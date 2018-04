Calleri: "Me gustaría que la afición venga a apoyar al equipo"

El máximo anotador del conjunto insular, Jonathan Calleri, comenzó cuestionado por el encuentro acontecido en Valencia, el cuál vivió 45 minutos desde el banquillo. A la pregunta de si le sorprendió o extrañó la decisión del técnico de apostar por otro 9 antes que por él, Calleri contestó que "sí", pero que "tengo que acatar las decisiones del técnico" ya que este "siempre va a poner lo mejor en la cancha". Sin más remedio, el delantero se sinceró y dijo que "lo tuve que apoyar desde el lugar que me toca" y que "son cosas que pasan y está bien que el entrenador se decida por otros jugadores", concluyendo con que "está bien probar" y que "uno en su interior sabe que siempre quiere jugar, pero también sabe que hay otros jugadores en su puesto".

"Trabajando, haciendo las cosas bien en los entrenamientos, se puede ganar"

Posteriormente fue cuestionado acerca de la cantidad de oportunidades que la UD ha despilfarrado a lo largo de la presente temporada, y como era de esperar, el ariete argentino comentó que desde que comenzara la presente campaña, ya venían desaprovechando oportunidades; una vez más, también se ha vuelto a insistir en la importancia de continuar sumando, a pesar de lo dificultoso e improbable que pueda parecer la permanencia en Primera División: "Se nos viene escapando de hace mucho tiempo. Me preguntaron en la primera vuelta, en sala de prensa, que si el partido del Levante era decisivo y, desde la primera vuelta, ya todo iba mal barajado. Trataremos de seguir peleando, pero podemos tener oportunidades, pero sólo vale sumar y sumar. Estamos dejando pasar muchas oportunidades hace una vuelta. Todos los partidos. Desde la primera jornada hemos estado dejando pasar posibilidades".

"Pienso que, matemáticamente, nos podemos salvar"

También ha habido tiempo para reconocer los errores y asumir responsabilidades propias: "Cada uno tiene que dejar sacar lo que le toca. Estamos en una situación comprometida, muy comprometida. Desde que se fue Manolo, desde que vino otro técnico. No es ninguna cosa; viene todo mal barajado desde el principio. Cada uno tiene que hacerse responsable del área que le toca y entono el mea culpa: Soy uno de los principales culpables de esta situación". Calleri ha preferido mostrarse firme y positiva ante las adversidades, e insistir en que "hay que salir a ganar y pensar en ganar a la Real", y que efectivamente "es un golpe duro, pero también hubo golpes duros antes", concluyendo con que "tenemos que seguir mirando hacia delante, estoy dando la cara aquí por el equipo".

"Descender es un golpe muy bajo"

A pesar de que los números aún sigan confirmando que hay posibilidades de lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, Calleri se ha mostrado sincero y ha reconocido la dificultad que entraña lograr dicho objetivo: “Cuando empecé a jugar me tocó una situación parecida con muchas similitudes. Como las cosas venían mal barajadas me tocó descender. Pienso que me tocaba una situación muy parecida, pero uno pierde la ilusión cuando la calculadora no te da. Obviamente, dejamos pasar muchas opciones y es muy complicado".

"Hoy la verdad es que no pienso en otra cosa que no sea sacar esto"

Y para concluir, Calleri ha decidido realizar un llamamiento a la afición amarilla, sin olvidarse eso sí, de la que ha podido disfrutar en Argentina: "En Argentina cuando las cosas van mal la gente llena más el campo y anima más. Aquí son distintos. Vienen y ya están enojados. La gente está un poco enfadado por la asistencia, por si es caro o barato venir a vernos. Los jugadores escuchamos todo eso desde el campo. En parte, la afición tiene mucha razón. Me gustaría que la gente viniera por el escudo y no por los jugadores que están".