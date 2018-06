Resumen de la temporada 2017/2018: Rayo Vallecano, la franja está de vuelta

Google Plus

A finales del pasado mes de agosto comenzó el camino hacia la Primera División para el Rayo Vallecano. La difícil temporada anterior unida a los malos resultados cosechados en la pretemporada- no invitaba demasiado al optimismo, pero el hecho de contar con Míchel en el banquillo y unos fichajes que despertaron la ilusión en la afición, el equipo de la franja arrancó la temporada como uno de los favoritos a ocupar una de las tres plazas que conllevaban una plaza en Primera la temporada siguiente.

No fue un camino fácil

Sin embargo, no todo es de color de rosa en esta categoría, donde prima la igualdad entre los 22 equipos y es muy difícil de predecir los resultados de los partidos. Así las cosas, el Rayo comenzó la liga cosechando demasiados empates que le alejaron de los primeros puestos y el equipo no terminaba de encontrarse a sí mismo. Las duras derrotas cosechadas en Vallecas ante Osasuna y Tenerife -esta última le eliminó de la Copa a las primeras de cambio- levantaron alarmas en Vallecas, pero sin duda la positiva racha en enero, donde el equipo sumó diez jornadas sin conocer la derrota, fue la clave para asentarse en posiciones de ascenso y no abandonarlas jamás.

Regreso por todo lo alto

El Rayo Vallecano ocupó la zona de ascenso directo a Primera desde la jornada 27, es decir, las últimas quince jornadas no se vio en peligro de perder una de esas dos plazas. Además, salvo el primer cuarto de la temporada, siempre estuvo, al menos, en puestos de playoffs (unas eliminatorias que vieron como el Valladolid acompañará a Rayo y Huesca en la élite la temporada que viene). Pese a solo estar siete jornadas en lo más alto de la clasificación (por las 19 que estuvo el Huesca, por ejemplo), el Rayo fue el equipo más regular y se aupó al liderato final. Lorca (1), Tenerife (1), Cádiz (1), Lugo (1), Granada (1), Numancia (2), Osasuna (4) y Sporting (5) fueron los otros equipos que lideraron en algún momento la clasificación.

Una plantilla de lo más completa

La llegada del experimentado Alberto García, que tenía como misión olvidar al argentino Gazzaniga, fue todo un acierto por parte de la dirección deportiva y fue el capitán del equipo. El papel de Mario Fernández fue meramente testimonial, debutando en la derrota copera ante el Tenerife y siendo partícipe del partido final ante el Nástic, que supuso el campeonato liguero. Unos metros más arriba encontramos la zaga rayista que, salvo un nombre, nos sabemos de memoria. Con la profundidad de Álex y Baiano por las bandas, los centrales Ba, Velázquez y Amaya se turnaron (en ese orden) ser el acompañante de Dorado en el centro. Nombres como Galán o Akieme apenas tuvieron participación esta temporada.

En el centro del campo, muchos son los jugadores que han sido importantes para el equipo franjirrojo. El sistema de Míchel cambiaba entre poblar el centro del campo con mediapuntas como Trejo o Santi y extremos como Embarba, Aguirre o Bebé. Por detrás de ellos siempre estaba un joven chico llamado Fran que apenas se perdió ningún partido durante toda la temporada, sin tener lesión alguna. Poniendo el foco en la delantera, sobresale un jugador por encima del resto: RDT. El delantero, que ha renovado con el Real Madrid y está pendiente de una posible cesión de nuevo, finalizó como segundo máximo goleador de la temporada con 24 tantos, diez menos que Jaime Mata.

Míchel, el capitán del barco franjirrojo

Unida a una gran plantilla, se hacía necesario un entrenador que conociese perfectamente las virtudes y carencias de un equipo llamado a hacer historia. Míchel, que acudió al rescate en la anterior temporada para salvar a un equipo desmoralizado tras el paso de dos entrenadores y muchas derrotas, se puso el objetivo de sumar un nuevo ascenso rayista. Su renovación y, por tanto, debut en Primera como técnico, es la mejor noticia que la parroquia vallecana podía tener en su nueva etapa en la élite.

Fran Beltrán, el MVP

Hablar de Fran es hablar de puro sentimiento rayista. Además de eso, el mediocentro tiene metida a la afición en el bolsillo. A la edad de juvenil debutó en el primer equipo y, tras cumplir la mayoría de edad, es el dueño de la medular franjirroja y nadie le discute la titularidad. La continuidad de Míchel le garantizará un lugar privilegiado en Primera División, en la cual nunca ha debutado. Además del joven centrocampista, otros jugadores como Raúl de Tomás tienen mucha culpa del ascenso del primer equipo.

¿Y ahora qué?

Con la llegada del verano es hora de planificar la nueva temporada en Primera. En primer lugar, destaca la marcha del preparador físico Víctor Paredes, que después de 18 años será parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en el Real Madrid. El director deportivo David Cobeño y el míster Míchel tienen la misión de armar una plantilla competitiva a la par que conocedora de la élite española. El club ya anunciado varias marchas que, unida al fin de muchas cesiones, dejan huecos vacíos que tendrán que completar. La incógnita es si volver a confiar en jugadores de la casa o peinar el mercado.