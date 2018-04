Simeone: "Es un orgullo para la gente del Atleti estar en una nueva semifinal europea"

En un día en el que el Atlético de Madrid pese a sufrir, eliminaba al Sporting de Lisboa, metiéndose en semifinales para dar un pasito más para estar en la final de Lyon de la Europa League, Diego Pablo Simeone habló cuando terminaba el partido de vuelta que disputaban en el José Alvalade, mostrando su alegría por pasar de ronda, aunque no les habían puesto las cosas fáciles.

Simeone sabe que el equipo sufrió durante el partido

El partido del Atlético de Madrid en Portugal en la vuelta de cuartos no iba a ser fácil, en una semana en que los españoles no lo habían pasado nada bien en Europa, los colchoneros no iban a ser menos, pero conseguían el pase, que era lo importante, como bien sabía Simeone, "No esperaba otra cosa del partido. Hoy en día no hay nada fácil. El Sporting de Portugal es un gran rival. Pudimos marcar dos goles, pero al final sufrimos para lograr el pase a una nueva semifinal europea".

Simeone sabe que no está siendo un año fácil para el equipo en cuestión de plantilla, primero la sanción, después las despedidas del mercado de invierno y ahora las lesiones, por eso el técnico argentino da más valor al pase de su club a semifinales: "Nos llevamos una gran alegría porque una vez más el equipo se reinventa. Se lesionan Lucas y Costa y el equipo sigue dando un esfuerzo enorme".

Es realmente importante esta semifinal para el Club

El entrenador sabe que estando en una semifinal de la Europa League cualquiera que le pueda tocar es complicado: "Todos los rivales son muy competitivos y fuertes. Es un orgullo para la gente del Atlético de Madrid estar en una nueva semifinal europea". Es muy importante para los aficionados y para la entidad seguir disputando partidos en Europa y partido a partido llegar a la final.