Previa CD Leganés - RC Celta: El Celta viajará a Butarque pensando en Europa

Este fin de semana, el Celta viajará a Butarque para enfrentarse al conjunto pepinero que llega de perder en el Camp Nou con una buena actuación. En una jornada decisiva, los gallegos podrían avanzar escalones en la lucha por la clasificación europea para el próximo curso. Tras el último encuentro ante el Sevilla en el que el conjunto celeste dio un recital delante de su afición, los de Unzué se han vuelto a enganchar en la lucha por Europa.

Cada vez quedan menos finales y una de ellas está en Leganés. El contundente triunfo ante el Sevilla ha devuelto la ilusión al celtismo y, sobre todo, a un vestuario que no esconde sus ganas de volver a Europa. El choque ante el conjunto pepinero es quizás el "más importante" de la temporada, pues encadenar la segunda victoria consecutiva permitiría recortar puntos a los rivales directos, que se enfrentan esta jornada entre ellos.

Se espera que Unzué salga con todo este sábado y que el equipo siga la misma linea que ha demostrado la semana pasada en casa. El cuadro celeste llega muy motivado con el objetivo de obtener los tres puntos y dejar atrás la mala racha que llevan fuera de casa. De los últimos cinco desplazamientos los de Unzué solamente han sumado un punto.

Delantera celeste

La delantera pepinera no es una de las más goleadoras de la competición, y en partidos atascados el cuadro madrileño lo sufre. Precisamente frente a ellos estará uno de los equipos más goleadores de La Liga. Con Iago Aspas en cabeza el cuadro gallego suma a estás alturas de la competición 50 goles a favor. El de moaña está enchufado y con un objetivo claro, viajar este verano a Rusia por lo que no dejará escapar ninguna oportunidad que se le presente en el camino. Además, en este encuentro el técnico navarro recupera a uno de sus indiscutibles, Maxi Goméz, que fue obligado a ver el encuentro ante el Sevilla desde la grada, por acumulación de tarjetas. Ese regreso obligará a Unzué a elegir entre el danés Pione Sisto y el canterano Brais Méndez, pues parece complicado que el chileno Tucu Hernández, soberbio en San Mamés y frente a los de Montella, salga del once inicial.

Su decisiva actuación en el último partido permite a Sergio Álvarez afianzarse en la portería. La lesión de Rubén Blanco en el calentamiento del partido Celta-Málaga ha devuelto la titularidad al de Catoira y este la está aprovechando con grandes actuaciones en los últimos encuentros. Mientras, en la línea defensiva no se esperan sorpresas: Hugo Mallo y Jonny ocuparán los laterales, con la dupla Sergi Gómez-Roncaglia en el centro del eje.

Reencuentro con Beauvue y Naranjo

En el equipo rival estarán dos conocidos. Por una parte el delantero franco-antillano, Claudio Beauvue que no podrá vestirse de corto ante los celestes por imperativo legal, debido a una cláusula del contrato de cesión firmado el pasado verano. El que sí podrá jugar ante los de Juan Carlos Unzué es el extremo andaluz José Naranjo, vendido por el Celta en enero de 2017 al KRC Genk belga, que posteriormente lo cedió al club madrileño con una opción de compra.

La situación anímica del Celta y su ilusión debe ser clave para alcanzar su objetivo. Si quieren pueden, tienen que soñar, volver a la dinámica de juego que mostraron el pasado fin de semana y centrar su mente en Europa.

Posibles onces:

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Bustinza, Diego Rico; Rubén Pérez, Gumbau; El Zhar, Omar Ramos, Eraso; y Guerrero.

Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Lobotka, Hernández, Wass; Aspas, Brais Méndez y Maxi Gómez.