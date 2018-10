Previa FC Barcelona - SD Huesca: pleno antes del parón

Duelo azulgrana entre el campeón y el debutante. El pensamiento racional y lógico invita a ser objetivo y tener en mente un triunfo claro y contundente del FC Barcelona. El actual poseedor del título liguero espera poder sacar tres puntos más en su lucha por revalidar el campeonato ante una SD Huesca con la ilusión de la primera vez en el templo catalán. Los oscenses han llegado para quedarse en Primera División y ya el simple hecho de visitar estos campos es un premio para toda la afición aragonesa.

Lo importante, los tres puntos Partido trampa para el conjunto de Ernesto Valverde, que ya sabe que no tiene nada que ganar y mucho que perder en la mayoría de encuentros de la temporada como local. El calendario en los primeros partidos ha cruzado en el camino del FC Barcelona a dos equipos recién ascendidos. Puntos que no se pueden escapar de cara al final de la temporada aunque la maquinaria azulgrana todavía no esté del todo engrasada. Ahora el juego no es lo importante, sumar de tres en tres es la única preocupación.

Desde Huesca viven por primera vez el sueño de la Primera División. Y los de Leo Franco no quieren despertarse todavía. Tras caer de pie en la competición y sin haberse estrenado en casa, el conjunto aragonés transita invicto por el camino de la élite del fútbol español. Soñar es gratis y sin nada que perder se presenta este humilde club en el Camp Nou, con ganas de dejar el recuerdo imborrable de llevarse algo de su primera visita en LaLiga a territorio culé. Huesca quiere seguir escribiendo páginas en la historia.

Mejor sin sobresaltos

Los dos primeros encuentros del FC Barcelona no han sido sencillos de resolver para el equipo blaugrana. El primer choque ante el Deportivo Alavés, pese al 3-0 final, dejó un resultado muy engañoso a un Barça que le costó una hora de partido romper la muralla del equipo vasco. Finalmente una genialidad de Messi acabó con las opciones del Alavés. Más complicado todavía fue el segundo partido en el José Zorrilla donde el equipo de Valverde sufrió de lo lindo para atesorar los tres puntos gracias a un solitario tanto de Ousmané Dembélé.

Dembélé volverá a ser titular | Foto: VAVEL

El entrenador extremeño ha variado poco el sistema en estos dos partidos, y se espera que el FC Barcelona pueda repetir el once que ganó en Valladolid por la mínima. No obstante, Valverde podría variar de manera mínima alguna pieza en defensa o en el centro del campo. Sergi Roberto o Semedo es una de las principales dudas, o incluso la inclusión de Lenglet en el lugar de Piqué o Umtiti. En en el centro del campo Arturo Vidal o Arthur podrían partir de inicio en el lugar de Rakitic. Coutinho, Dembélé, Messi y Suárez volverán a ser de la partida. Serán baja por lesión Samper, Aleñá, Cillessen y Denis Suárez es duda.

Con zapatos nuevos

La SD Huesca afronta el partido con la ilusión de sentirse protagonista en un escenario gigante. Los de Leo Franco han llegado a Primera División pisando fuerte y es que pese a no haber disputado aún ningún encuentro en casa por las obras en 'El Alcoraz', atesoran cuatro puntos de seis posibles. El debut en Eibar fue como un cuento de hadas con un triunfo por 1-2 comandado por un estelar Álex Gallar. Más de los mismo en la segunda jornada disputada en el 'Nuevo San Mamés', donde los oscenses fueron capaces de igualar el 2-0 rojiblanco inicial gracias a los tantos de Miramón y el 'Chimy' Ávila, que anotó uno de los goles del campeonato.

Un once consolidado para Leo Franco Ahora y antes de tener que parar por los compromisos internacionales, el Huesca quiere seguir soñando con la condición de invicto en un escenario colosal. En el aspecto táctico parece que ha muy pocas dudas en cuanto al once que puede presentar el equipo aragonés. En las dos primeras jornadas, el club blaugrana ha repetido alineación, y lo que funciona no se suele tocar, por lo que como mucho podría entrar en el once inicial Ávila, que está de dulce tras su zapatazo del pasado lunes en San Mamés. La única baja es la de Akapo, que sigue arrastrando sanción de la pasada temporada.

Los jugadores del Huesca celebran el gol del empate | Foto: SD Huesca

Antecedentes

Solo existen dos precedentes entre ambos equipos blaugranas, los encuentros de Copa S.M. El Rey de los dieciseisavos de final de la temporada 2014/2015, que se saldaron con dos contundentes triunfos del FC Barcelona, cuando el Huesca aún militaba en Segunda División B. 0-4 en territorio oscense y 8-1 en el Camp Nou con un equipo repleto de suplentes por parte de ambos equipos.

Temporada Local Resultado Visitante 2014/2015 SD Huesca 0-4 FC Barcelona 2014/2015 FC Barcelona 8-1 SD Huesca

Declaraciones

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación antes del partido de este domingo, avisando del buen estado del equipo oscense: "El Huesca llega imbatido de Ipurúa y San Mamés y lo ha conseguido por méritos propios. Ya hemos tenido dificultades ante recién ascendidos y seguro que nos plantan cara". Valverde también comentó el debate acerca de la posición en el campo de Coutinho, a lo que fue tajante: "Tanto en su anterior club como en la selección ha jugado en los dos puestos y con nosotros también lo hará tanto de interior como de extremo", finalizó el preparador azulgrana.

Valverde en rueda de prensa | Foto: Beto, VAVEL

Por su parte Leo Franco también hizo sus valoraciones antes del choque que enfrenta a su equipo con el FC Barcelona, dejando claro la dificultad del choque: "Es uno de los tres partidos más difíciles del año, vamos con nuestras armas, con nuestra convicción, y seguramente con esas ganas y esa competencia que está demostrando el equipo en estos últimos días. Hay que ser realistas, conocer nuestras virtudes y saber donde podemos hacerles daño", añadió Leo Franco.

Arbitrará Melero López

El encargado de impartir justicia será el andaluz Mario Melero López, natural de Málaga y de 39 años de edad. Tuvo su debut en Primera División en 2014 y ya ha dirigido 77 encuentros en la máxima categoría del fútbol español. Estará asistido en sus bandas por Manuel Torre y José Martínez y como cuarto colegiado Raúl Chavet.

Posibles onces iniciales