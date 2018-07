Las alternativas que maneja el Celta si sale Wass

Parece que la etapa de Daniel Wass en Vigo ha llegado a su fin. El mediocentro danés ha hecho público en varias ocasiones su deseo de salir del club gallego hacia un equipo que le dé la oportunidad de jugar alguna gran competición europea. Una reiteración que no ha gustado a la directiva celeste, llegando al punto de no dejar salir al jugador, al que le queda un año de contrato, condenándole al ostracismo de la grada durante toda esta temporada, si no llega una oferta que convenza. Una posibilidad que parece muy remota ya que el Valencia quiere al jugador y las posturas con el Celta cada vez son más cercanas. Por lo que, el club vigués, deberá acudir al mercado o ver qué posibilidades tiene en la primera plantilla o en el filial para sustituir al danés.

La primera de las opciones, acudir al mercado, es la más probable. Desde que se hizo público el deseo del jugador de salir de la entidad gallega, han sido varios los nombres que se han vinculado a los celestes para el nuevo proyecto de esta temporada. En concreto, tres son los jugadores que la prensa internacional menciona. Un compatriota de Wass, Mathias Jensen, el nigeriano Joel Obi, y por último, Nemanja Maksimovic, que llegaría desde Valencia para abaratar el fichaje de Wass.

Mathias Jensen sería el jugador que más se parecería a Wass. Este joven centrocampista, de tan solo 22 años, es una de las revelaciones de la liga danesa. Titular indiscutible en el FC Nordsjælland, Jensen ha sido la brújula de su equipo, aportando 12 goles y 10 asistencias a lo largo de la temporada. La prensa danesa apunta a que el jugador habría rechazado una oferta del Ajax holandés por vestir la celeste esta temporada. Incluso señalan que ya se ha alcanzado un principio de acuerdo con el agente de Mathias Jensen, por lo que solamente quedaría que las directivas se pongan de acuerdo en el precio de traspaso de este prometedor futbolista, a quién todavía le quedan dos años de contrato en su actual club.

Joel Obi es el segundo jugador que ha saltado a la palestra. La llegada de este joven nigeriano, que acaba de disputar el Mundial de Rusia con su selección, no impediría la llegada de Jensen, pudiendo ser ambos dos piezas importantes en el nuevo proyecto de Antonio “El Turco” Mohamed, tras la salida del “Tucu” rumbo a Independiente. El volante internacional del Torino podría estar cerca de Vigo según el portal Tutto Mercato. Según este medio italiano, el jugador llegaría a Vigo por una cifra cercana a los 5 millones de euros. Se habla en esta información que, incluso, el fichaje se podría oficializar esta semana, ya que han viajado emisarios del Celta a la ciudad italiana, para que el jugador comenzara la pretemporada a las órdenes de su nuevo entrenador. El nigeriano destaca por ser un “todoterreno”, un jugador con mucho pulmón que juega de área a área, ideal para dar equilibrio al medio campo del equipo con músculo.

Por último, está la opción Maksimovic. El jugador serbio no ha tenido minutos esta temporada en el Valencia, por lo que le estarían buscando una salida. Llegaría para abaratar el traspaso de Daniel Wass, pero será el Celta quien decida si quiere al jugador o no, ya que pese a su juventud y a su proyección, puede ser un refuerzo que no ayude a aumentar el nivel la plantilla. La decisión final estará en manos de la directiva, que tendrán que valorar qué puede aportar al equipo el joven futbolista.

Fuera de mercado, la opción que tendría Antonio “El Turco” Mohamed sería la de aprovechar algún jugador de la primera plantilla o subir un canterano. Pero, tras la salida tanto de Wass como del “Tucu”, la demarcación de mediocentro ha quedado muy debilitada, por lo que lo normal es que se acabe apostando por traer jugadores en este mercado estival. A esto hay que sumarle que hay jugadores en esa misma posición que aún no saben qué pasará con su futuro. Radoja, tras una temporada discreta y con un solo año de contrato por delante, tiene la puerta abierta si no se consigue llegar a un acuerdo de renovación. Jozabed tampoco cuenta tras una pobre temporada en la que no llego a entrar en ningún momento en la dinámica del equipo, por lo que se le busca equipo. Y jugadores como Andrew Hjulsaer o Borja Fernández no tienen hueco todavía en la primera plantilla, por lo que se les busca otra cesion.

En el filial, jugadores como Rai Marchán o Dani Molina han tenido un buen año, se esperan grandes cosas de ambos, pero la directiva aun no les ve como piezas importantes en el primer equipo. Otro que apunta maneras es Alberto Solís, pero la grave lesion de rodilla que ha sufrido esta temporada tampoco facilita su llegada al primer equipo. Todo apunta a que Kevin Vázquez y Juan Hernández serán los únicos canteranos que den el salto del filial al primer equipo de manera oficial.