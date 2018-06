Mantovani: "Tenía otras ofertas, pero a Las Palmas no se le puede decir que no"

Google Plus

Martín Mantovani fue presentado este lunes en los aledaños del Estadio de Gran Canaria. El segundo fichaje de Las Palmas de cara a la próxima temporada en Segunda División no ocultó su felicidad de vestir de amarillo.

"Quiero dar gracias de todo corazón a la gente de la Unión Deportiva por confiar en mí para este proyecto", fueron las primeras palabras del ex jugador del Leganés. "Vengo aquí para sumar, hacer grupo y mirar partido a partido sin estar muy pendiente a futuro", reconocía el argentino.

"En Segunda División, lo más importante es dejar la portería a cero"

Desde el primer momento, Mantovani ha advertido que ahora en Segunda División el equipo tiene que abrir los ojos. La categoría de plata es un mundo diferente y el jugador lo sabe: "A este club se le conoce por su juego bonito y vistoso, pero la verdad es que en Segunda lo más importante es mantener la portería a cero. Vengo con ilusión de sumarme a un proyecto nuevo, a una etapa nueva", admitió el futbolista.

Par buena parte del aficionado de Las Palmas, la contratación de Mantovani ha sido tan ilusionante como inesperada. El propio jugador reconoció que sobre la mesa había otras opciones de futuro: "He tenido ofertas de otros equipos pero a una institución como Las Palmas, con tanto peso en el fútbol español, no le podía decir que no", matizaba el argentino.

Una de las características que más define a Mantovani es el jugar al límite del reglamento. De hecho, en los 20 partidos que defendió la elástica del Leganés esta temporada, sólo fue amonestado en dos ocasiones. El jugador se explicó estos datos: "Durante toda mi carrera he jugado al límite y en todos estos años me ha ido bien. Es cierto que tengo 33 años pero no pienso en la edad, sino en darlo todo".

Para terminar, Mantovani quiso dejar claro cómo es su forma de jugar y de entender el fútbol: "Soy un jugador que juega mucho en su posición, fuerte en las pelotas divididas, que lo da todo. No sé si lo haré mal o bien, pero en el momento que entro al campo lo dejo todo", culminó el argentino.