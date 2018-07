Un nuevo Sevilla que sigue a la espera de cambios

Google Plus

El nuevo director deportivo del Sevilla Joaquín Caparrós no está atravesando un verano fácil en un mercado dónde apenas se mueve por culpa, en parte, de un Mundial recién acabado. Con pocos fichajes en una plantilla que tiene que notarse muchos cambios profundos, la espera y la paciencia ha de ser fundamental a pesar de que el equipo rojiblanco es el primero que empieza la temporada debido a que tiene que disputar las rondas previas de Europa League y la Supercopa de España frente al Barcelona.

Con Machín como el baluarte de una nueva etapa futbolística, la directiva del Sevilla ha de empezar de nuevo como si de la época de Unai Emery se tratara. Es decir, con una limpieza a fondo de la plantilla y fichajes efectivos con menos nombre de lo habitual. Buscar unos nuevos Vitolo, Iborra, Coke y Escudero no resulta fácil, pero Caparrós tiene en su mano olvidar la gestión deportiva de Óscar Arias, y sobre todo, de Monchi. Por ello, es necesario un cambio de sentido en cada posición, pero sin olvidar los mimbres más que necesarios que ya tiene en su plantilla.

El Sevilla está volviendo a sus orígenes con fichajes de jugadores menos conocidos que darán de qué hablar

Portería: Con la llegada de Vaclik era más que evidente que el Sevilla debía de desprenderse de dos de los porteros que ya tenía. Y fue David Soria quién hizo las maletas rumbo a Getafe en búsqueda de minutos que en el equipo nervionense no tenía. Pero no se descarta la salida de Sergio Rico, un portero que parece que su ciclo en el equipo de sus amores ha llegado a su fin. La mala temporada realizada y las continuas críticas de la prensa y la afición hacen presagiar que la portería puede seguir dando cambios en este mercado veraniego. Pacheco sigue siendo el favorito en la agenda de la dirección deportiva del Sevilla, un cancerbero serio que ha cuajado una gran temporada en el Alavés y del que tiene muy buenos informes. El factor precio-calidad es el principal motivo del interés por parte del Sevilla

Defensa: Es una de las líneas que más hay que modificar. Con Lenglet fuera del club, el Sevilla necesita al menos, dos defensas centrales con experimentados que haga olvidar al francés. Djené sigue siendo el favorito tras completar una temporada fabulosa, es un defensa joven que está llamado a ser uno de los mejores centrales de la liga española si ya no lo es. Con esta incorporación, el Sevilla cubriría perfectamente la baja de Lenglet, que fue el mejor defensor del Sevilla a pesar de que el equipo encajó más goles que fabricó. Aún así, el equipo debe reforzarse más en esa línea, pues desde el club parece que no guardan tanta confianza con Kjaer a pesar de haber firmado un buen Mundial, pero es lógico debido a la temporada desapercibida que ha hecho.

Pareja y Carriço son una incógnita a pesar de que ambos ya se han recuperado de sus lesiones graves, pero la falta de partidos y a falta de concentración de ambos en los pocos encuentros que han realizado, hacen de ello una razón más para pensar en otro central. Suena con fuerza Alexander Dkiju, un joven central francés con las mismas cualidades que Lenglet, el jugador del Caen se ha revalorizado mucho en el último año tras contribuir en la permanencia de su equipo.

En los laterales parece que el club está satisfecho con lo que tiene. En el lateral izquierdo Escudero tendrá que pelear por un puesto con Arana, que una vez superada la adaptación, deberá de justificar el por qué de su fichaje costoso en el pasado mercado invernal. Y en el otro costado, la competencia es más dura con Corchia, Navas y Mercado, que también puede ejercer de central.

Centro del campo: Es la zona dónde está siendo más afectada, ya que dos de los tres fichajes realizados ha sido ahí, concretamente en el pivote, dónde una vez confirmada la salida de Guido Pizarro, el club movió ficha rápidamente y se hizo con los derechos de Roque Mesa y Amadou, éste último es un poco incógnita debido a la temporada tan negativa que sufrió, pero Roque Mesa sí es más del gusto de la afición, pues cabe recordar que el canario fue el jugador que más balones recuperó en la temporada 2016-2017 con Las Palmas.

Aún así, parece ser que seguirá habiendo más movimientos en esa parte del campo, pues N'Zonzi, a pesar de que le quedan dos años de contrato, tiene muchas papeletas para que su estancia en Sevilla tenga ya los días contados, quizás con el montante económico que percibirá el club, tendrá que realizar un esfuerzo importante, pues el francés es un elemento fundamental en el esquema del equipo, por eso suena con fuerza Bakayoko, el mediocentro defensivo puede ser un relevo de garantías que daría un salto de calidad al equipo.

En las bandas puede que también haya alguna incorporación, ya que en la parte izquierda están Joaquín Correa y Nolito, dos jugadores que no hicieron una campaña aceptable en la temporada pasada, el equipo notó ese bajón físico por parte de estos dos jugadores, que parecían ser fundamentales para el equipo. Borja Lasso, por su parte, tiene una buena oportunidad de convencer a Machín en pretemporada. En la otra parte de la banda parece ser que ahí no habrá mucho movimiento, pues con Pablo Sarabia y Jesús Navas esa parte está más que cubierta. Y en la mediapunta Banega y Franco Vázquez, si no llega una oferta importante, volverán a competir por un puesto dónde parece que el '10' seguirá siendo indiscutible.

Por su parte, se prevé la salida de Ganso, que no ha gozado de oportunidades pese a cumplir cuando ha estado jugando, pero Machín no cuenta con él. Tampoco hay que olvidar a dos de las joyas de la cantera como son Lara y Alejandro Pozo, jugadores ya contrastados que luchan por quedarse con el primer equipo y pueden servir bastante de ayuda en caso de relevo.

Ataque: Es uno de los puestos más problemáticos de la temporada anterior. El Sevilla acusó la falta de gol pese a tener a dos delanteros con buena proyección, pero Muriel y Ben Yedder no firmaron grandes números y el Sevilla fue muy vulnerable en esa parte del terreno de campo. Con la salida de Sandro, el club busca a un delantero con garantías que compita con sus compañeros, y a la vez, que aporta algo diferente a lo que el club nervionense ya tiene. Jugadores como Serri o Bacca suenan aunque el club ya ha manifestado que están descartados, pero es una línea que Caparrós sabe que a día de hoy en frágil, y que a pesar de que pueda contar con Carlos Fernández, Machín quiere un delantero con garantías.

Y es que a pesar de que el Sevilla se ha movido poco a día de hoy, Machín y su cuerpo técnico esperan a que lo hagan más pronto que tarde. El entrenador, bien conocido por su sistema 3-4-2-1 siendo un juego ofensivo pero con la ayuda de dos pivotes, tiene la misión de hacer que los jugadores se adapten lo más rápido posible a su forma de juego. El Sevilla comienza el primero la temporada, y quieren que vuelva a ser ese club competitivo y duro de pelar que tanto se echó de menos en alguna fase de la temporada pasada.