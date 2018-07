La ilusión nipona aterriza en el Villamarín

Google Plus

El japonés ha sido presentado este jueves en rueda de prensa junto a Serra Ferrer y José Miguel López Catalán. Ya fue presentado en su país natal de la mano de LaLiga junto a la afición nipona que tanto le idolatra tras ser una de las estrellas en su selección en el recién finalizado Mundial de Rusia.

Ha contestado a preguntas sobre su papel en este Mundial o por la entidad verdiblanca, entre otras. Sobre su actuación en el Mundial, Inui sostiene el gran trabajo y esfuerzo cosechado en el torneo, agradeciendo así la labor de sus compañeros japoneses: “El buen papel que he hecho en el Mundial es algo que no podía imaginar. Salió así gracias al equipo entero. Para mí, supuso una gran felicidad participar en este proyecto de la Selección Japonesa. Entiendo que mi actuación en el Mundial hace que se eleven mucho las expectativas, pero pondré todo mi esfuerzo para no defraudar”.

De su conocimiento del club hispalense, Inui ha destacado su modo de juego: “Ya me enfrenté al Betis y quedé encantado de su juego. Me apetecía participar en este proyecto, estoy muy feliz de estar en el Betis”. Así como del míster Quique Setién: “No he tenido la oportunidad de hablar con él. Tengo muchas ganas para saber cuáles son sus exigencias para la próxima temporada”.

Inui asegura estar muy feliz e ilusionado por su fichaje en el Real Betis, así como de competir en Europa: “No es la primera vez. En Frankfurt participé, pero no jugué mucho. Lo que quiero con el Betis es participar y llegar lo más lejos posible”.

Además, asegura conocer a Joaquín, manifestando así las ganas de competir junto a él: “Conozco a Joaquín y le admiro. Me ha comentado todo el mundo que es una gran persona. Tengo mucho interés en conocerlo, jugar con él y hacer grandes partidos”.

Por último, agradece a la SD Eibar sus años como futbolista en el club vasco y su deseo por competir en el equipo bético: “Me gusta el juego del Betis y me lo tomo como un nuevo reto. Para Mendilibar solo tengo palabras de agradecimiento, aprendí mucho con él y su juego. Ahora en el Betis quiero hacer grandes cosas”.

Posterior a ello, el nipón ha sido presentado hacia el público verdiblanco en el Benito Villamarín a las 11:00 horas. Takashi ha salido al feudo bético con la primera equipación de esta temporada y ha lanzado balones a la tribuna baja de Gol Sur.