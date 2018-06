Resumen de la temporada 2017 / 2018: Sevilla FC, puntuaciones mediocampo

En una temporada de tantos altibajos en el Sevilla, la parte menos crítica ha sido la zona del medio del campo. Con Banega como pilar indiscutible, los entrenadores tuvieron claro que el argentino era la pieza que movía y equilibraba el juego del equipo. Pero por otro lado, con Berizzo como técnico se rotaba el pivote con el doble pivote alternando a N'Zonzi con Pizarro. Pero con la llegada de Roque Mesa, se abría una posibilidad más en el centro del campo y un debate entre el sevillismo.

Banega / 9

La pieza fundamental en el esquema del Sevilla. El argentino volvió a ser el auténtico jefe en el esquema de juego sevillista. Su capacidad de visión hacía que sus pases peligraban a la defensa contraria. Sin la brillantez de otros años, el '10' sevillista siempre sabe lo que hace en todo momento. Sin él, el equipo pierde un valor importante en un equipo, la construcción en ataque. Sus pases cortos y sus pases largos son muy efectivos. En general, el jugador con más calidad del equipo.

Correa / 5

Igual de irregular que el equipo. Joaquín Correa afrontaba su segundo año en el equipo con más madurez, pero dejó escapar una oportunidad para crecer. A pesar de la calidad que tiene, pocas veces se ha visto que el argentino daba el 100% en los partidos. Aún no ha explotado todo lo que se prometía de él, y esta temporada ha dado un paso atrás, incluso ha acabado el curso siendo reserva.

Ganso / 5

La incógnita. El brasileño sólo ha disputado ocho partidos de las cuáles ha marcado dos goles. En su segundo año sigue sin demostrar toda la calidad que tiene a pesar de dejar destellos en las pocas oportunidades que se le ha dado. Ninguno de los tres entrenadores han apostado por él y sigue sin brillar en Europa. Aún se le recuerda varias jugadas de calidad en sus botas pero esos detalles técnicos siguen sin convencer a cada técnico que pasa por el Sevilla.

Geis / 5

Cumple cada vez que juega. Al igual que a Layún, el mediocentro alemán no dispone de mucha calidad, pero en sus escasas participaciones a lo largo de esta temporada ha demostrado que siempre cumple delante de la línea defensiva. Llegó sin hacer mucho ruido y así ha estado durante todo el curso, no ha sido protagonista en los 14 partidos que ha jugado.

N'Zonzi / 7

Muchas de cal y alguna de arena. El francés es, sin duda, el mediocentro defensivo con más calidad del equipo. Sus flirteos con otros equipos ha hecho que en algún momento de la temporada se despistara e incluso acabó siendo apartado del equipo. Pero el francés siempre ha demostrado su calidad en esta temporada siendo muy importante en el esquema defensivo del equipo. Sus recuperaciones son fundamentales para la construcción del ataque, pues muchos goles del Sevilla vienen a partir de sus jugadas.

Jesús Navas / 7

Un jugador incansable. La vuelta de Jesús Navas no ha sido un camino de rosas. El palaciego no rindió en la primera vuelta como lo esperado y el juego del equipo se notó. Aún así, siempre se ha ofrecido a jugar en cualquier posición, y Montella atrasó su puesto al lateral derecho como ya hizo varias veces en el Manchester City. El resultado fue extraordinario y Jesús Navas volvió a brillar como siempre. Partidos como ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey recordó al Navas que despuntó en el Sevilla. Un jugador con muchos recursos que, a pesar de no haber estado muy en forma, tiene un plus de motivación capaz de contagiar al equipo.

Pizarro / 5

Un jugador de rosas y espinas. Llegó como el mejor mediocentro de la liga mexicana y empezó ganándose un puesto en el once de Berizzo, pero acabó desinflándose y pronto se vio sus carencias hasta tal punto de llegar a estar fuera de los planes de los entrenadores. Siempre se le recordará como el autor del empate ante el Liverpool en el Pizjuán, pero su rendimiento dejó mucho que desear y su adaptación al fútbol español no fue buena.

Pablo Sarabia / 8

De discreto a pieza fundamental. Pablo Sarabia es el ejemplo de la superación y de ir de menos a más. Desde su llegada siempre ha ido a más y se ha convertido en un fijo en el extremo izquierdo del Sevilla. Sus goles y asistencias le han dado al club hispalense más de una victoria, y eso le ha convertido en ser uno de los fijos para los entrenadores. El madrileño crece temporada tras temporada y ha levantado a más de un sevillista de su asiento.

Franco Vázquez / 6

Mucha calidad sin mostrarlo. El 'Mudo' Vázquez ha firmado una temporada bastante discreta comparándola con la pasada temporada. Con mucha calidad en sus botas, el argentino ha sido esclavo de su juego, pues a veces se le veía en el campo bastante desubicado y pasivo en ciertos lances del juego, ésto hizo que la afición se pusiera en descontento hacia él, pero acabó remontando el vuelo y firmó un buen final de temporada.

Roque Mesa / S. C.

Un refuerzo de lujo que no fue utilizado. Ante el bajón de resultados del equipo, el Sevilla decidió aportar por Roque Mesa en el mercado invernal, pero aún así Montella contó muy poco con él a pesar de mostrar actitudes positivas. Fue Caparrós quién hizo sacar en él la confianza y el juego, pues acabó siendo el titular del equipo en el pivote junto a N'Zonzi formando una buena pareja.