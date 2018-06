Resumen de la temporada 2017/2018: Granada CF, segundo desencanto como lección

Google Plus

El Granada CF sufrió otro desencanto en la segunda temporada bajo el mandato del empresario chino John Jiang. El equipo, que había descendido a Segunda División, se marcó un objetivo muy claro y ambicioso: regresar a Primera División y de manera directa. El equipo rojiblanco no ha conseguido cumplir con ese objetivo ni siquiera a través la disputa de los playoff de ascenso, para los que ni se clasificó al quedar décimo en la tabla. El Granada CF defrauda por segunda temporada consecutiva al no lograr su regreso a la élite en una mala temporada en la que la plantilla prácticamente empezó de cero y a la que le afectó los cambios en el banquillo, porque no surtieron el cambio esperado. En el seno del club son conscientes de que deben aprender de los errores para resurgir y poder lograr ese ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Salvador y Oltra, las nuevas apuestas

Después de la mala experiencia vivida con el anterior director deportivo, Javier Torralbo ‘Piru’, el Granada CF decidió apostar por Manolo Salvador para ser el ‘constructor’ de la nueva plantilla esta temporada. El valenciano llegó con la vitola de haber sido el artífice del mejor Levante de la historia, pues logró un ascenso a Primera y una participación europea con uno de los presupuestos más bajos de la Liga. Desde el 1 de mayo se puso a trabajar en el Granada CF para confeccionar una plantilla competitiva con el único objetivo de regresar a Primera División, algo que, finalmente, no se ha podido conseguir. También hubo cambios en otros puestos, entre ellos, en el de director general. Fue cesado Sergi Vieta y el puesto lo ocupó Antonio Fernández Monterrubio. Cambios que se hicieron con la intención de enmendar errores del pasado para poder devolver al equipo a Primera.

El elegido para el banquillo fue José Luis Oltra, un técnico con experiencia en la categoría de plata y en equipos recién descendidos. También con dos ascensos en su carrera como técnico, logrados con el Tenerife y el Deportivo de la Coruña.

Seis victorias que invitaron a soñar

El Granada CF no empezó bien la temporada, con cuatro empates consecutivos y una derrota que encendieron las primeras alarmas, pero logró reponerse y sumar seis victorias en siete encuentros que le permitieron soñar, pues alcanzó el liderato de Segunda División. En la jornada 6, el Granada CF ganó al Córdoba en Los Cármenes e iba a suponer un punto de inflexión en la temporada, ya que fue en ese momento cuando el equipo nazarí alzó el vuelo hasta alcanzar la primera plaza.

Foto: Antonio L. Juárez

Para ello ganó, además de al Córdoba, al Alcorcón, al Lugo, al Oviedo, al Numancia, al Lorca y empató con Osasuna. Solo tropezó en su visita al Nástic. Pero fue un liderato efímero. Porque luego el Granada CF falló. Y, además, cuando menos se esperaba, pues jugaba en casa contra el último, un Sevilla Atlético que no había ganado aún ningún partido. El Granada, sin Darwin Machís, perdió y sufrió su primera derrota en Los Cármenes (1-2).

Batacazo a la hora de la verdad

Los últimos tres meses de competición resultaron 'mortales' para el Granada CF, que pasó de ser tercero a finalizar décimo, sin posibilidad de disputar ni siquiera el playoff de ascenso. El Granada CF sufrió un batacazo a la hora de la verdad. El cese de Oltra como entrenador supuso el principio del fin. El equipo granadino era quinto, a ocho puntos del ascenso directo, tras sufrir tres derrotas consecutivas, y en el seno del club pensaban que había plantilla para estar más arriba. Su sustituto fue el entrenador del filial, Pedro Morilla, que no logró mejorar los resultados. Al contrario, el Granada CF salió de unos puestos de playoff que ya no alcanzaría más. A falta de cinco jornadas, Miguel Ángel Portugal se hizo cargo del equipo y, ya con menos opciones, tampoco logró revertir la situación. Los cambios en el banquillo del Granada CF no sirvieron de nada. El equipo rojiblanco se quedó sin ascenso y con otra decepción.

Jugadores del Granada abatidos, el resumen perfecto al tramo final de campaña. | Foto: Antonio L. Juárez

Machís y poco más en ataque

El venezolano Darwin Machís fue el único que cumplió las expectativas que se esperaban de él en el ataque del Granada CF. Ni Adrián Ramos ni Joselu rompieron en el goleador que necesitaba el equipo. Rey Manaj, casi anecdótico.

Darwin Machís fue, por lo tanto, el único delantero que dio la talla en el Granada CF esta temporada. El venezolano hizo 14 goles, cinco más que Joselu, el segundo máximo artillero del equipo. Adrián Ramos se quedó con una cifra muy pobre: cuatro tantos. Rey Manaj solo convirtió uno.

Así, Machís fue el mejor jugador del Granada CF para muchos porque se convirtió en una pieza fundamental en el esquema de cada entrenador que ha pasado por el banquillo del equipo nazarí. Aunque el venezolano estuvo lesionado y luego sancionado en el momento clave de la temporada y esto lo notó el equipo de manera notable e indiscutiblemente negativa. Durante su ausencia y su posterior regreso cuando ya no estuvo tan a buen nivel, destacó la figura de Pierre Kunde, incombustible en la medular.

Kunde, Machís y Ramos | Foto: Antonio L. Juárez

Una defensa irregular

La zaga del equipo granadino no ha ofrecido el nivel que se esperaba al principio de la temporada. Álex Martínez y Saunier ha sido los mejores de una defensa que se ha mostrado irregular durante la campaña. El lateral izquierdo sevillano ha sido indiscutible en su puesto y el central francés ha dado seguridad en muchos partidos, al contrario que Chico Flores. Las jugadas a balón parado han sido el gran talón de Aquiles del Granada CF durante la temporada.

Chico Flores y Saunier | Foto: Antonio L. Juárez

Dudas en la portería

El portero titular del Granada CF esta temporada ha sido Javi Varas , que transmitió muchas más dudas de lo esperado dada su dilatada experiencia. Solo se perdió cuatro partidos, en los que actuó Rui Silva. El portugués destacó en el partido disputado en Vallecas pero, sin embargo, erró en Huesca. Aarón Escandell, el tercer guardameta y primero del filial, no llegó a debutar con el primer equipo. Portería nazarí con dudas.

Medular cambiante

El centro del campo del equipo granadino ha sufrido variaciones a lo largo de la temporada pero ha habido un futbolista que ha resaltado por encima del resto, Pierre Kunde. El resto de los jugadores de la sala de máquinas del Granada han rendido también bastante por debajo de lo esperado.

Kunde en el partido contra el Valladolid | Foto: Antonio L. Juárez

Mantener el bloque

El Granada CF ha comprobado la dureza de la Segunda División. Ni los rojiblancos ni ninguno de los tres equipos recién descendidos ha logrado el ascenso. Para volver a intentarlo el curso que viene, el Granada CF haría bien en mantener el bloque de esta temporada para buscar el retorno a la Primera División. La intención en las oficinas del club granadino es esa. Muchos jugadores firmaron el curso pasado al menos dos años de contrato para conseguir una estabilidad en la plantilla y no hacer del Granada un equipo nuevo cada temporada.

El Granada CF seguirá con su base, pero realizará algunos retoques pues necesita reforzar las posiciones en las que ha contado con jugadores cedidos. La dirección deportiva pasa ahora a manos del grupo Hope, con Antonio Cordón a la cabeza. El objetivo es confeccionar una plantilla competitiva, teniendo en cuenta que el club contará con un presupuesto mucho menor porque ya no contará con el dinero de la ayuda por descenso. Apostar por jugadores del filial es otra de las medidas que llevará el club para la próxima temporada.

