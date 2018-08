La Roma, el penúltimo escollo del Real Madrid para la Supercopa de Europa

Google Plus

El Real Madrid de Julen Lopetegui disputará en la madrugada de este miércoles su último partido de la International Champions Cup. Tras la contundente victoria frente a la Juventus, será ante otro equipo italiano, la Roma, rival que tendrán que batir los blancos en su gira americana. El ya famoso torneo veraniego está sirviendo al entrenador vasco para asentar las bases de la temporada y preparar lo mejor posible la Supercopa de Europa, que tendrá lugar en Estonia dentro de ocho días.

Pero antes de la gran cita, sin tener en cuenta el Trofeo Bernabéu, tendrán por delante a un equipo que está haciendo las cosas realmente bien en los últimos años. Este año quedaron terceros en la Serie A y, lo más importante, se plantaron en semifinales de Champions cuajando una hazaña histórica. Remontaron la eliminatoria al Barcelona, uno de los candidatos a luchar por el título, y estuvieron a punto de lograr también el pase a la final de no ser por un gran Liverpool. Además, con la incorporación de Monchi como director deportivo, se están reforzando magníficamente con jugadores como Patrick Kluivert, Javier Pastore y Ante Coric. Existn, además, muchos otros nombres que están en la agenda del gaditano y que posiblemente llegarán en las próximas semanas.

El Barcelona sufrió de su medicina

En la International Champions Cup, los italianos han ganado uno de los dos partidos que han jugado. Precisamente los tres puntos los sumaron venciendo al Barcelona por dos goles a cuatro. Lopetegui es consciente de ello y en rueda de prensa admitió: "No es ningún secreto que otro partido más y ante un rival de la clase de la Roma, que llega de golear al Barcelona, será una prueba de gran valor para nuestra preparación". Enfrentarse a este tipo de rivales es necesario para asumir una buena dinámica que permita ganar el primer título de la temporada. Equipos exigentes, que juegan bien al fútbol, y que se dejen todo en el campo. A su vez, esta clase de partidos le servirán al entrenador español para ir decidiendo qué jugadores están mejor y para probar variables en el once.

El ataque blanco sin Cristiano

Vinicius Júnior, Gareth Bale y Karim Benzema están formando una buena sociedad en estos primeros partidos de pretemporada. Con la salida de Cristiano Ronaldo, y sin incorporaciones a la vista, asumen la mayor parte del protagonismo ofensivo. Pero si hay una figura individual que destacar, esa es la de Marco Asensio. El balear marcó un doblete a la Juve ocupando la posición de 'falso nueve' y se consagró como la estrella del conjunto blanco en Maryland. Ya el año pasado sobre estas fechas fue el mejor jugador del equipo y su papel en las Supercopas fue majestuso. Julen Lopetegui, que siempre ha apostado por él como seleccionador, le dará una mayor continuidad esta temporada que le permita despegar de una vez por todas.

Otros jugadores como Isco y Ceballos también se verán beneficiados por el cambio de entrenador. El vasco los conoce a todos de las categorías inferiores de la Selección y se declara "admirador" de la calidad que tienen. "Isco es un jugador que particularmente me apasiona. Tuvo unos momentos donde tuvo menos participación, pero él es responsable de su mejora, siempre hemos confiado en él. La confianza es mutua", apuntaba Lopetegui.

En el caso del jugador utrerano, conoce de primera mano la calidad que atesora en sus botas y en esta pretemporada le está dando una gran continuidad. Ha pasado de buscar una posible salida en forma de cesión a convertirse en una de las piezas clave para afrontar el nuevo curso.

Declaraciones previas

Lopetegui recalcó que será un partido difícil y a la vez necesario para preparar la Supercopa de Europa: "La Roma nos va exigir mucho, nos va a llevar al límite porque tienen una gran plantilla, amplísima, y lo demostró contra el Barcelona. Pero eso es lo que necesitamos en estos momentos para adquirir la forma e intentaremos llegar a ese límite a pesar de que la preparación a estas alturas puede ser corta. Los plazos son los que son y el día 15 tenemos una final a la que queremos llegar muy preparados". Además, habló sobre el futuro de Kovacic, que está más en entredicho que nunca: "No tengo constancia de nada sobre que se haya declarado en rebeldía, se ha entrenado con los compañeros y no ha habido ningún problema. Es un jugador que me encanta y estamos encantados de que esté con nosotros. Soy un entrenador convencido de la calidad de la plantilla que tenemos".