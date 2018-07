Cristiano Ronaldo, una trayectoria soñada

Google Plus

El Real Madrid emitió un comunicado oficial anunciando el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus F.C. La trayectoria de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid empezó en el año 2009 cuando fue presentado ante un Santiago Bernabéu abarrotado con 75000 personas. El astro portugués estuvo acompañado por la leyenda del Madrid, Alfredo di Stefano y por Eusebio. Llegó al Real Madrid procedente del Manchester United por 96 millones, convirtiéndose así en el fichaje más caro del fútbol hasta el momento.

Sus primeros pasos en el Real Madrid.

Desde su llegada en 2009 se ha encargado de hacer méritos para formar parte de la historia del Real Madrid. Cristiano debutó en partido oficial con 24 años el 29 de agosto del 2009 frente al deportivo de la Coruña y marcó su primer gol. Raúl le permitió tirar el penalti y el luso no falló desde los 11 metros. En su primera temporada de blanco terminó anotando 33 goles.

Su primer título se hizo esperar y llegó en la segunda temporada de Cristiano con la elástica blanca frente al Barcelona en la final de Copa del Rey que se disputó en Mestalla. Cristiano se convirtió en el héroe madridista marcando el tanto decisivo del partido con un cabezazo impecable a pase de Di Maria. Cristiano ganó con Mourinho de entrenador esta copa del Rey, una Liga en la que fue el máximo goleador y una supercopa de España.

Cristiano Ronaldo y su aventura de blanco en la Champions League

Su palmarés con el Real Madrid se amplió con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo blanco con el que consiguió ganar la ansiada décima Champions League. El portugués consiguió su primera Liga de Campeones como jugador del Real Madrid siendo el máximo goleador de esa edición con 17 tantos.En la final de Lisboa se encargó de anotar el cuarto gol de la victoria por 4-1 ante el Atlético de Madrid. Desde esa primera champions su idilio estuvo siempre muy patente.

Era su competición favorita así como la del Real Madrid a lo largo de su historia.En 2016 ya con Zinedine Zidane conseguía su segunda liga de Campeones de nuevo ante el Atlético de Madrid marcando el penalti decisivo y siendo de nuevo el máximo goleador con 16 goles.En 2017 la imagen de Cristiano levantando la “orejona” se repetía de nuevo, la primera vez que un club conseguía ganar dos veces consecutivas la Champions.

En la final de Cardiff anotó un doblete decisivo ante la Juventus y acabó un año más siendo el máximo goleador destacando su doblete en Múnich en la ida de los cuartos de final, un hat-trick en el partido de vuelta, otro hat-trick en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid. Su última champions con el Real Madrid la ganó este año en una final disputada en Kiev frente al Liverpool, que acabó siendo el último partido de Cristiano como madridista. Para llegar a la final el Madrid tuvo que derrotar al PSG, a la Juventus y al Bayern de Múnich. Cristiano marcó en los cuartos de final frente a la Juventus quizás el mejor gol de su carrera, su ansiada chilena batiendo a Buffon. El Juventus Stadium, su futura casa lo ovacionó tras ese gol magistral.

Cristiano Ronaldo ha ganado cuatro Champions con el Real Madrid y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Uefa Champions League con 120 goles, 105 con como jugador blanco y los otros 15 con el Manchester United. Ha conseguido acabar como máximo goleador en 6 ediciones.

A nivel individual Cristiano no ha parado de ganar tampoco con el Real Madrid ganando 4 de sus 5 balones de oro, en 2013, 2014, 2016 y 2017. También ha conseguido ganar 2 The Best FIFA en 2016 y 2017 además de 3 botas de oro.

El jugador que no se cansa de batir récords.

Cristiano Ronaldo fue un hombre Récord, ha marcado 452 goles en 438 partidos y se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club madridista. Lo logró el 30 de septiembre del 2015 con su doblete al Malmo, superando a Raúl González.

Arsenal de goles de todo tipo

Ha marcado goles de todo tipo con la derecha marcó 310 goles, de cabeza 70 y con la izquierda 68. De sus goles marcados quedarán en el recuerdo algunos como su taconazo ante el Rayo Vallecano; su misil ante el Osasuna: sus goles al Barcelona; su jugada de regates y definición espectacular ante el Galatasaray o su gran chilena ante la Juventus. Su hambre de gol siempre ha sido insaciable, 6 póker, 2 répoker y 37 “hat-tricks”. A su vez ha dado 119 asistencias de gol. El último gol lo firmó el 19 de mayo de este año contra el Villareal en un partido de liga.

Un legado para el recuerdo.

Desde que llegó en 2009 a Concha Espina para ser jugador blanco solo perdió dos finales y su palmarés como jugador del Real Madrid acaba con 4 Champions League, 2 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España,3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 4 balones de oro y 3 botas de oro. Cristiano dice adiós dejando un legado muy difícil de superar y se va teniendo un lugar privilegiado en el Olimpo blanco.