Condal no tendrán descanso. El técnico no dará el día libre a los jugadores, ya que se disputa la jornada intersemanal y el Barça visitará al Celta de Vigo, que se juega estar en Europa la próxima temporada. Por lo tanto, una semana cargada de partidos y entrenamientos. El tramo final de la campaña no dará tregua al conjunto azulgrana, que aspira a todos los títulos en juego (Liga, Copa y Champions).

Sin duda será una semana importante, cerrar el pase a semifinales y sumar tres puntos en liga -cada vez más cerca- son los objetivos principales. Veremos qué tipo de rotación introduce Ernesto Valverde, lo que está claro es que si Leo Messi sigue a este nivel, todo será más fácil para los culés.