Guía VAVEL Real Betis 2018/19: ¿sueño o realidad?

Siempre se ha oido esa frase motivadora de "nada es imposible", pero la gente nunca se la acaba de creer. Es lógico pensando que a veces fijan unos objetivos muy complicados o incluso inalcanzables a simple vista. Esto es más o menos lo que pasó con el Real Betis a principio de temporada, aunque tampoco llegar a Europa era su principal idea; tan solo mejorar la campaña anterior. Sin embargo, a los que visten las trece barras no sabían lo que les esperaría a lo largo de la competición liguera, aquí empezaba la era de Quique Setién.

Un comienzo difícil

El primer reto de la temporada ya se antojaba complicado, pues el Betis visitiba la Ciudad Condal para enfrentarse al FC Barcelona. Como era de esperar, los verdiblancos empezaron con el pie izquierdo, sabiendo la dificultad de ganar a este gran rival, que se impuso por dos goles a cero dándole la primera derrota al conjunto de Setién.

A partir de este momento, el equipo heliopolitano ya comenzó a sumar puntos, pero la irregularidad le seguiría acompañando durante varios meses, aunque mejorando los puntos de la competición anterior. Su primera victoria llegó en el Benito Villamarín ante el Celta de Vigo, y la realidad es que el calendario del Betis empezaba fuerte, enfrentándose y perdiendo también ante el Villarreal. Tras esto, unas semanas de calma y tres victorias consecutivas, entre ellos nada más y nada menos que el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. Un gol de Sanabria en el tiempo de añadido le hizo a su equipo superar a uno de los rivales más fuertes.

Victoria del Betis ante el Madrid con el tanto de Sanabria | Foto: La Liga

Unos meses de desequilibrio

En el mes de octubre se empezó a palpar la desesperación en la afición bética que veía como los planes de Quique Setién no empezaban a cuajar como se creía. Cada jornada se ponía más cuesta arriba el objetivo de mejorar los números y nadie pensaba mucho más allá. Aquí los sueños no habían comenzado, tan solo un jarro de agua fría caía cada semana cerca y lejos del Villamarín.

Dos victorias, tres empates y seis derrotas determinaron la clasificación liguera de los verdiblancos antes de acabar el 2017, ocupando la décimocuarta plaza, a tan solo seis puntos del descenso y con casi tres meses sin celebrar una victoria en casa. Tanto plantilla, como entrenador, como afición, no estaban conformes con lo que estaba sucediendo, por lo que los cambios se esperarían al comenzar el 2018.

El desastre en Copa

No obstante, noviembre de 2017 también dejó un fracaso del Real Betis y una eliminatoria arrojada por la borda. A pesar de ser una competición en la que poder llegar lejos, los de las trece barras no lograron eliminar a su rival en los dieciseisavos de final y de la forma más impotente. Se enfrentaban ante el Cádiz y en la visita al Carranza consiguieron un resultado ventajoso (1-2), por lo que daba esperanzas por ser la vuelta en el Villamarín, pero el equipo no pudo darle la vuelta de peor forma.

Encuentro entre el Cádiz y el Betis | Foto: La Liga

El Cádiz llegó a la ciudad sevillana imponiéndose al Betis y dándole una gran lección sobre el terreno de juego. Nunca puedes salir confiado aunque tengas un marcador a favor, por lo que los gaditanos se llevaron la eliminatoria ganando por cinco goles a tres. Un resultado abultado, en un duelo con muchos goles y que dejó eliminados a los de Setién de la lucha copera.

¿Año nuevo, vida nueva?

El comienzo del 2018 y el Día de Reyes traía un nuevo reto. El primer derbi de la temporada se jugaba en el Ramón Sánchez Pizjuán y los nervios se respiraban en la capital andaluza desde primera hora de la mañana. Una competición de aficiones y una lucha sobre el verde para conseguir una victoria que significaba tres puntos, pero a la que se le sumaba un valor sentimental. Fue un partido loco, en el que también hubo muchos goles y que tras mucho sufrimiento por parte de los dos combinados, el Real Betis consiguió teñir Sevilla de verdiblanco triunfando por cinco goles a tres.

Victoria del Real Betis en el Sánchez Pizjuán | Foto: La Liga

A partir de este momento, el combinado verdiblanco le metió otra marcha a la temporada y aunque sufrió una derrota de cinco goles por parte del conjunto culé, la segunda vuelta se veía de diferente manera y acabaría dando los ansiados resultados.

Cambio de chip en marzo

La visita a Mestalla y una nueva derrota ante el conjunto che por dos goles a cero, fue un punto de inflexión para la campaña realizada por el Real Betis hasta entonces. En ese momento, los resultados del Betis dieron un giro radical y teniendo en cuenta que era uno de los equipos que más goles había encajado, se empezaron a subsanar algunos problemas.

Una de las mejores rachas para los verdiblancos comenzó, logrando firmar ocho partidos sin perder (Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar, Girona, Las Palmas, Atleti y Málaga) en un importante tramo de LaLiga y consiguiendo dejar la portería a cero en siete encuentros (hasta el empate a cero ante el Atleti en el Wanda Metropolitano). En esto influyó un jugador clave, fichado en el mercado invernal debido a la lesión sufrida por Feddal, Marc Bartra. El catalán se convirtió en el pilar de la defensa, y a pesar de los problemas en la portería debido a la lesión de su guardameta titular Antonio Adán, el tramo final de la temporada fue lo más emocionante para los béticos.

Marc Bartra y Quique Setién | Foto: La Liga

Soñando en el último suspiro

Tres últimos partidos y el Betis dentro de la competición europea, pero aún con ambición, pues soñaba con hacerse con la quinta plaza. No obstante, no fue tan fácil cuando sus rivales directos eran Villarreal y Sevilla.

Perdió frente al Athletic en San Mamés y en el último partido de Liga en el Villamarín se enfrentaba nada más y nada menos que contra el Sevilla. El duelo se saldó en un empate a dos y no lograron cerrar la temporada sumando tres puntos. Parece ser que el partido ante el Leganés notó todo el esfuerzo del Betis y aunque estuvo reñido el marcador, los madrileños ganaron por tres goles a dos.

Último partido en el Villamarín de LaLiga 2017/2018 | Foto: La Liga

Aún así, los verdiblancos demostraron que los sueños se cumplen y que lo imposible sí que puede hacerse realidad. En la sexta plaza, por delante de su gran rival y con el que comparten ciudad y con un billete directo a Europa. La vuelta del EuroBetis ya era real y el papel de la cantera había sido determinante para este objetivo. Los planes de Setién acabaron de encajar y cumplieron los sueños de afición entera, que en la temporada que va a comenzar estará luchando por Europa League con una plantilla más reforzada.