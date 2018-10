Resumen Real Madrid vs Atlético de Madrid 2-4

Final del partido. Atlético de Madrid campeón de la Supercopa de Europa 2018. Enhorabuena a todos los colchoneros.

117'| Después del tercer gol del Atlético de Madrid se ha visto a un Real Madrid sin ideas que vio como le superaban.

113'| Para Oblak el tiro de Luka Modric.

107'| Último cambio en las filas del Atlético de Madrid, se marcha Diego Costa y entra en su lugar Giménez.

105'| Arranca la segunda y última parte de la prorroga.

105'| Se acaba la primera parte de la prorroga. 2-4 favorable al Atlético de Madrid que ve cada vez más cerca la Supercopa de Europa.

103'| Gol de Koke. Coge ventaja en el marcador el Atlético de Madrid.

101'| Se marcha Toni Kroos y entra Borja Mayoral.

97'| GOLAZO DE SAÚL PARA ADELANTAR AL ATLÉTICO DE MADRID.

95'| Prueba Carvajal con una volea desde fuera del área que atrapa sin problemas Oblak.

91'| Recordamos que en el tiempo de prorroga se permitirá un cambio más para cada equipo.

91'| Comienza la primera parte de la prorroga.

90'+3| Final del encuentro con un empate en el luminoso. No se muevan que nos vamos a la prorroga de la Supercopa de Europa.

90'| Se jugarán tres minutos de añadido.

90'| Se marcha Lemar y entra en su lugar Thomas. El Atlético gasta también su último cambio.

85'| Si ninguno de los equipos consigue anotar gol, recordamos que el encuentro se iría a la prorroga.

84'| Se marcha Isco y entra en su lugar Lucas Vázquez. Agota los cambios Lopetegui.

83'| Ahora busca el Real Madrid el gol de la victoria.

79'| Empata Diego Costa el partido. Bonitos últimos diez minutos que disfrutaremos.

79'| ¡GOOOOL! GOL DE DIEGO COSTA. 2-2.

76'| Se marcha Casemiro del terreno de juego doliéndose y entra en su lugar Ceballos.

73'| Sigue buscando el Atlético el gol del empate.

71'| Cambio en las filas del Atlético de Madrid, se marcha Rodrigo y entra en su lugar Vitolo

70'| Buena carrera de Gareth Bale que fuerza un corner para los blancos.

65'| En los reclamos del penalti favorable al Real Madrid, Diego Costa ha visto la primera amarilla para el Atlético de Madrid.

61'| ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOL DE SERGIO RAMOS QUE SIRVE PARA ADELANTAR AL REAL MADRID EN EL MARCADOR. 2-1.

60'| Penalti a favor del Real Madrid tras una mano de Juanfran en el área.

57'| Primer cambio en el Atlético de Madrid, se marcha Griezmann y entra en su lugar Correa.

57'| Primer cambio en el Real Madrid, se marcha Marco Asensio y entra en su lugar Luka Modric.

54'| Tarjeta amarilla que ve Marcelo tras una patada a Juanfran de la que se duele. Segunda del partido y segunda para el Madrid, la primera fue para Marco Asensio.

52'| Va a entrar al terreno de juego el croata Luka Modric.

50'| Se tantean ambos equipos sin generar peligros en los áreas.

46'| ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN ESTONIA.

Final del primero tiempo. 1-1.

45'| Se jugará un minuto de añadido.

43'| Partido muy parejo en estos últimos minutos de la primera parte.

34'| Gran jugada del Real Madrid que puso en serios problemas al club colchonero que manda el balón a corner.

29'| Apunto estuvo nuevamente Marco Asensio de adelantar a los blancos en el marcador con un tiro raso con rosca. Se marchó a centimetros del poste.

27'| Gran galopada de Gareth Bale que se marcha por la banda y cuelga un centro que lo remata el francés con la testa al fondo de la red. 1-1 en el luminoso.

27'| ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOL DE KARIM BENZEMA.

25'| Se anima Marcelo desde fuera del área pero su disparo se marcha por encima del larguero.

16'| Apunto estuvo de anotar el Real Madrid tras una gran jugada del Real Madrid que acabó Marco Asensio con un taconazo a portería que obligó a Oblak a lucirse bajo palos.

13'| Real Madrid, de a pocos, busca su juego, pero Atlético de Madrid los tiene bien estudiados

10'| Comienza a tocar más el balón el Real Madrid.

5'| Mueve el balón un Atlético que ha empezado mucho mejor el partido que el Real Madrid.

1'| ¡GOOOOOOOL! Gol del Atlético de Madrid por medio de un zapatazo de Diego Costa. Se adelantan los colchoneros.

1'| Arrancó la gran final en Estonia por la Supercopa de Europa. Real Madrid y Atlético de Madrid van por el trofeo.

SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO

SUPLENTES REAL MADRID: Lunin, Casilla, Nacho, Javi Sánchez, Reguilón, Valverde, Modric, Ceballos, Llorente, Lucas, Mayoral y Vinicius.

SUPLENTES ATLÉTICO: Adán, Álex, Filipe Luis, Arias, Giménez, Thomas, Gelson, Vitolo, Olabe, Kalinic y Correa.

Lopetegui ha decidido sentar a Luka Modric y salir ante el Atlético con el equipo que probó en el Trofeo Santiago Bernabéu ante el Milan.

Ya tenemos ONCE DEL ATLÉTICO: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Rodrigo, Koke, Saúl, Lemar; Diego Costa y Griezmann.

Ya tenemos ONCE DEL REAL MADRID: Keylor; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Asensio, Bale y Benzema.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo, perteneciente a la Supercopa de Europa 2018. El encuentro tendrá lugar en el A. Le Coq Arena a partir de las 21:00 horas.

El último encuentro en el que los dos grandes conjuntos de la capital de España se vieron las caras tuvo lugar en la jornada 31 de la pasada campaña liguera. El Atlético visitó el feudo blanco buscando una victoria que le ayudara acercarse al primer puesto ocupado por el Barcelona. El encuentro fue muy parejo, con dominio blanco pero con ocasiones para ambos equipos. El ya exjugador blanco, Cristiano Ronaldo, adelantó a los locales en el minuto 53 de partido. Tan solo cuatro minutos después, Griezmann iba a poner las tablas en un marcador que no se iba a mover más durante el encuentro.

Para el partido Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo, el colegiado designado ha sido Szymon Marciniak. El árbitro polaco de 37 es el elegido tras participar de manera notable en el último Mundial de Fútbol. Ya ha dirijido encuentros europeos, tanto en Europa League como en UEFA Champions League.

El partido Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo, tendrá lugar en el A. Le Coq Arena, ubicado en la ciudad de Tallin, Estonia. Dicho feudo es casa del Flora Tallin. Cuenta con una capacidad para un total de 9692 espectadores.

El centrocampista del Atlético de Madrid, Koke, ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa previa a la final que enfrantará el Real Madrid ante el Atlético. Admitió que es ilusionante encontrarse nuevamente en una final y más ante el máximo rival: "Ilusionante estar aquí en una nueva final. No importa el rival, pero jugar ante el Madrid es especial. Es otra final, tenemos la máxima ilusión y ganas de poder llevarnos el título a casa".

Sergio Ramos fue el encargado de los jugadores del Real Madrid en hablar en la rueda de prensa previa al choque. El camero afirmó que es buena señal que se juegue una nueva final: "Es un privilegio estar aquí, es buena señal. Es el premio por ganar las Champions y tenemos ilusión de lograr este reto y empezar con un titulo la temporada"

Atentos en el partido Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo a: Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. El delantero francés es la referencia en ataque del Cholo, un jugador capaz de desatascar cualquier enfrentamiento. El ariete llega de ganar la Copa del Mundo con su selección y mantendrá las ganas de ayudar a conseguir un nuevo título para sus vitrinas.

Atentos en el partido Real Madrid en vivo a: Gareth Bale del Real Madrid. Tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el club blanco busca un goleador que sea capaz de igualar los registros que el luso mantenía cada temporada en el Real Madrid pero aun sin resultados. A pesar de ello, el galés parece que ha encontrado su lugar en el campo y ha ganado soltura en el mismo, mostrando grandes actitudes durante la pretemporada con goles, asistencias y un buen juego.

Cholo Simeone salió a rueda de prensa junto a Koke en la previa al partido de la Supercopa de Europa. El técnico argentino manifestó que se guiaban por ilusión y que intentarian llevar el encuentro a su terreno: "No me guío malinterpretando lo de los presupuestos, que obviamente no son iguales. Sí me guío desde la ilusión, y desde la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie. En este partido intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar que queremos", declaró en la rueda de prensa previa. Así, reiteró que lo "emocional" puede "resolver" el choque. "Mañana lo que es importante como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción y la ilusión, y creo que a nivel emocional es donde se puede resolver el partido", señaló.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se han visto las caras hasta en 219 partidos oficiales con una espectacular estadística favorable al conjunto blanco con 110 victorias, ante 54 empates y 55 victorias colchoneras. La competición donde más se han visto las caras estos dos colosos ha sido en La Liga con un total de 162 partidos, de los que el Real Madrid se ha llevado la victoria en 86 encuentros, el Atlético en 39 encuentros y ha habido un reparto de puntos en 37 ocasiones.

El último encuentro que el Atlético disputó como visitante fue el 8 de agosto ante el Cagliari en un partido de pretemporada. El conjunto del Cholo Simeone superó al club italiano con un gol de Garces Borja en el minuto 33 de partido.

El Real Madrid la última vez que le ha tocado disputar un partido como local fue en el Trofeo Santiago Bernabéu del pasado sábado 11 de agosto ante el Milan. El Real Madrid consiguió llevarse el trofeo a sus vitrinas gracias a los goles de Gareth Bale, Karim Benzema y Borja Mayoral. El Milan se metió en el encuentro al empatar el tempranero tanto de Karim Benzema gracias a un gran tiro con rosca de Higuaín.