Ernesto Valverde: "Utilizaremos a los jugadores indicados para ganar"

En primer lugar y como no podía ser de otra manera, a Valverde le preguntaron acerca del calendario de su equipo, y a si el empate ante el Girona frena las posibles rotaciones: "El planteamiento era ganar los tres partidos, y aunque no pudimos hacerlo en el del Girona queremos sacar adelante los otros dos. El planteamiento será parecido, tenemos jugadores para afrontar las exigencias del calendario".

Acerca de esas posibles rotaciones, Miranda es uno de los jugadores que podría tener minutos en alguno de estos tres encuentros. "Hemos decidido que se quede con nosotros y no vaya con la selección, aunque el compromiso que tenía eran sólo unos entrenamientos. Es una posibilidad, puede tener minutos, lo veremos en los próximos días. Al menos queremos que esté con nosotros por si acaso".

Malcom y Munir pueden entrar como titulares Los medios insistieron en las rotaciones y en la posibilidad de que jugadores como Malcom o Munir entrasen en acción: "Malcom recibió ayer el alta tras su esguince de tobillo y Munir es un jugador más de la plantilla, que está entrenando bien. ¿Si mañana es el día para que entren en juego? Mañana es el día propicio para ganar. Pondremos los jugadores para ello, estén ellos o no".

En relación al VAR y a la expulsión de la pasada jornada de Lenglet, Valverde no quiso entrar demasiado en valoraciones: "Estamos en periodos iniciales, y todo tiende a ajustarse con el tiempo. Pese a ello, no creo que la tecnología acabe con la polémica, se reducirá pero no terminará con aspectos interpretables. Tiene partes que me gustan en las acciones claras, pero no acabo de entender porque se usa para unas acciones si y en otras no (jugadas que no entran en los cuatro supuestos)".

El FC Barcelona está recibiendo más goles que en el inicio de la temporada pasada, por lo que fue preguntado en la comparecencia de prensa el entrenador azulgrana: "Hay muchas variables para analizar. Son tres partidos en los que hemos encajado, dos de ellos dos goles, ante el Huesca muy temprano. Ante el Girona la expulsión nos pudo marcar, y el día de Anoeta el gol llegó cuando mejor estábamos. Hay que esperar un poco más para sacar conclusiones".

Contamos con Vermaelen, es un seguro En este factor de no recibir goles juegan un papel fundamental los centrales. A Valverde le preguntaron por el rol de Thomas Vermaelen: "Está bien y contamos con él. Lo demostró la temporada pasada y es una de las posibilidades que manejo para el miércoles, para el sábado o para el partido que sea. No solemos meter cuatro centrales en una convocatoria, pero para nosotros es un seguro".

Acerca de las posibles rotaciones en la delantera, el entrenador blaugrana dejó caer la posibilidad de poder realizar alguna: "Aunque aún no las hemos llevado a cabo por distintas circunstancias, estamos preparados para ellas, Coutinho puede entrar en el extremo o alguno otro jugador de arriba tener opciones de ser titular".

En otro orden de cosas, Valverde opinó por el galardón que obtuvo el pasado lunes Modric llevándose el 'The Best' y la no inclusión de Messi entre los tres finalistas: "Cada uno tiene su opinión. No hay porqué comparar jugadores, pero un premio que se llama 'el mejor' y no está el mejor, que para nosotros es Leo, es raro. Pero no tengo nada que decir, Modric es un gran jugador y ha hecho un gran año", finalizó Ernesto Valverde.